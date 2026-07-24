El regreso de Soy Luna: Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda revelan su amor por la Argentina

A diez años del final de Soy Luna, la serie juvenil que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de Disney Channel en Latinoamérica y trascendió fronteras con su música, la historia vuelve a ponerse en marcha. “Estamos muy contentos”, aseguraron sus protagonistas, Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda, a LA NACION respecto de este especial regreso.

Lejos de quedar como un recuerdo de una generación, Soy Luna inicia una nueva etapa con el estreno de Soy Luna: volver a rodar, su esperada cuarta temporada, que llegará a Disney+ hoy, 24 de julio. La nueva producción promete reencontrarse con el espíritu que conquistó a millones de espectadores, al tiempo que busca conectar con nuevos seguidores. “Este regreso se lo debemos a los fans; esta historia tiene un fandom muy intenso y amoroso. ¡Para ellos nada es suficiente!“, asegura Sevilla.

Protagonizada por Karol Sevilla junto a Michael Ronda la serie cosechó miles de fanáticos a lo largo del continente Disney

El regreso no se limitará a la pantalla. Como parte de esta celebración, gran parte del elenco original volverá a reunirse sobre el escenario con "Soy Luna Tour: el último show“, una gira que llegará a la ciudad de Buenos Aires el 9 de octubre. Aunque los detalles sobre el estadio y la venta de entradas se conocerán en las próximas semanas, el anuncio ya despertó una enorme expectativa entre los fanáticos que mantienen viva la pasión por la serie en las redes sociales.

Soy Luna regresará tras 10 años de su despedida

Más de una década después de su debut, Soy Luna sigue siendo un fenómeno cultural. Sus canciones acumulan cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales, mientras que sus protagonistas lograron consolidar sus carreras. El regreso de la ficción no solo apela a la nostalgia, sino que también busca demostrar que las historias pueden encontrar nuevas formas de seguir creciendo.

En primera persona

Mientras se preparan para un reencuentro histórico, Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda conversaron con LA NACION.

Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli: "Estamos muy contentos" Disney

—A diez años del estreno de la primera temporada de Soy Luna: ¿Cómo fue reencontrarse nuevamente con sus personajes?

Ronda: —Volver es un regalo del universo. Siento que es lo mejor que pudo habernos pasado en estos momentos. Es como volver a juntarte con todos tus amigos del colegio en Bariloche y sentir que no pasó el tiempo. Como si todo se hubiera congelado. Estamos muy contentos.

Ruggero: —Sí, estamos muy contentos. Parece que no pasaron 10 años, pero al mismo tiempo nos vemos mucho más maduros; vivimos muchas cosas personales estos años que nos hacen enfrentar la vida y la cámara de manera distinta a la hora de darles piel a estos personajes que tantas alegrías nos dieron. Es muy emocionante.

Sevilla: —Siento que cada quien ha crecido muchísimo en su carrera personal y laboral. Profundamente creo que en muchas cosas soy muy parecida a Luna. Crecimos al mismo tiempo. Karol y Luna vivieron en otro país; tanto ella como yo estudiamos en el extranjero y vivimos un sueño con retos, cosas buenas y malas. Las dos crecimos al mismo tiempo. Hoy ya estoy mucho más grande y enfrento este proyecto de diferente forma. Hay cosas que sigo teniendo de ella y hay otras en las que ya no me veo tan igual a Luna. Es maravilloso volver a darle vida a un personaje con el que creciste y aprendiste tanto.

Amor por la Argentina

—Soy Luna los reunió en Buenos Aires cuando eran chiquitos ya que la serie se grabó principalmente acá en ese entonces. ¿Qué lugar ocupa la Argentina en su vida más allá de la serie?

Ruggero: —Cada uno de nosotros va a decir algo diferente o parecido. Argentina para cada uno de nosotros es un lugar muy importante. Es el lugar donde yo vivo y vivo de mis sueños. Es muy bonito saber que Argentina me abrió la puerta en 2012 por primera vez: llegué con muchas ilusiones y sueños, y se fueron cumpliendo; fui creando mi propia familia, mis amigos y eso fue lo más bonito de todo. Muchas veces tuve la posibilidad de irme de Argentina, de cambiar de nuevo de rumbo porque la vida del artista es moverse de un lugar a otro todo el tiempo y cambiar piel, pero yo tomé la decisión de que mi piel además de italiana es también argentina. Estoy orgulloso de ser casi mitad argentino... ¡Porque ya son 14 años que vivo acá! Y 18 los viví en Italia. Cuando sean 18 años en cada país, voy a poder decir que soy mitad y mitad. Muy orgulloso de serlo.

Ronda: —Yo también amo la Argentina. ¡Es más, en la final del Mundial no te puedo explicar lo que sufrimos! Lo vimos con Rugger [Ruggero] y fue una tortura de final. No lo puedo creer... ¡Lo sufrimos!

—En redes, circuló mucho odio contra de la Argentina, ¿creen que es algo que sucede solo en el mundo virtual?

Ronda: —¡Obvio! Y son 2 o 3 personas nada más.

Ruggero: —El fútbol también es así, te puede gustar un equipo u otro. Yo hincho por el Napoli y los de la Juventus los odian; el fútbol es así, los hinchas son así.

Karol Sevilla, sobre el regreso de Soy Luna: "Es un regalo para nosotros y para los fans" Disney

—Respecto a las teorías que circulan en redes sociales que aseguran que Argentina es un país racista, ¿ustedes lo sintieron así cuando trabajaron acá siendo extranjeros?

Ronda: —¡Cero! Es más, ¡no entiendo cómo no me corrieron porque creo que me comí todos los alfajores y asados! [Risas]. Yo lo pasé increíble en Argentina y en México también viven un montón de argentinos que están felices de vivir en nuestra tierra.

—¿Qué sensación palpitan antes de estrenar la cuarta temporada de Soy Luna?

Sevilla: —Es un regalo para nosotros y para los fans, hay dos generaciones que crecieron con nosotros, que fueron parte de nuestra vida y hay una nueva generación que se incorpora, las hermanitas o las primitas de las que nos vieron diez años atrás. Es un proyecto maravilloso que genera magia, recuerdos, nostalgias, que destaca la fuerza de seguir tus sueños, y que late con el mensaje de que si te caes te tienes que volver a levantar sin importar las adversidades que te pasen en la vida. Este regreso se lo debemos a los fans; esta historia tiene un fandom muy intenso y amoroso. ¡Para ellos nada es suficiente! Es hermoso vivir esa intensidad en redes sociales con ellos. Es una intensidad caótica pero hermosa. Tenemos la fortuna de que abracen este proyecto. Este proyecto no es nuestro, ¡es de ellos!