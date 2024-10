Los amores de Nicolás Cabré: actrices, bailarinas y modelos, romances de alto voltaje que siempre dieron que hablar

Nicolás Cabré es un chico enamoradizo. De perfil bajo, nunca quiere hablar de sus parejas, pero en realidad todos hablan porque, en general, se enamora de sus compañeras de trabajo. Este año blanqueó su relación con la cordobesa Rocío Pardo, actriz, bailarina e hija del productor teatral Miguel Pardo. Se conocieron el verano pasado en Carlos Paz, donde él protagonizaba Los mosqueteros del rey, y la relación creció tan rápido que ya conviven. Se cruzaron por primera vez en un evento y el flechazo fue mutuo. Pasaron el verano juntos y, aunque no hablaban del vínculo, tampoco se escondían de los paparazzi. “En nuestra relación vamos muy rápido. Somos muy compañeros y nos cuesta despegarnos, aunque cada uno tenga sus compromisos. Creo que hoy priorizamos la compañía del otro y estamos construyendo algo súper sano, que es lo más lindo. Sabemos lo que queremos y lo que no, entonces la construcción de la pareja se basa en priorizar el bienestar de los dos, de la familia que estamos construyendo, y no damos lugar a cositas que quizás nos puedan afectar. Por ahí sí me pasa mucho que los demás digan ‘mirá lo que él hizo antes’, y yo creo que cada relación es un mundo. Yo tampoco soy la misma que fui hace unos años con otra pareja”, le contó Pardo a ¡Hola! antes de irse de vacaciones con Cabré, a las paradisíacas playas caribeñas.

Las vacaciones románticas de Nicolás Cabré con su novia en la Riviera Maya​

Son muy caseros y evitan mostrarse; prefieren pedir devilery de comida y quedarse en casa mirando una película. “También amamos ir al cine. Somos sencillos, nos gusta estar en casa y no tomamos alcohol. Hace poco, Nico logró lo que nadie pudo. Yo no soy de ir al gimnasio ni hacer ejercicio, y con la excusa de querer compartir cosas empecé a correr con él y participé por primera vez de una carrera. ¡Me llevó a comer un lomito como recompensa! Tenemos una linda convivencia, nos adaptamos al estilo de vida de cada uno y tratamos de estar juntos todos los días, es la prioridad. Nico es un amor, es extremadamente atento y no deja de sorprenderme todos los días. Nos hace mantener un juego de conquista diario, está en todos los detalles y hace que yo también sea así porque quiero estar a la altura. Es una persona incondicional que me potencia a ser mejor todos los días”, reveló ella.

Los 15 años de diferencia no fueron un problema para la pareja. “Creo que la edad pasó a un segundo plano el día que nos conocimos y vimos la manera de pensar del otro. Somos muy parecidos, tenemos proyectos de vida y planes muy parecidos, entonces creo que la edad no deja de ser un número. No lo siento como algo que me pese”.

El primer amor

Agustina Cherri y Nicolás Cabré se conocieron cuando eran muy chiquitos, en La ola está de fiesta, pues ambos participaron del programa que conducía Flavia Palmiero. Pero se enamoraron mucho después, en 2002, cuando se reencontraron en los pasillos de Polka para protagonizar Son amores. Estuvieron juntos un tiempo, con algunas idas y vueltas antes de separarse. Hace poco ella contó en una entrevista: “A Nico lo quiero. No tengo nada malo que decir. A ver, en ese momento sí. Nos peleábamos, nos arreglábamos. Y era una época de mucha exposición. Me acuerdo que con Marcela (Kloosterboer) nos íbamos camufladas a los boliches a perseguir a Cabré y a Mariano Martínez, que salía con ella. Y ellos se ponían celosos si nosotros salíamos solas”.

