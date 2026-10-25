Luis Majul anticipa RESET, la plataforma que creó para romper paradigmas y apostar por el bienestar físico y emocional

“Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar”. La frase, que se le atribuye a Marco Aurelio, el emperador romano considerado la columna vertebral del pensamiento estoico, bien puede ser aplicada para resumir la esencia de RESET, el nuevo emprendimiento de Luis Majul que apunta a pensar y reflexionar en voz alta cuestiones esenciales e insoslayables en torno a la salud, lo vincular y las finanzas, posiblemente una trinidad que bien puede considerarse basamento del buen vivir.

“El gran desafío de este proyecto es llegar enteros, lúcidos y con autonomía hasta el último día de nuestras vidas”, reflexionó el periodista frente a los micrófonos de El Observador 107.9, una de las emisoras que forma parte de su propio ecosistema de medios, cuando anunció públicamente los ejes de la flamante propuesta.

publicidad

publicidad

La plataforma, que contará con la participación de destacados profesionales de diversos ámbitos académicos, será presentada formalmente el martes 3 de noviembre en el Teatro Astros de Buenos Aires. Vivir más y mejor -tal el título que define a la primera charla- será conducida por Mariana Arias y Gabriel Corrado y reunirá a Conrado Estol (médico neurólogo y referente en longevidad), Fiorella Vitelli (nutricionista) y Daniel Tangona (entrenador y especialista en bienestar físico), nombres de indiscutible autoridad, integrantes del equipo interdisciplinario que formará parte de RESET.

La presentación en sociedad y puesta en marcha de la multiplataforma con sus diversas posibilidades de vinculación y generación de comunidad refuerzan el interés de Luis Majul por ir en busca de nuevas posibilidades en torno al campo de la comunicación. Podría afirmarse, sin temor a cometer un error, que para el periodista lo constante es el cambio.

“El concepto RESET tiene mucho que ver con la coherencia entre el decir y el hacer”, sostiene Majul, acomodado en su oficina, en su refugio creativo y que fue rebautizado como Margen.

“Resetearse es un nuevo comienzo, sin arrepentirse u olvidar lo aprendido, pero sí corrigiendo lo que hay que corregir”, remarca el conductor de Majul a las 20, el envío del prime time nocturno de LN+.

publicidad

publicidad

El periodista, el cerebro creativo fundante detrás de RESET, eligió no conducir ninguno de los espacios del flamante canal de streaming que saldrá a la luz en la temporada 2027 Santiago Filipuzzi

RESET se erigirá como una multiplataforma integral. El próximo año se estrenará el canal de streaming que saldrá en vivo, pero, en pocos días, comenzarán a ofrecerse videopodcast, cápsulas audiovisuales y radiales bajo el concepto “minuto RESET”, acciones y experiencias presenciales para el público en general y para empresas e instituciones que demanden la visita de los profesionales que formarán parte de la iniciativa.

Especialistas respaldarán los contenidos desde una valoración y validación autorizada. “Nos permitirá separar la paja del trigo, ya que, en las redes, observamos, permanentemente, a gente que habla sin conocimiento”.

-¿Cómo germinó la idea de RESET?

-Surgió desde mis entrañas, mis proyectos nunca nacen desde una planilla o un cálculo financiero y matemático.

publicidad

publicidad

-Una cuestión visceral.

-En este caso también tiene que ver con entender dónde estamos parados en el aquí y ahora del mundo. Tengo 65 años y, hace tiempo, que venimos discutiendo con mi equipo de trabajo cosas que suceden a pesar nuestro.

-A saber.

