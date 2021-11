La revista People eligió a Paul Rudd como el hombre más sexy de 2021

Tuvieron que pasar 26 años pero finalmente el mundo, o gran parte de él, llegó a la misma conclusión que Cher Horowitz, pensadora contemporánea y protagonista de esa maravilla del cine y la comedia romántica que es Ni idea. Paul Rudd es un Baldwin. Que en la lengua del personaje representativo de la década del noventa suponía igualarlo a los hermanos Billy y Alec Baldwin (y en menor medida, suponemos, a Stephen), los galanes más sexies de su tiempo. Lo dicho, pasaron 26 años desde la escena de iluminación de Cher, una puesta en escena excepcional de parte de la directora Amy Heckerling y una interpretación perfecta de Alicia Silverstone (la película está disponible en HBO Max), para que el comentario sobre Josh, el personaje de Rudd en el film, se convirtiera en realidad aceptada y certificada en Hollywood. Después de todo, si la revista People dice que el actor de 52 años es su elegido como hombre más sexy vivo de 2021, no cabe duda de que es así.

Entre todos los títulos que se reparten en la meca del cine y la TV industrial este debe ser uno de los más caprichosos y, sin embargo, más allá de las subjetividades y objeciones que seguro acompañarán al anuncio, también es cierto que la revista hizo lo que suele hacer bien: reflejar el ánimo de la cultura popular y transformarlo en parte de su marca. Un concurso de belleza que por ahora le escapó a la cancelación.

Paul Rudd fue Mike en Friends NBC

Rudd, un actor reconocido por sus papeles en comedias como la mencionada Ni idea (su primer papel en cine), El reportero: la leyenda de Ron Burgundy, Virgen a los 40, Ligeramente embarazada, su participación en Friends y, por supuesto, su interpretación de Ant-Man en las películas de Marvel, lleva un par de décadas robándose escenas con su acertado ritmo para el humor pero también, claro, con su belleza física que, como señalan los usuarios de las redes sociales una y otra vez, parece no haber cambiado demasiado en los últimos veinte años. La genética -los “expertos” descartaron hasta ahora la posibilidad de vampirismo-, una saludable habilidad para reírse de sí mismo y la inteligente selección de proyectos creativos le consiguieron al gracioso de la clase, al más improbable y al mismo tiempo más merecedor, el título de hombre más sexy vivo que antes habían recibido George Clooney, Brad Pitt (elegidos en dos oportunidades, al igual que Johnny Depp), Idris Elba y Michael B. Jordan, por citar a algunos de los elegidos indiscutidos de la revista.

Paul Rudd en la serie The Shrink Next Door, disponible en Apple TV+ desde el viernes

Algunos-muchos- dirán que se trata apenas de un truco publicitario, de uno de los más aceitados mecanismos de promoción que utiliza Hollywood para dar a conocer nuevos proyectos que en el caso de Rudd suponen el estreno de la serie The Shrink Next Door, que se estrena el viernes en Apple TV+ y de la película Ghostbusters: el legado que llegará a las salas locales la próxima semana. Claro que con solo ver el aspecto del actor en la serie que protagoniza junto a Will Ferrell en la que interpreta a un inescrupuloso psiquiatra, esa hipótesis se vuelve más endeble y todo parece indicar que lo de hombre más sexy es en realidad una broma de esas que el dúo solía armar detrás de las cámaras de las dos entregas de El reportero: la leyenda de Ron Burgundy, ambas disponibles en Netflix, Paramount+ y Movistar Play.

Ghostbusters: el legado

“Tengo la suficiente claridad para darme cuenta de que cuando la gente se entere de esto se van a preguntar: ¿qué?. No se trata de falsa humildad. Mucha gente debería recibir este título antes que yo”, dice Rudd en la nota de portada que acompaña al anuncio de su coronación. Allí afirma que sabe que sus amigos lo harán sufrir, justificadamente, por todo el asunto. “Es que voy a aprovecharme de esto. No voy a jugar a ser modesto. Me voy a mandar a hacer tarjetas personales que digan “hombre más sexy vivo”. Por supuesto que espero que mis amigos me destruyan por esto, por eso son mis amigos”, agrega en la entrevista acompañada por una galería fotográfica digna de ilustrar en sus nuevas tarjetas.

“Estoy esperando que mi vida cambie mucho después de esto. Ojalá que ahora finalmente me inviten a todas esas cenas sexy con Clooney, Pitt y B. Jordan. Y supongo que tendré muchas más apariciones en yates. Estoy muy entusiasmado por expandir mi vida en la navegación. Además, probablemente me vuelva más reflexivo, introspectivo y misterioso mientras me ilumina una luz suave todo el tiempo”, se ríe el actor casado hace 18 años con Julie junto a la que tiene dos hijos adolescentes: Jack y Darby.

Ant-Man

“Cuando pienso en mi identidad me veo como marido y padre. Eso es lo que soy. Cuando no estoy trabajando me gusta pasar el tiempo con mi familia. Eso es lo que prefiero hacer”, explica más en serio Rudd que, cuando recibió el mail que le anunciaba que era el elegido de la revista para su edición de “hombre más sexy”, inmediatamente se lo contó a su esposa. “Se sorprendió pero fue muy dulce. Después del shock y las risas me dijo: “eligieron bien”. Fue muy tierno todo. Probablemente me estaba mintiendo pero, ¿qué otra cosa podía decir?”, concluyó el actor que tiene un año entero, hasta que se nombre a su sucesor, para repartir esas tarjetas, ir a cenar con Clooney y el resto de la banda y subirse a cuanto yate se cruce en su camino.