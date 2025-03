El romántico posteo de Nicolás Cabré a su novia Rocío por su cumpleaños: “Gracias por hacerme soñar”

Nicolás Cabré enterneció a usuarios de las redes sociales tras compartir un posteo dedicado a su novia, Rocío Pardo, en medio de su viaje a Japón. Recordemos que, actualmente, el actor se encuentra en el país asiático junto a su pareja y Rufina, la hija que tuvo junto a la China Suárez, para correr la gran Maratón de Tokio este domingo.

Horas antes de embarcarse en el desafío de running más grande que enfrentó hasta el momento, Cabré se tomó el tiempo de armar un tierno álbum de fotos para homenajear a Pardo y añadió una romántica dedicatoria. “Voy a tratar de ser breve, ya que puedo escribirte millones de cosas… Millones de cosas hermosas que solo vos me hacés sentir”, escribió el actor al pie de la publicación, que en cuestión de minutos ya acumuló más de 40 mil me gusta. “Primero te voy a desear un muy feliz cumple, te deseo la mayor de las felicidades, porque te mereces lo mejor del mundo”, sumó.

Nicolás Cabré festejó el cumpleaños de su pareja en redes sociales

“Y ahora te voy a llenar de gracias… Gracias por ser la persona que sos, conmigo y con Rufi. Gracias por amarme, por cuidarme, gracias por escuchar, por compartir, por hacerme reír, por hacerme soñar… Y podría estar así todo el día, por eso gracias, gracias y gracias. Sé feliz, sonreí como lo haces todo el tiempo, y seguí por favor enseñándome lo que es el amor. Disfruta de tu día, hermosa de mi corazón, que como te dije antes te mereces lo mejor del mundo, porque sos la mejor del mundo. Te amo mi amor, y que lo cumplas feliz”, concluyó.

Como era de esperarse, minutos después de la publicación, Rocío respondió en los comentarios. “Amor mío, ¡no puedo creer lo que te amo! Agradezco cada momento que vivimos juntos. Donde sea. Como sea. Me haces feliz. Me hacen feliz. Con cada detalle. Y de verdad me quedo corta diciéndote todo lo que sos para mí. Gracias amor de mi vida, te amo como nunca imaginé amar”, expresó la cumpleañera.

Nicolás Cabré mostró varios momentos con Rocío Pardo por su cumpleaños

Asimismo, los seguidores de Nicolás Cabré dejaron sus buenos deseos al pie del posteo. “Ella y tu hija te cambiaron para bien Nico”, “Nico enamorado y feliz es lo más lindo que hay”, “La felicidad traspasa la pantalla, qué hermosa pareja”, “Con razón se ve tan dulce y hermosa, es una psiciana más. Que la pasen hermoso” y “Qué hermoso Nico, se nota en la mirada el amor. Feliz vuelta al sol para Rocío, disfruten”, fueron algunos de los comentarios con más likes hasta el momento.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en su viaje a México

Entre las fotos que seleccionó para subir en el día especial de su novia, Nicolás añadió una tierna postal de la pareja junto a Rufina, con una porción de torta con una estrellita de luces en el centro, tomada en medio de una de las calles principales de Tokio, con cientos de carteles luminosos y altos edificios en el fondo. Asimismo, compartió una foto familiar durante el viaje a México que hicieron en agosto del año pasado. Como no podía ser de otra manera, también sumó una postal de una de las visitas del trío a la cancha de Vélez, el equipo del que es hincha el actor.