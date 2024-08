Lucía Galán, de paseo por Madrid junto a su hija, habló sobre su recuperación y los desafíos que enfrenta

Escuchar

Tras superar las complicaciones derivadas de una delicada operación, Lucía Galán reveló detalles de su nueva vida en España. La cantante se recupera de la cirugía por la que le extirparon un quiste premaligno del páncreas y enfrenta esta nueva etapa con optimismo.

La integrante del famoso dúo Pimpinela compartió un video en sus redes sociales en el que se refirió al proceso de recuperación. En las imágenes, se puede ver a la artista recorriendo las tranquilas calles de Madrid en pleno agosto, en el verano europeo, acompañada por su hija.

Con una actitud positiva, Galán expresó: “Bueno, acá estoy. Mi primer día de recuperación, trabajé como loca y acá está la mujer que me sigue a todos lados, un sabueso...”, dijo, entre risas, refiriéndose a su hija, a quien describió con cariño: “La más linda del planeta, sigue sin hablar. Es tremendo”.

Con el mismo tono alegre y lleno de energía, la cantante explicó a continuación pormenores del trabajo físico que está realizando dentro del postoperatorio . “Ya empecé la recuperación hoy. Llegué el viernes y ya empecé, ya tengo músculos, ya bajé cuatro kilos, es tremendo... Soy una genia”, mencionó en el posteo, en el que también escribió con humor: “Prepárense para los nuevos Juegos Olímpicos”.

La hermana de Joaquín Galán también aprovechó la oportunidad para compartir su nueva perspectiva sobre la importancia de hacer ejercicio. “Estamos cruzando la calle, no hay nadie en agosto en Madrid. Estamos yendo al departamento, así que bueno, un beso y quería saludarlos con este aspecto maravilloso y este look casual de deportista, porque ahora soy una deportista”, concluyó con una sonrisa.

Diagnóstico temprano

Días atrás, antes de viajar a Europa, Galán había compartido otra publicación en las redes, en las que anunciaba: “Rumbo a España, ¡a empezar de nuevo! Gracias a Dios, al universo por darme este ‘regalo’”, expresó junto a un video en el que decía: “Estamos en el aeropuerto, rumbo a Madrid, Ro [su hija Rocío] vino a acompañarme en el viaje, para empezar allá a trabajar duro, duro, duro. Tengo que hacer mucha gimnasia para recuperar la masa muscular que perdí , y la capacidad respiratoria. ¡A trabajar para en octubre estar en forma!”

Tras ello, la artista hizo hincapié en la importancia de un diagnóstico precoz. “Sigamos trabajando en la medicina preventiva para que se detecten estas enfermedades silenciosas, como el cáncer de páncreas, que yo no llegué a tener porque me lo detectaron a tiempo por una resonancia que me hicieron por una infección en los bronquios, en la que apareció el quiste. Si yo no me hubiera hecho esa resonancia y el técnico no hubiera tomado el abdomen, hubiese sido muy difícil que yo hubiese podido seguir adelante”, compartió.

El camino hacia la recuperación no ha sido fácil para la cantante, quien anteriormente había hablado sobre los desafíos que enfrentó después de la cirugía. “¡Hola! ¿Cómo están? Yo aquí después de casi un mes y medio de la cirugía para contarles un poco cómo fue todo este tiempo. Se ralentizó todo porque hubo una complicación después de la cirugía, que es una complicación esperable y es algo que ya sabíamos, que los médicos nos explicaron que podía ocurrir”, explicó en un mensaje anterior.

La artista fue intervenida a mediados de junio en el sanatorio Mater Dei tras la detección del quiste. “Queremos informarles que en el día de ayer se internó la sra. Lucía Galán para realizarse una intervención quirúrgica. En el posoperatorio inmediato evoluciona favorablemente. La familia agradece las muestras de afecto y respeto”, rezaba el comunicado firmado por el Dr. Roberto Dupuy de Lôme, director médico del sanatorio, que se difundió en ese momento.

En ese momento, sus allegados también le llevaron tranquilidad a sus fanáticos a través de un comunicado que compartieron en la cuenta de Instagram de Pimpinela: “Queridos amigos, queremos contarles que Lucía se recupera de su intervención quirúrgica. Los médicos informaron que la operación se llevó a cabo dentro de lo previsto”.

