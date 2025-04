Owen Cooper, el protagonista de Adolescencia, confesó que no vio la serie completa: “¡Es mi peor pesadilla!”

De un día para otro, Owen Cooper se convirtió en una sensación mundial: el actor británico de 15 años conquistó al público con el personaje de Jamie Miller, el protagonista de Adolescencia. Sin embargo, y pese al éxito del proyecto, confesó que no vio ni está en sus planes ver la miniserie completa. “¡Es mi peor pesadilla!”.

Adolescencia aborda, a lo largo de cuatro capítulos, la historia de Jamie, un chico británico de 13 años acusado de asesinar a Katie, su compañera de escuela. Con una trama impactante, los directores apuntan a cómo las redes sociales y las plataformas digitales inciden de manera directa en los adolescentes.

Adolescencia, la serie de la que el mundo entero habla

Cooper habló de las repercusiones de su trabajo y de su relación con el resultado final en una entrevista grupal que le concedió a The Hollywood Reporter junto a Stephen Graham, quien le da vida a su padre en la ficción; Ashley Walters, el actor que interpreta al inspector Luke Bascombe y Erin Doherty, la impactante psicóloga Briony Ariston.

“No he visto la serie completa”, dijo Cooper . En ese momento, Graham se unió a su hijo en la ficción: “Yo tampoco la he visto todavía”, expresó. “Simplemente, no me gusta verla. Y ahora va a ir a los colegios... ¡es mi peor pesadilla!”, sumó Cooper en referencia al compromiso que asumió Netflix con el Reino Unido para que Adolescencia se proyecte gratis en todos los colegios de Gran Bretaña.

“No la voy a ver en mi propio colegio”, remarcó el joven actor y reveló qué escena en particular jamás la vivirá como espectador. “Ni hablar. Vería el primer episodio, quizá el segundo y el cuarto, pero no el tercero”, sumó. Ese capítulo es el más celebrado de su actuación: el episodio se centra en la charla que mantiene Miller con la psicóloga. Cooper, además, confió que todos sus amigos están entusiasmados con su trabajo.

Quién es Owen Cooper

Nacido en la ciudad inglesa de Warrington, Owen Cooper es el menor de tres hermanos. Su madre Noreen es cuidadora y su padre Andy se desempeña en el mundo de la informática. Sus hermanos mayores, Ollie y Connor, son electricistas. “Nunca quise realmente ser actor. No estaba en mi ADN”, sostuvo Cooper en diálogo con la revista i-D. Nada en su familia lo perfilaba hacia la actuación. Al contrario, como fanático del Liverpool, de pequeño confiaba en que su futuro estaba en el fútbol y comenzó a entrenarse.

Pero alguien lo inspiró para que comenzara a acercarse al mundo de la actuación. ¿Quién fue? Tom Holland . Vio su actuación en la película Lo imposible y decidió que quería ser como él . Justamente en aquel momento Holland tenía prácticamente la misma edad que tiene hoy Cooper y su rol de Lucas Bennett en el film le abrió las puertas de Hollywood.

Cooper comenzó a tomar clases de actuación como un hobby. Según detalló The Daily Mail, su madre manejaba durante una hora de ida y vuelta hasta Didsbury, Manchester, todos los martes para que asistiera a su clase en The Drama MOB. Y fue justamente este espacio el que lo llevaría a convertirse en el protagonista de la exitosa serie de la plataforma de streaming. A principios de 2024, Shaheen Baig, la directora de casting de Adolescencia, comenzó a buscar por las escuelas de teatro del Reino Unido al actor que pudiera interpretar a Jamie Miller y, en ese contexto, se encontró con Cooper.

Owen Cooper participará en la nueva película de Margot Robbie (Fuente: Instagram/ @owencoooper @margotrobbieofficial)

Tras su participación en la serie de Netflix, el joven británico grabó la miniserie Film Club (BBC Three), escrita y protagonizada por Aimee Lou Wood (Sex Education y The White Lotus) y Ralph Davis (Anatomía de un escándalo y La casa del dragón). Asimismo, Variety contó que antes del estreno de Adolescencia, Owen filmó la película Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y basada en la novela homónima de 1847 de Emily Brontë. Esta nueva versión está protagonizada por Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff. Cooper interpretará a la versión juvenil de este último personaje.

