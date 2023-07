Mariel Di Lenarda, separada: “Vencí prejuicios, me permití un hermoso amor de dos años que podría no haber pasado”

escuchar

Una de cal y una de arena. Luego de alzarse hace quince días con el Martín Fierro a mejor panelista por su labor en Nosotros a la mañana, Mariel Di Lenarda confirmó que la relación amorosa de dos años que mantenía con Gabriel Zapata, técnico de Artear y compañero de trabajo, llegó a su fin. Luego de que trascendiera la información, fue la propia periodista quien confirmó la noticia.

“ Yo estoy como se puede estar. Nosotros hace dos años ya que estábamos saliendo con Gabi. Tuvimos una relación súper linda ”, confió Di Lenarda en un móvil que le brindó a Intrusos en el Espectáculo, y si bien reconoció que le prometió que no iba a hablar al respecto, aseguró que lo hizo para cerrar el tema.

Di Lenarda también hizo referencia a los motivos del quiebre de la pareja. “ En un momento empezamos a necesitar cosas distintas de la misma relación. Intentamos. Él le puso todo lo mejor, es un amor de pibe: me cuidó, me amó, nos divertimos, nos hicimos muy felices, pero cuando vos necesitás de una naranja, jugó de limón… ”, explicó. “Yo di lo que pude y él recibió lo que pudo”, agregó, y confió que lo mejor entonces para los dos fue tomar caminos separados.

“ Yo me permití un hermoso amor de dos años que podría no haber pasado porque él es más chico ”, repasó, en referencia a la diferencia de edad que existe entre ambos. “Yo vencí un montón de prejuicios y lo planteé en el día a día”, reconoció, contó que se queda con lo mejor de la relación y resaltó la importancia de haberse animado a vivir esa relación. “Menos rollo, entregarte, dejarse cuidar”, repasó a modo de consejo para otras mujeres de su edad que encuentran el amor en una persona más chica.

Por último, Di Lenarda confió que cuando conoció a Gabriel se encontró con una persona muy madura y que se queda con haber vivido ese amor.

Martín Fierro y polémica

Mariel Di Lenarda se quedó con la estatuilla a Mejor Panelista en los últimos Martín Fierro Instagram: @marieldilenarda

Como todos los años, los Martín Fierro terminan atravesados por algunas polémicas. En esta última edición, una de ellas tuvo el nombre de Mariel Di Lenarda. La otra protagonista fue Yanina Latorre, compañera de terna, quien se fue con las manos vacías y no tuvo problemas en compartir su disgusto al respecto.

Sin embargo, el problema no lo iniciaron ellas, sino Santiago Sposato, cronista de LAM, quien increpó a la periodista de política y alegó que lo merecía su compañera. No obstante, al día siguiente pidió disculpas por sus formas. “Me pidió disculpas y las acepté. Estamos expuestos y podemos equivocarnos. Episodio superado”, escribió Di Lenarda en su cuenta personal de Twitter junto a un fragmento de Nosotros a la mañana (eltrece).

El problema continuó cuando Latorre invitó a Di Lenarda para hablar sobre el tema en su programa de radio y ella aceptó, pero luego del programa de LAM del lunes por la noche decidió no ir. En diálogo con LA NACIÓN, la periodista aclaró: “La decisión no fue solamente mía”. No obstante, Yanina apuntó contra la comunicadora en El Observador 107.9: “Con esto me demostraste que no estás preparada para el juego, ni para la tele, ni para ser panelista”.

La bronca de Yanina Latorre con Mariel Di Lenarda por haberla dejado plantada: “No estás preparada para el juego”

La polémica sumó un capítulo más luego de que Mariel Di Lenarda publicara una llamativa foto en la que abraza el premio recibido. “Buen día” escribió en su cuenta personal de Twitter junto al emoji de una sonrisa. La publicación tuvo más de 11 mil likes y muchos comentarios de felicitaciones por parte de los seguidores. Si bien la caja de comentarios se llenó de mensajes de apoyo a la comunicadora, algunos lo tomaron como una provocación para Yanina Latorre.

“Después no quiere entrar en polémica ni en el juego mediático” y “¡Por favor! Después se hace la que no quiere entrar en el juego mediático. Tiene razón Yanina”, “Capaz fue un mal momento o palabras equivocadas del notero de LAM, pero no hagamos leña del árbol caído. Últimamente, esto está de moda, pero no son carmelitas descalzos”, fueron algunos de los comentarios.

LA NACION