-La expectativa de vida en el mundo crece a razón promedio de cuatro meses por año, algo que se va potenciando permanentemente. En Argentina, la expectativa de vida promedio es de 78 años, pero, cuando nosotros nacimos, era mucho más baja. Por otra parte, la natalidad se encuentra en retroceso, un dato estadístico avalado sostiene que, en la ciudad de Buenos Aires, los niños y adolescentes de 0 a 14 años no superan a la cantidad de mascotas con las que convive el ser humano. En este sentido, nos parece que, a fenómenos como este, corresponde abordarlos desde diversas aristas. Por eso, entendemos que RESET será pensar en la nueva longevidad, en el vínculo con el dinero, en la relación con las mascotas y el bienestar animal, en la espiritualidad no estrictamente religiosa, en salud mental y física, entendiéndola desde la depresión hasta la epidemia de este momento que es la ansiedad.

El periodista se refiere a los integrantes del equipo multidisciplinario que aportarán sus saberes como “agentes RESET”, definiéndolos como “especialistas que nos facilitarán las herramientas del cambio”.

publicidad

publicidad

El planteamiento filosófico parte, en gran medida, del hábito de la pregunta. Así lo entendían pensadores como Aristóteles, Descartes o Albert Camus. En esa línea, RESET se desmarca a partir de tres cuestionamientos básicos cuya respuesta compone lo aspiracional del ser humano: “¿Cómo vivir más y mejor? ¿Qué hábitos pueden ayudarnos a llegar a una vida más larga, saludable y plena? ¿Cómo cuidar nuestro cerebro, mejorar nuestra alimentación, gestionar nuestras emociones y tomar mejores decisiones financieras?”, enumera el cerebro del emprendimiento que reconoce padecer “ansiedad anticipatoria”, pero en pleno proceso de revisarse a sí mismo.

En vivo

Una de las posibilidades que ofrecerá la plataforma es la vinculación directa entre los “agentes RESET” y las audiencias, acompañando el dispositivo virtual con la interacción convivial en vivo.

-¿Qué podés adelantar sobre el primer encuentro que se ofrecerá en el Teatro Astros?

-Será una charla encadenada con Mariana Arias y Gabriel Corrado como anfitriones, porque creemos que son las personas justas para cumplir este rol ya que han sabido resetearse en sus propias vidas y siguen acompañando y generando resonancias en las audiencias.

publicidad

publicidad

-Los profesionales especialistas escogidos para la primera charla constituyen, claramente, una síntesis de la identidad de RESET.

-Ya sabemos que vamos a vivir más, con Conrado Estol vamos a pensar cómo hacerlo mejor, ya que una estadística dice que los últimos diez años de nuestra vida son los peores vividos, así que buscaremos dar las herramientas para poder revertir eso; él afirma, entre otras cuestiones, que no es optativo el ejercicio físico. También participará Fiorella Vitelli, quien maneja un tono muy cercano con la gente y se referirá a la nutrición consciente; es una persona que habla como vive, es madre, se cuida y trata de comer rico.

-El tercer expositor será Claudio Zuchovicki.

-No es un economista más que habla sobre educación financiera, sino que enseña la relación con el dinero. Partirá de una máxima que dice “si al final de tu vida en tu cuenta te queda más dinero que el que necesitás, algo estás haciendo mal”. No se trata de un llamado al altruismo ni dejar de ganar plata, sino de pensar el vínculo con el dinero.

publicidad

publicidad

-Finalmente, participará en la charla un referente del entrenamiento como Daniel Tangona.

-Lo llamo “el señor energía”. Nos explicará por qué moverse y la salud son el nuevo lujo.

-Ampliemos el concepto de “nuevo lujo”.

-La salud, moverse y el tiempo son el nuevo lujo, por eso debemos dispensar el cuidado de esas cuestiones.

Además de los especialistas mencionados, RESET también incluirá a otros nombres de relevancia académica como Juan Manuel Liquindoli, especialista en comportamiento animal; Alejandro Schujman, psicólogo orientado en la temática de los vínculos y el bienestar emocional; y Sebastián López, médico otorrinolaringólogo con un amplio bagaje en torno a la medicina del sueño. También se desplegarán temáticas relacionadas con la adolescencia, la vinculación entre padres e hijos y, en otro campo, la posibilidad de pensar cómo desarrollar el trabajo en equipo en busca de la fluidez de la concreción de objetivos.

publicidad

publicidad

Predicar con el ejemplo, a los 65 años, Luis Majul exhibe un impecable estado físico Santiago Filipuzzi

Luis Majul hasta se permite pensar en la microbiota y el intestino. “Todo tendrá validación científica y evidencia”.

