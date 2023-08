La épica de ciencia ficción que fue ícono en los ochenta presentó un grupo de actores que formó parte de la realeza televisiva durante un breve tiempo; qué fue de la vida de muchos de ellos luego del éxito

escuchar

Emitida entre 1983 y 1985, a través de dos miniseries y una serie semanal que duró una sola temporada, V: Invasión extraterrestre fue un verdadero fenómeno. En esa ficción, la Tierra era invadida por una raza de alienígenas que a pesar de presentarse inicialmente como amigos, pronto se descubría que sus intenciones tenían que ver con robar el agua del planeta y diezmar a toda la humanidad. Amantes de una dieta basada en ratas, los lagartos invasores se adueñaron del rating en todos los países en los que se emitió esta propuesta. Pero una vez que V: Invasión extraterrestre llegó a su final, muchas de sus figuras se perdieron en el cosmos televisivo y no volvieron a lograr un papel de igual calibre (con una sola excepción). A continuación, un repaso sobre el destino de las principales estrellas de ese título.

Marc Singer

En 2016, Singer visitó la Argentina para conocer a sus fans Cortesía Argentina Comic Con - LA NACION

En la piel de Mike Donovan, Marc Singer se convertía en uno de los lideres de la rebelión humana y no dudaba en enfrentar a infinidad de los peligrosos lagartos. Por ese motivo, Donovan fue uno de los favoritos del público e hizo de Singer una celebridad. Dueño de un currículum breve antes de trabajar en V: Invasión extraterrestre, el actor había tenido participaciones esporádicas en títulos como Columbo, Hawai 5.0 o Chips. Su gran papel antes de esta serie había sido en Invasión Junk, un film de aventuras que aún hoy es venerado por la cinefilia ávida de experiencias cinematográficas atípicas.

La vida después de V encontró a Singer volviendo al hábito de hacer apariciones en distintas producciones. De esa forma, el actor estuvo en Dallas, La reportera del crimen o la serie animada de Batman. En el cine su destino fue aún más esquivo y siempre quedó relegado a proyectos clase B, como Dead Space, o el thriller erótico Victim of Desire. Agradecido del éxito que le supuso V, Singer nunca dejó de asistir a convenciones de ciencia ficción, en donde sus fans lo consideran un mito viviente de la ciencia ficción. En 2011, él tuvo una participación en la remake de V: Invasión extraterrestre, aunque los mayores aplausos se los llevó cuando interpretó al ambiguo General Matthew Shrieve en Arrow.

Jane Badler

La más mala de todas, la villana perfecta que el público amaba en secreto. En la piel de Diana, Jane Badler provocaba una fascinación inmediata, dándole cuerpo a ese irresistible encanto por lo prohibido. Jane Badler es el mayor símbolo de esta serie y alcanza nombrarla para pensar en V: invasión extraterrestre. Claro que esa fama se convirtió quizá en un ancla. Badler trabajó intensamente para separarse de Diana, pero esa tarea pronto se reveló imposible. La actriz hizo episodios de Riptide, Falcon Crest, el reboot de Misión imposible y Jake y el gordo, entre muchísimas otras ficciones, pero nunca llegó a formar parte del elenco estable. Y por ese motivo es que decidió abocarse a su amor por la música.

Luego de casarse con un empresario australiano, ella se instaló en ese país y se dedicó a cantar profesionalmente. E ntre 2008 y 2014 Badler editó tres discos y aún hoy se presenta en clubes musicales de Australia. Claro que cuando el deber lagarto la llama, Badler es leal a sus filas: debido a eso es que aceptó actuar en la remake de V (interpretando a una Diana que no tenía vínculo con la temeraria invasora de la versión original). Por último, en 2020 Badler atravesó un duro momento personal, cuando murió su hijo de 27 años.

Faye Grant

A comienzos de los ochenta y con poco más de veinte años, Faye Grant se convirtió en una cara familiar gracias a su trabajo en la recordada serie El gran héroe americano. Luego de ese éxito, rápidamente se sumó a V: invasión extraterrestre, en donde le tocó componer a la carismática Julie Parrish, líder de la resistencia humana. Ese rol le permitió a Faye darle cuerpo a una valiente protagonista que se ocupaba de establecer estrategias de combate en una época en la que no eran habituales este tipo de mujeres en la pantalla chica. Y Grant le dio nervio y bravura a esa guerrillera que, sin lugar a dudas, figura en el podio de las grandes heroínas de la pantalla chica. Poco después de ese trabajo, la actriz llegó a Broadway y se lució interpretando a la villanesca Lina Lamont en la versión teatral de Cantando bajo la lluvia.

Irónicamente, y a pesar de entregar una gran actuación en V: invasión extraterrestre, Grant no logró encontrar su lugar en la industria, y su presencia pronto se redujo a pequeños papeles en producciones de calidad muy dispar. No fue hasta 2001 que la actriz pudo estar al frente de una serie que sin ser un éxito masivo, sí supo dejó huella en el público que la siguió. Se trato de State of Grace, una ficción de una tónica muy similar a Kevin: creciendo con amor, en la que Grant componía a la madre de la joven protagonista. Lejos de la actuación, Grant protagonizó en 2014 un escandaloso divorcio cuando grabó de manera secreta a su marido, durante una sesión de terapia en la que él confesó haber abusado de varios menores de edad.

Robert Englund

La excepción que confirma la regla, el nombre que cuando surge en una conversación es asociado no tanto a V sino a otro rol mucho más popular. Y es que si bien Robert Englund siempre será recordado por ser el tierno Willy, el alien bueno de la flota enemiga, su siguiente papel se convirtió en un verdadero ícono del cine de terror. Como es sabido, Englund protagonizó en 1984 el film Pesadilla en lo profundo de la noche, en donde interpretó al enorme Freddy Krueger. Englund hizo ocho largometrajes de esa saga y se ganó un lugar indiscutido en la cultura popular. Debido a ese trabajo, este actor es considerado un nombre ineludible en la historia del terror, un género del que siempre estuvo muy cerca no solo por ese papel sino también por otros roles (menos famosos, eso sí) como El fantasma de la ópera, The Mangler o Wishmaster.

Con el paso del tiempo, Englund quedó algo atrapado en el cine de horror y no logró escapar de ese mundo, que supo ser un trampolín. Pero él jamás renegó del amor que siente su público cuando lo ve bajo la máscara de peligrosos monstruos o envuelto en algún tipo de trama terrorífica. Y ese camino lo condujo a participar de la última temporada de Stranger Things, una ficción que tributa al cine de terror de los ochenta, ese mundo del que Englund es uno de sus mayores embajadores.

Michael Ironside

Una cara siempre asociada a los recios antihéroes o a los malvados villanos. La de Michael Ironside es una presencia que sin importar qué tan grande o pequeño sea, siempre deja huella. En V: invasión extraterreste, él compuso a Ham Tyler, un mercenario que se unía a la rebelión, pero que era muy criticado por su pragmatismo y su filosofía sobre a “matar o morir”. Y si bien ese papel fue muy importante para su carrera, lo cierto es que su carrera en cine y televisión supera por mucho los 250 títulos. Desde sus comienzos a finales de los setenta y hasta la actualidad, Ironside trabajó en innumerables proyectos, en películas de culto como Starship Troopers o en series en la línea de Barry, The Flash, The alienist, Community, Amas de casa desesperadas, E.R. o Los cuentos de la cripta. Con 73 años a cuestas, no deja de actuar y es casi un hecho que en cualquier momento, en cualquier serie, el público volverá a cruzarse con su inconfundible estilo.