Las memorias de Lisa Marie Presley: el abuso que sufrió en su infancia y el motivo por el que convivió dos meses con el cadáver de su hijo

Escuchar

Lisa Marie Presley murió el 12 de enero de 2023 debido a un ataque cardíaco. Poco antes de su trágico final, la actriz y cantante escribió parte de sus memorias, que fueron editadas por su hija Riley Keough y acaban de ser publicadas en los Estados Unidos. En ellas, la hija de Elvis Presley habla de su matrimonio con Michael Jackson, la razón por la cual convivió durante dos meses con el cuerpo de su difunto hijo Benjamin y el abuso que marcó su infancia, entre otras cosas.

El dolor que puede llegar a sentir una madre al perder un hijo es indescriptible. De este sentimiento habla Lisa Marie en From Here to the Great Unknown, donde revela cómo vivió el duelo tras el suicidio del joven, en 2020. De hecho, durante casi dos meses la artista convivió con el cuerpo del joven, hasta que finalmente decidió dónde enterrarlo. Una casa en Hawái o Graceland, la finca de Memphis donde está enterrado su padre, Elvis Presley, estaban entre las opciones.

Lisa Marie Presley con sus hijos Benjamin y Riley Keough CHRIS DELMAS - AFP

“ Mi casa tiene un dormitorio separado y mantuve a Ben allí durante dos meses. No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato ”, escribió quien tuvo que aclimatar una habitación a 12 grados y mantener el cuerpo en hielo seco. “Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí de esa manera. Pero a mí no”, confesó. Finalmente, la familia celebró un funeral para Benjamin en Malibú, donde fue enterrado junto a su abuelo materno.

El escalofriante homenaje a su hijo

“Ella decía: ‘Voy a morir con el corazón roto’, y creo que sentimos eso”, dijo Riley Keough en una reciente entrevista con Oprah Winfrey, al reflexionar sobre los últimos meses de su madre, Lisa Marie. Su dolor y tristeza fue tan grande que madre e hija decidieron honrar a Benjamin haciéndose tatuajes a juego. Mientras que el joven llevaba el nombre de su hermana escrito en su clavícula y el de su madre en su mano, ellas hicieron lo mismo, respetando los mismos lugares, pero con su nombre. Si bien no hay nada extraño en esto, lo escalofriante fue que hubo que abrir el cajón del difunto para que el tatuador pueda replicar a la perfección el diseño. “Él me dijo: ‘¿Tienes alguna foto?’ A lo que respondí: ‘No, pero te lo puedo mostrar’”, reveló la actriz de Todos quieren a Daisy Jones.

Riley Keough y la última foto con su madre, Lisa Marie Presley Captura

Tras asegurar que todo transcurrió con mucha “seriedad”, Riley relató que su madre llevó al tatuador hasta el ataúd de su hijo, abrió la tapa y le permitió inspeccionar el cuerpo. “Afortunadamente, el tatuador se mostró muy tranquilo en todo momento y actuó profesionalmente a pesar de la extraña solicitud”, contó la joven mientras confesó que ella se sintió un poco incómoda y definitivamente puede reconocer ese momento como uno de los más absurdos de su vida. Si bien la situación puede parecer absurda, Keough aseguró que su madre no estaba loca. ”Mi madre era muy fiel a sí misma”, reflexionó.

El abuso que marcó su infancia

Entre sus confesiones, Lisa Marie Presley también una serie de dolorosos episodios que sucedieron en su infancia. Según su relato, Mike Edwards -el novio de su madre Priscilla desde 1977 hasta 1984 - abusó de ella cuando tenía 10 años.

Después de la muerte de su padre, Lisa Marie se mudó con su madre a Los Ángeles. Allí, Priscilla estaba en pareja con el modelo y actor, quien según su testimonio habría abusado sexualmente de ella en más de una oportunidad. El primer hecho ocurrió cuando Edwards entró en su habitación en mitad de la noche y le pasó un dedo por la pierna.”Dijo que me iba a enseñar lo que me iba a pasar cuando fuera mayor. Puso su mano sobre mi pecho y dijo que un hombre me iba a tocar aquí, allí, puso su mano entre mis piernas y dijo que me iban a tocar aquí. Creo que me besó suavemente y luego se fue esa noche”, contó la actriz y cantante en sus memorias.

Priscilla Presley y Mike Edwards Grosby Group

Al día siguiente, se lo contó a su madre, quien entró corriendo a su habitación y cerró la puerta de un portazo. “Finalmente me llamó y me dijo que Edwards quería disculparse. Edwards estaba sentado en su cama luciendo muy malhumorado y hosco… Dijo: ‘Lo siento mucho, pero en Europa así es como les enseñan a los niños, así que eso era lo que estaba haciendo’ ”, recordó. Sin embargo, el abuso no terminó y cada vez fue peor. “Empezó a tocarme y a azotarme, diciéndome que no lo mirara. Supongo que se estaba masturbando. No se enojaba conmigo, lo hacía con mucha calma, sentado en una silla, dándome nalgadas. Mi trasero se ponía negro, azul, naranja, verde”, relata. La niña fue de vuelta con su madre para mostrarle los moretones; sin embargo, Priscilla la culpó a ella y le preguntó qué había hecho para causar eso.

Mientras que Priscilla no hizo comentarios al respecto, Edwards rompió el silencio y negó las acusaciones. ” Estoy en shock, eso no es verdad… Fui como un padre para Lisa Marie ”, se defendió en diálogo con Page Six. Y enseguida agregó: “No creo que Lisa fuera tan estable durante ese período de tiempo”. Sin embargo, en un libro que escribió en 1988, el actor confesó que “ansiaba sexualmente a Lisa”. “Si bien Priscilla y yo habíamos sido inseparables, ahora éramos Lisa y yo quienes estábamos juntos casi todos los días. Pronto me di cuenta de que estaba mirando mi reloj, esperando que saliera la clase de Lisa, tal como Elvis había esperado ansiosamente el regreso de Priscilla a Graceland todos los días”, expresó en Elvis, Priscilla y yo reconociendo que se había enamorado de la hija de su mujer.

LA NACION