El periodista remarca que se trata de “acortar caminos, facilitar procesos, en torno a temas, muchos de ellos ya instalados, pero que nosotros ofreceremos en un conjunto de 360°”. A la hora de pensar en colegas del medio que ya levantaron el pulgar de apoyo, no duda en señalar a Mario Pergonlini: “Un gran ejemplo de persona que se resetea”.

Uno de los temas que interesan especialmente a Luis Majul y que será una de las columnas vertebrales de su nuevo medio multiplataforma será la denominada “nueva longevidad”.

-¿Estamos preparados?

publicidad

publicidad

-Ya nació la persona que va a vivir 120 años. Hay que preguntarse qué vida va a tener dentro de 120 años un bebé que nació hoy, cómo será ese mundo. Mi mejor respuesta es estar informado y tener la cabeza bien abierta.

Primera persona

“No queremos hacer la revolución ni vender lo que no estoy dispuesto a hacer yo”. Majul puede dar fe de su constante capacidad de reinvención. Es el mismo y es distinto permanentemente. Su rol frente a cámaras como periodista especializado en actualidad política le dio masividad, resonancia que capitalizó para proyectos editoriales, un multimedio exitoso y hasta la organización de la feria Leer y comer que ya es un clásico en la agenda anual de Buenos Aires.

A esa rutina multitasking se le suma el cuidado de su físico. A los 65 años, el periodista exhibe cierta atemporalidad, acaso la razón por la que puede desarrollar una agenda diaria nutrida.

publicidad

publicidad

-Se te percibe como alguien que hizo del reseteo un estilo de vida.

-Todos los días combato con el tipo de liderazgo que arrastro que, en muchos aspectos, es tóxico.

-La “vieja escuela”.

-Soy una persona que, si se plantea un objetivo, le interesa que suceda, aunque no a cualquier costo. Poseo ritmos, tonos y una evaluación sobre el tiempo productivo que, quizás, no es la misma que tiene muchísima gente. Todos los días tengo que aprender que hay un nuevo paradigma sobre el liderazgo del que estoy lejos todavía, pero tratando de trabajarlo.

-Reconocer el “diagnóstico” es un paso insoslayable para el cambio.

publicidad

publicidad

-Soy muy exigente.

Amanece muy temprano y, con las primeras luces del día, comienza a desarrollar hábitos propios, rutinas rigurosas. “No todo lo que hago lo hago con enorme y profundo placer, algunas cosas las llevo a cabo por disciplina, una palabra que tiene mala prensa, pero es la mejor respuesta, no sólo para la salud física, sino también para los vínculos y la salud mental”.

-¿Cómo se pone en práctica todo eso?

-Me gusta amanecer y ver la luz del día. Hoy, como estaba un poco cansado, hice respiración consciente en la cama para estar tranquilo ante un día con mucha actividad.

Con el desayuno abona al ritual de la lectura de diarios y se pone en contacto con sus colaboradores para armar el programa de radio que hace en El Observador 107.9 en tira diaria desde las diez de la mañana. “Además, comienzo a ´pelotear´ los temas del programa de la noche en LN+”. En esta señal de noticias también conduce el tradicional espacio La cornisa en el prime time de los domingos.

publicidad

publicidad

Con todo, reconoce que “las cosas que hago podrían contaminar otros aspectos de mi vida, pero jamás dejo de ser una persona a la que le interesa la cultura, el teatro, el cine, la literatura; produje obras de teatro, documentales, escribí una docena de libros, hice varios programas en Canal A”.

Rápido de reflejos, inmediatamente traza una línea directa entre esas inquietudes y su ideología política y económica: “Hay un cliché que dice que, si se quiere un país con apertura y libertad económica, se está en contra de la cultura o de la ciencia, creo que eso es un equívoco”.

