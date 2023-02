Lo que todo el mundo quiere saber de Paul Rudd y él cuenta por primera vez

escuchar

Paul Rudd no solo es un superhéroe a los 53 años sino que fue considerado como el “hombre más sexy del mundo”, título que le puso la revista People en 2021. ¿Pero cuáles son sus secretos para mantenerse en forma y eternamente joven? El actor reveló en una entrevista algunas de las rutinas que tiene para mantenerse lozano.

En una nota de tapa para la revista Men’s Health, el intérprete recurrió al humor para afirmar que antes de ser elegido como Ant-Man para el universo Marvel, su torso desnudo era más probable que fuera blanco de bromas que un ideal estético aspiracional. “Cada escena sin camisa que había hecho era para una comedia”, bromeó quien era exactamente el tipo de actor menos pensado para dar el salto al estatus de superhéroe. Pero los estudios de Hollywood insistieron y Rudd asumió la transformación que se le proponía, con resultados sorprendentes.

Cuando se le pregunta acerca de la rutina a la que recurre para ponerse en forma, el actor no enumera una larga lista de ejercicios físicos, dietas o procedimientos estéticos. Su fórmula esencial para mantenerse joven es, en apariencia, sencilla: dormir . Pero -siempre hay un pero- a esa sencilla acción él le suma algunos otros condimentos, que lo ayudan a mantenerse y disfrutar de una vida saludable: la alimentación, el levantamiento de pesas y el ejercicio cardiovascular.

Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man en la película de Marvel Studios Marvel Studios

Sobre ello, Rudd profundizó: “La gente me pregunta: ‘¿Podés compartirme tu dieta de comidas? ¿Cuántas veces a la semana hacés ejercicio? ¿Tomás alcohol? ¿Comés carbohidratos? ¿Tenés un día de permitidos?’ Pero la parte más importante del entrenamiento es dormir”, aseveró. Y continuó: “La gente pone su alarma y luego duerme durante cuatro horas y se levanta para poder entrenar. Se están perjudicando a sí mismos. Si de alguna manera podés dormir ocho horas...”.

La estrella de Ant-Man compartió luego algunos detalles de su día a día: “Me levanto y tomo una taza de café y luego hago ejercicios de cardio antes de comer algo” . Además aclaró que no hacía esto antes de asumir su papel como Ant-Man. “Levanto pesas, con suerte al menos tres veces a la semana, y he aprendido mucho sobre cómo reacciona mi cuerpo a los alimentos, cómo reacciona al ejercicio, cuándo me siento más feliz y cuánto me afecta mentalmente... De esta forma, si estoy con el traje corriendo por ahí interpretando a un personaje que se supone que es un superhéroe, me siento mejor haciendo esto”.

Sexy, gracioso y humilde

Paul Rudd en la tapa de People

A finales de 2021, la revista People declaró que el actor, de entonces 52 años, representaba al hombre vivo más sexy en ese momento. Entre todos los títulos que se reparten en la meca del cine y la TV, este debe ser uno de los más caprichosos y, sin embargo, más allá de las subjetividades y objeciones que seguro acompañan a este anuncio, también es cierto que la revista hizo lo que suele hacer bien: reflejar el ánimo de la cultura popular y transformarlo en parte de su marca. Un concurso de belleza que por ahora le escapó a la cancelación.

Reconocido por sus papeles en comedias como Ni idea (su primer papel en cine), El reportero: la leyenda de Ron Burgundy, Bienvenido a los 40, Te amo, hermano, su participación en Friends y, por supuesto, su interpretación de Ant-Man en las películas de Marvel, Rudd lleva un par de décadas robándose escenas con su acertado ritmo para el humor pero también, claro, con su belleza física que, como señalan los usuarios de las redes sociales una y otra vez, parece no haber cambiado demasiado en los últimos veinte años.

Paul Rudd como Ben Glenroy en Only Murders in the Building star +

La genética, una saludable habilidad para reírse de sí mismo y la inteligente selección de proyectos creativos le consiguieron al gracioso de la clase, al más improbable y al mismo tiempo más merecedor, el título de hombre más sexy vivo que antes habían recibido George Clooney, Brad Pitt (elegidos en dos oportunidades, al igual que Johnny Depp), Idris Elba y Michael B. Jordan, por citar a algunos de los elegidos indiscutidos de la revista.

“Tengo la suficiente claridad para darme cuenta de que cuando la gente se entere de esto se van a preguntar: ¿qué? No se trata de falsa humildad. Mucha gente debería recibir este título antes que yo”, decía Rudd al momento del anuncio de su coronación. Y cerraba con humor: “Voy a aprovecharme de esto. No voy a jugar a ser modesto. Me voy a mandar a hacer tarjetas personales que digan “hombre más sexy vivo”.

