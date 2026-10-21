Marc Singer, protagonista de V: Invasión extraterrestre, fue hospitalizado en Los Ángeles

Marc Singer, recordado por interpretar a Mike Donovan en la serie V: Invasión extraterrestre, fue hospitalizado este sábado luego de sufrir dolores mientras se encontraba en su casa, en Los Ángeles. El actor de 78 años fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano, donde le realizaron una serie de estudios y permaneció durante la noche.

Según informó TMZ, los paramédicos llegaron a su domicilio poco después de las 14. Fuentes consultadas por el portal señalaron que los exámenes arrojaron resultados favorables y que estaba previsto que recibiera el alta el domingo. La publicación no precisó qué tipo de dolor había sufrido el intérprete ni cuál había sido su causa.

Faye Grant, Marc Singer y Jane Badler, los protagonistas de una de las series más recordadas de los 80. Archivo

Con una trayectoria de más de cinco décadas en cine y televisión, Singer quedó especialmente asociado a dos personajes de los años 80: el guerrero Dar, de Invasión Junk, y Mike Donovan, uno de los protagonistas de la resistencia humana en V: Invasión extraterrestre. Ambos papeles lo llevaron a participar en sucesivas entregas de esas historias.

En V, cuya miniserie original se estrenó en 1983, interpretó al camarógrafo que descubre los secretos de los visitantes extraterrestres. Retomó el personaje en V: La batalla final, en 1984, y en la serie que se emitió entre ese año y 1985. Décadas después, en 2011, también participó de la nueva versión de la ficción, esta vez como Lars Tremont.

Durante una entrevista con LA NACION en 2016, reflexionó sobre lo que había significado encarnar a uno de los líderes de la resistencia. “Interpretar a un héroe como Mike Donovan fue una responsabilidad y me invitó a mostrar las mejores cualidades del ser humano”, explicó. Para Singer, parte del atractivo de la historia estaba en mostrar a personas comunes que debían encontrar el valor para enfrentar situaciones difíciles.

Marc Singer como Mike Donovan, en la ochentosa V: Invasión Extraterrestre Archivo

Al recordar las grabaciones, destacó la libertad para realizar escenas de acción y el clima de camaradería del equipo. El final de la serie le había provocado tristeza, especialmente por la despedida de sus compañeros. De aquella experiencia conservaba una de las pistolas láser de Donovan: al terminar el rodaje había rechazado llevarse vestuario y afiches, una decisión que después lamentaría.

Su otro gran papel llegó de la mano del director Don Coscarelli con Invasión Junk (The Beastmaster), la película de aventuras y fantasía que llegó a los cines en 1982. En el film le dio vida a Dar, un guerrero con la capacidad de comunicarse con los animales. Volvió a interpretarlo en Invasión Junk 2, de 1991, y en la película para televisión Beastmaster III: The Eye of Braxus, de 1996.

Su llegada a esa saga tuvo un origen teatral. En una charla con The A.V. Club en 2024, contó que Coscarelli había visto su trabajo en La fierecilla domada, de William Shakespeare, y había pensado en él para protagonizar la película. Después de una reunión entre ambos, Singer comenzó a prepararse para encarnar al guerrero.

La televisión también ocupó un lugar central en su recorrido. A lo largo de los años participó en ficciones como Dallas, The Young and the Restless, Columbo, Hawai 5-0, Reportera del crimen, El crucero del amor y La dimensión desconocida. Más adelante sumó apariciones en Arrow y Beauty and the Beast, además de regresar al universo de Beastmaster con el personaje de Dartanus en su adaptación televisiva.

En diciembre de 2016, su participación en la Comic-Con lo trajo por primera vez a la Argentina. En aquella visita contó a LA NACION que su padre, el músico y director de orquesta Jaques Singer, había dirigido la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires. El cariño que le había transmitido por el país despertó sus ganas de visitar estas tierras.