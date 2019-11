María Rosa Fugazot, sobre Juan Darthés: "Le sigo creyendo, está destruido"

María Roza Fugazot reveló en una entrevista radial que recientemente tuvo contacto telefónico con Juan Darthés Fuente: Archivo

8 de noviembre de 2019 • 19:28

Desde que Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación a finales del año pasado, varias figuras del espectáculo mostraron su repudio al actor, acusado también públicamente de abuso por otras tres mujeres. Otros se pronunciaron en su defensa, aunque hoy pocos lo apoyan de forma abierta; entre estos últimos se encuentra la actriz María Rosa Fugazot.

A mediados de este año, la viuda de César Bertrand afirmaba en el programa Las rubias que el exprotagonista de Simona, sobre quien la Justicia de Nicaragua, dictó hace una semana una orden de captura internacional era "un señor", y hoy ha vuelto a hablar del tema.

"Me produjo un profundo dolor saber lo del pedido de captura. Yo lo quiero mucho. Espero que esto termine y se pueda salir con una verdad. Después de tantos años va a ser difícil", valoró la actriz y cantante de 76 años, en diálogo con Radio Mitre.

Tras ello, Fugazot reveló que tuvo contacto con Darthés recientemente: "En un momento dado hablé con Juan. Hablé hace tres meses. Estaba destruido. Se tuvo que ir por esta situación espantosa. Es realmente tremendo encontrarte con esto. Le deseo que dios lo acompañe y lo bendiga. Yo no puedo ser juez de lo que no conozco y no vi, pero tampoco puedo negar que algo raro hubo. Es muy difícil acomodar las cosas después de tanto tiempo. De todas maneras, el daño a él ya está hecho", opinó.

Tras ello, fue más allá y se posicionó. "Le sigo creyendo a Juan Darthés. No me voy a convencer hasta que la justicia diga lo contrario, pero con pruebas cabales. Es muy terrible lo que ha pasado. Él tiene hijos, una familia. Por ambas partes espero que se aclaren las cosas como deben ser, y con verdad. Me cuesta creer que sea un violador. Lo conozco desde los 24 años y nunca le vi una actitud desagradable. Y mirá que en canal nueve estábamos todo el día trabajando", agregó.

La actriz, que en estos momentos integra el elenco en teatro de la obra Tengamos el sexo en paz, agregó: "Me parece muy bien la defensa de la mujer y que ocupemos el lugar que merecemos, pero para que estas cosas no pasen, las cosas tienen que decirse en el momento que ocurren para llegar rápidamente a una conclusión. Tanto por Thelma como por él, siempre va a quedar una duda flotando. El daño ya está hecho. Es en el momento y en el lugar. Rapidito y al pie. No permitir ningún tipo de cosa que lastime a una mujer en el momento. Estas cosas son muy terribles, moralmente te destruyen. Es muy duro".