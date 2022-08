Los gemelos de Pipo Cipolatti: cómo están hoy y el gran desafío que enfrentarán en Europa

En febrero cumplieron 20 años. Tuvieron una vida difícil, pero salieron adelante. Los gemelos Donatto y Giorgio, hijos de Pipo Cipolatti, se mudarán el mes que viene a Europa para probarse como futbolistas en tres importantes clubes . Allá los espera su representante, Joe Méndez, un exvecino de Pipo que actualmente vive en Suiza.

Donatto y Giorgio, los gemelos de Pipo Cipolatti

Consultados por LA NACION, los jóvenes prefirieron que sea Méndez el que cuente sus planes. Según él, los gemelos son buenos jugadores y “la van a romper en algún equipo grande”. Por precaución y para cuidarlos, no quiso decir en qué clubes harán las pruebas.

Según el manager de los jóvenes son buenos jugadores y “la van a romper en algún equipo grande"

Pipo, por su parte, tampoco quiere hablar demasiado de sus hijos, pero contó a LA NACION que “están a punto de profesionalizarse” y se lo nota orgulloso y contento por el futuro que les espera. Y aunque en un momento intentaron acercarse a la música, Donatto y Giorgio finalmente se dedicaron al deporte. Actualmente llevan una vida totalmente distinta a la de su padre. Como si fuera una metáfora de lo que les pasa, Pipo está preparando su regreso musical con un trabajo que, según él, se titula Todo lo contrario.

Una vida difícil

Los hijos de Pipo Cipolatti, que nacieron en 2002, sufrieron la muerte de su madre a los dos años, cuando Flavia Ortiz cayó desde el octavo piso del edificio donde vivía, en Almagro. La mujer estuvo cinco días en grave estado y finalmente murió producto de las heridas, politraumatismos y fracturas que le provocó la caída. Antes de eso, la relación con Cipolatti no había sido fácil: lo había denunciado mediáticamente varias veces por agresiones físicas y por no hacerse cargo económicamente de sus hijos.

Luego de su muerte, Pipo los llevó a vivir con él y recibió ayuda, según contó, de los padrinos de los niños: Charly García, Gerardo Sofovich, Paulina Karadagian y Fabiana Cantilo. Cuando los gemelos crecieron, lograron su independencia del músico y se fueron a vivir solos a un departamento cerca del domicilio de su padre.

El bautismo de Donatto y Giorgio: los padrinos fueron Gerardo Sofovich, Charly García, Fabiana Cantilo y Paulina Karadayijan Archivo

Sobre los inicios de la relación de Cipolatti con Ortiz, el músico de 62 había dicho el año pasado en una entrevista televisiva: “No me acuerdo cómo la conocí. Estuvimos poco tiempo juntos, es una etapa que no tengo clara”. Y respecto de su trágica muerte había señalado: “Hace un año que no estaba con ella, no sé qué pasó. Yo estaba haciendo otra cosa y no me acuerdo qué estaba haciendo ni lo que le pasaba a ella. Fue algo muy trágico y muy siniestro pero no puedo dar una opinión“.

Además Cipolatti tampoco estaba atravesando un buen momento cuando ocurrió la muerte de Ortiz, estaba enfrentado una etapa de adicciones. Dos semanas después del trágico suceso, el músico fue detenido por la policía por tenencia de drogas. Según una nota de LA NACION de aquel momento, fue demorado a la salida de un restaurante, en la avenida San Juan y Saavedra, donde la policía lo revisó y encontró entre sus pertenencias una bolsa con cocaína. Por este hecho se le abrió una causa, pero meses después fue sobreseído.