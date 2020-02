María Rosa Fugazot confesó que sufrió un intento de violación a los 16 años

La actriz confesó que cuando tenía 16 años un hombre intentó violarla y ella logró escaparse Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de febrero de 2020 • 12:16

María Rosa Fugazot ayer estuvo invitada en Intrusos y allí confesó que cuando tenía 16 años sufrió un intento de violación. La actriz de 77 años contó que en aquél momento logró evitarlo gracias a su condición física: " Yo era acróbata y no hubo forma de que el hombre me pudiera abrir las piernas".

Todo comenzó cuando le preguntaron a la actriz por qué defendió públicamente a Juan Darthés en el caso Thelma Fardin. Fugazot explicó que conoce al actor desde hace muchísimos años, y que hasta que la justicia no ofrezca pruebas de que el relato de la exprotagonista de Patito Feo es verídico, ella sostendrá los buenos pensamientos y recuerdos que tiene junto a Darthés.

"Con 77 años creo que me he ganado el derecho a decir lo que siento y no voy a entrar en litigio con otros actores. No se trata de defender o no defender. Hay una Justicia y hasta que no se determine si es culpable o inocente no podes enterrar a la persona", expresó la actriz. Y agregó: " A Juan Darthés lo enterraron en vida. Así es como nosotros condenamos a la gente antes de tiempo".

María Rosa Fugazot contó cómo logró escaparse de un intento de violación - Fuente: América TV 05:34

Video

Algunos panelistas le consultaron si no sentía compasión ante el relato de Fardin, y fue en ese momento que la actriz hizo su confesión: "Yo sé lo que se siente el asco, el miedo, el espanto, y eso que no llegaron a violarme. Cuando tenía 16 años un hombre quiso violarme, pero yo me pude escapar porque era acróbata".

"Cerré las piernas cruzadas de una manera que nunca pudo concretar nada. Intentó abrirme las piernas con los codos, pero no pudo. Por eso digo que yo sé lo que se siente en ese momento espantoso", reiteró la actriz. A su vez, aclaró que le impactó la forma en Fardin contó su versión de los hechos: "Cuando vos tenés un dolor tremendo no salís maquillado y pintado (...) para hacer un reportaje. Estás llorando en un rincón".