Una imagen de Mis amigos de siempre, la tira de 2013 en la que Nicolás Cabré y Agustina Cherri, muchos años después de su romance, volvieron a actuar juntos Archivo

La familia que no fue

Eugenia Tobal conoció a Nicolás Cabré haciendo la tira Los únicos, en 2011. Cinco meses después se casaron por civil y lo festejaron con una reunión íntima. Fue la única vez que el actor se casó legalmente. Al tiempo contaron que estaban embarazados, pero perdieron ese bebé y a la actriz le costó mucho tiempo recuperarse. Estuvieron juntos un poco más de un año y la separación fue un escándalo, que se dio en medio de fuertes rumores de infidelidad con la China Suárez, que también era su compañera de elenco en Los únicos.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, en la fiesta de Los únicos (2012) Jorge Amado Group

Llega Rufina

A los pocos meses de la separación de Tobal, Cabré blanqueó su romance con La China Suárez. La relación también empezó en secreto porque los tres eran compañeros en la tira que emitía eltrece. Pero no pudieron esconderse por mucho tiempo y ella terminó confirmándolo en Infama: “Sí, gusto de él y él de mí. Estamos enamorados”, decía. En julio de 2013 nació Rufina y se mostraron muy felices. Sin embargo, la convivencia no funcionó y al poco tiempo se separaron. Pero que la pareja no funcionara no significa que no tengan un muy buen vínculo. “Siempre tuvimos buena comunicación. Gracias a Dios tenemos una relación hermosa con la China y aprendimos a dar lo mejor, a estar, a complementarnos”, le contó Cabré a LA NACION.

Nicolás Cabré, la China Suárez y Rufina, sonrientes en el teatro; la relación entre ambos no continuó, pero tienen un excelente vínculo y ambos disfrutan del amor por su hija Ig / @nicolascabre80

La bailarina y el actor

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se conocieron en 2018, cuando ella se estaba separando de Federico Bal y reemplazó a Griselda Siciliani en la obra Sugar. La relación comenzó casi de inmediato y por ese entonces ella decía: “ No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo sinceramente, porque al principio lo vi como un compañero de trabajo ”. Una de las cosas que más entusiasmaba a Cabré es que Laurita tenía un vínculo muy lindo con su hija Rufina. Durante la pandemia decidieron probar la convivencia, pero no resultó. Se separaron a mediados de 2020 y en ese momento ella dijo: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere, y cuando algo no coincide tenemos distintas maneras de encararlo. Aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. La convivencia y el encierro no fueron fáciles y a Nico le afectaron mucho el humor, porque es una persona que necesita gastar energía”, explicó en su momento Fernández en LAM, el ciclo de Ángel De Brito.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré pasaron las fiestas navideñas juntos y con sus familias reunidas

Seis meses después se dieron otra oportunidad y estuvieron juntos casi un año más, hasta abril de 2021. Parecía una reconciliación definitiva y hasta vieron casas para comprar en un country de moda y hablaron de tener hijos. Pero un día Laurita publicó en sus redes sociales: “Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, anunciando así la ruptura. Sin embargo, sintieron que todavía había amor y se dieron otra oportunidad, en agosto de 2021. Fueron cuatro meses intensos hasta que se dieron cuenta que no era por ahí y se despidieron definitivamente. “No hay vuelta atrás. Es una historia cerrada y terminada. Tuvimos el plan de tener una familia, pero todo decantó en que no era el momento”, contó ella en el programa de La Once Diez Agarrate Catalina. “Supongo que cuando terminás, rara vez es de común acuerdo y uno siempre está más enojado que otro. Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta que no iba a ser posible. No me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado. Opto por quedarme con lo lindo que viví con otra persona y me hace re bien llevarme bien de verdad”.

Nicolás Cabré es un latin lover y su lista de enamoradas es bastante extensa. Una de sus parejas fue la actriz Josefina Silveyra. El romance surgió cuando ambos compartían la obra de teatro Sugar, y estuvieron juntos casi un año hasta que Nico se enamoró de Laurita Fernández, en esa misma obra. También estuvo de novio con la actriz Sabrina Carballo y luego con Celeste Cid. Con Florencia Torrente, actriz e hija de Araceli González, estuvo durante tres años, entre 2005 y 2008. La separación fue un escándalo porque se habló de infidelidad con Soledad Fandiño. Ellos no hablaron, pero tampoco desmintieron nada y al poco tiempo el actor y Fandiño blanquearon la relación, que duró otros tres años.

