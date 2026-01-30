LN+ 2026: la señal de noticias de LA NACION cumple 10 años al aire y pone en marcha su nueva programación

La nueva programación de LN+, que se pone en marcha este lunes 2 de febrero, tendrá características especiales. En 2026, la señal televisiva de LA NACION celebra sus primeros 10 años en el aire, toda una década de firme compromiso con la búsqueda de la verdad y el análisis más preciso y exhaustivo de la realidad argentina y del mundo.

Con segmentos clásicos consagrados por la audiencia y formatos renovados, la pantalla de LN+ refirma su identificación plena con el periodismo de calidad sumando noticias, investigaciones, voces, despliegue y opinión al servicio de la mejor y más amplia cobertura de la actualidad.

Nueva programación LN+ 2026: Maxi Montenegro, Carlos Pagni, José del Rio y Alfredo Leuco LA NACION

A lo largo de toda la jornada, la información, el comentario y la repercusión de todos los hechos locales e internacionales trascendentes para la opinión pública estarán a cargo del equipo periodístico más importante de la televisión argentina: conductores de reconocida trayectoria, columnistas especializados y un equipo de cronistas que fortalecerá todavía más durante este año su presencia en el lugar de la noticia.

A partir del 2 de febrero, cada nueva jornada en LN+ comenzará de lunes a viernes bien temprano, de 6 a 9, con Hugo Macchiavelli y Viviana Valles al frente de +Mañana. A las 9, Francisco Olivera, Paula Rossi y Gustavo Carabajal tomarán la posta y harán Buen día Nación hasta las 12. Y los mediodías, una vez más, de 12 a 14, serán de María Laura Santillán con +Noticias.

El tramo vespertino de la señal tendrá como primer protagonista a Paulino Rodrigues y su clásico +Data a la tarde, de 14 a 16. Débora Plager estará de 16 a 17.50 con +Info a la tarde. Y desde ese momento hasta las 18.30, Plager se sumará a la Mesa de periodistas de LN+ integrada además por Cristina Pérez, Luis Majul, Esteban Trebucq, Maxi Montenegro y un grupo de importantes columnistas.

Nueva programación LN+ 2026: Laura Di Marco, Paulino Rodrigues, María Laura Santillán y Pancho Olivera LA NACION

Prime time

El prime time de LN+ se abrirá de 18.30 a 20 con Cristina Pérez y Siempre más. El viernes contará con la participación de Roberto Funes Ugarte desde exteriores con su estilo personal. Continuará de 20 a 21 con Luis Majul al frente de +Nación y se completará con +Verdad, conducido por Esteban Trebucq de lunes a jueves, de 21 a 23 (a partir de marzo los lunes hasta las 22), y los viernes, de 20 a 22.

El segmento final de cada jornada, a partir de las 23, incluye otras destacadas propuestas (en este caso semanales) de información y análisis con la identidad de LN+. Los martes, Alfredo Leuco conducirá El diario de Leuco; los miércoles, José del Rio pone en marcha una nueva temporada de Mesa chica; los jueves será el turno de Maxi Montenegro con Hora 23, y los viernes llega Laura Di Marco con La trama.

A toda esta programación se agregarán, en marzo, los regresos de dos puntales de LN+ en sus días y horarios habituales: Odisea Argentina, con Carlos Pagni, los lunes, de 22 a 24; La cornisa, con Luis Majul, los domingos, 20.30 a 22; y Comunidad de Negocios, con José Del Rio, también los domingos, 22 a 23.30.

Al seguimiento cotidiano de todos los hechos de actualidad, LN+ sumará este año un operativo especial con motivo del Mundial que se celebrará entre el 11 de junio y el 16 de julio en distintas ciudades de los Estados Unidos, Canadá y México. Ya se está preparando la más amplia cobertura del torneo con el foco puesto en nuestro seleccionado campeón del mundo. LN+ acompañará al equipo y ofrecerá desde las distintas sedes información completa y contenidos exclusivos.

Tal como lo había anunciado en diciembre, Joaquín Morales Solá -quien desde hace 33 años deleita a nuestros lectores con sus brillantes columnas de análisis político- no seguirá con su programa +Periodismo.

Finalmente, en el seguimiento de la actualidad local e internacional, cada segmento informativo tendrá a lo largo de la jornada conexiones permanentes con la Redacción de LA NACION. Desde allí, destacados periodistas del diario sumarán su aporte al análisis más completo de la actualidad en LN+, siempre con la información precisa, el análisis riguroso y un compromiso inclaudicable con la audiencia en la búsqueda de la verdad.