A modo de basamento de su afirmación, hurga en su intimidad familiar: “Mi hijo Octavio formó parte del Conicet, es músico y mantiene sus propias ideas, si lo mirara de costado y pensara que no tiene nada para aportar, el problema lo tendría yo”.

También se refiere a su hija Victoria con inocultable admiración. “Es médica, hace psiquiatría y, seguramente, colaborará con las validaciones científicas de RESET; trabaja mucho con inteligencia artificial, si no la consultase, estaría en un error”, reconoce.

publicidad

publicidad

-El dolor es parte insoslayable y constitutiva de la vida. En este sentido, ¿qué circunstancia personal considerás que implicó un reseteo en tu vida?

-Hubo pequeños y grandes duelos. Te podría decir que me marcó mucho que, a los nueve años, me haya dejado mi noviecita o que me atravesó la “colimba” que tuve que cumplir al final de la dictadura en Río Gallegos, muy difícil para alguien de espíritu libre, como soy yo.

-Sostener un matrimonio de tantos años con tu esposa María Conte Grand, ¿implicó la posibilidad de “barajar y dar de nuevo” en algunas ocasiones?

publicidad

publicidad

-Creo que ella tuvo mucha paciencia, pero voy a hablar por mí. No sé cómo se resetea una pareja, pero entiendo que tiene que ver con escucharnos cada vez más y con cómo desarrollamos el vínculo con nuestros hijos. Estoy orgulloso de la familia que formé y de mis amigos, con algunos de ellos acabo de realizar una visita al Camino de Santiago, lo cual nos permitió una escucha mucho más profunda. No veo mal a quien se va de shopping, pero elijo otro tipo de viajes. Cada cual con su fórmula. Solo puedo hablar sobre lo que me hace bien a mí.

-Con una agenda tan nutrida, ¿en qué momento de cada jornada necesitás un reseto?

-Después del mediodía necesito hacer una pausa para separar mi intensa mañana con la segunda parte del día.

“Soy muy disciplinado”, aclara, como si hiciese falta. Su agenda incluye varias reuniones de trabajo por día, pero bajo la consigna “productivas y cortas”. Esgrime su propia fórmula, la que le provee los resultados que necesita. Reconoce que aprendió a delegar y que “escucho las buenas ideas y desafío a quien las trae para que las concrete”.

publicidad

publicidad

Bien podría prestar su propio testimonio para avalar los lineamientos de RESET. Su búsqueda de bienestar también se manifiesta en el cuidado de su físico. Además de practicar natación, hace entrenamiento de fuerza y trabaja sus piernas: “Si tengo dos kilos de más, mi cuerpo lo siente”.

-La complejidad de la actualidad política, ¿no juega en contra de tu equilibrio emocional y físico?

-No disfruto de la toxicidad de la política, ni de los insultos del Presidente ni de nadie, como tampoco acepto el rechazo a la cultura y a la ciencia. La política es toxicidad, pero no voy a abandonar ese ámbito del periodismo.

-¿Cómo te ves en veinte años?

-Trabajando, soy activo y ansioso, pero trato de que eso no les haga mal a otros.

publicidad

publicidad

-¿Te preocupa la vejez?

-No, la pienso con madurez emocional, no creo que la vida nos tenga que pasar por encima.

-No dejar de resetearse podría ser una buena fórmula.

-Jamás sostengo que todo tiempo pasado fue mejor. Trato de ser coherente, aunque no soy el mismo que ayer. Estoy trabajando mucho en mi escucha y no compro todo lo que dicen las ideas externas.

Antes de la despedida, reconoce que RESET conllevará mucho de su propia idiosincrasia, esa que ejerció de manera natural, innata: “La vida me llevó por lugares insospechados, mis primeros sueños fueron ser abogado o jugador de fútbol, pero encontré otras pasiones, será por eso que nunca voy a decir ´me retiro´”.

publicidad

publicidad

Para agendar