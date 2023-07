Tras la polémica con Yanina Latorre y Santiago Sposato, Mariel Di Lenarda publicó una sugestiva foto

escuchar

Todos los años, los Premios Martín Fierro desatan polémica en el público, ya sea por los favoritismos, los merecimientos, los que no están o los que pierden el galardón. En el gran evento del domingo, uno de los escándalos fue por la terna a Mejor Panelista, en la cual estaba nominada Yanina Latorre por su labor en LAM (América). Sin embargo, lo terminó ganando Mariel Di Lenarda. Tras el tenso ida y vuelta de estos días, la galardonada publicó una foto en su cuenta personal de Twitter que muchos tomaron como una provocación y, otros, como un merecido festejo tras la tormenta mediática.

El problema no lo iniciaron ellas, sino Santiago Sposato, cronista de LAM, quien increpó a la periodista de política y alegó que lo merecía su compañera. No obstante, al día siguiente pidió disculpas por sus formas. “Me pidió disculpas y las acepté. Estamos expuestos y podemos equivocarnos. Episodio superado”, escribió Di Lenarda en su cuenta personal de Twitter junto a un fragmento de Nosotros a la mañana (eltrece).

Mariel Di Lenarda se quedó con la estatuilla a Mejor Panelista Instagram: @marieldilenarda

El problema continuó cuando Latorre invitó a Di Lenarda para hablar sobre el tema en su programa de radio y ella aceptó, pero luego del programa de LAM del lunes por la noche decidió no ir. En diálogo con LA NACIÓN, la periodista aclaró: “La decisión no fue solamente mía”. No obstante, Yanina apuntó contra la comunicadora en El Observador 107.9: “Con esto me demostraste que no estás preparada para el juego, ni para la tele, ni para ser panelista”.

La polémica sumó un capítulo más luego de que Mariel Di Lenarda publicara una llamativa foto en la que abraza el premio recibido. “Buen día” escribió en su cuenta personal de Twitter junto al emoji de una sonrisa. La publicación tuvo más de 11 mil likes y muchos comentarios de felicitaciones por parte de los seguidores. Si bien la caja de comentarios se llenó de mensajes de apoyo a la comunicadora, algunos lo tomaron como una provocación para Yanina Latorre.

La llamativa publicación de Mariel Di Lenarda en Twitter Twiiter: @mdilenarda

“Después no quiere entrar en polémica ni en el juego mediático” y “¡Por favor! Después se hace la que no quiere entrar en el juego mediático. Tiene razón Yanina”, “Capaz fue un mal momento o palabras equivocadas del notero de LAM, pero no hagamos leña del árbol caído. Últimamente, esto está de moda, pero no son carmelitas descalzos”, fueron algunos de los comentarios.

La bronca de Yanina Latorre con Mariel Di Lenarda por no ir a su programa: “No estás preparada para el juego”

Este martes por la tarde, Yanina Latorre habló sobre esta terna en su programa de radio El Observador 107.9. “Se habló mucho ayer de que yo era mejor panelista. Obviamente, yo había hablado con Mariel Di Lenarda. Ella vino como a justificarse y yo le dije que era hermosa. Me dijo: ‘El premio es de las dos’. El premio es tuyo, hay gente que vota. Obviamente que el que no gana siempre quiere ganar. Es más sano indignarse que decir: ‘Me chupa un h... todo’”, manifestó.

También se refirió a la polémica de la terna, que generó debate entre el público si estaba bien hecha o no. “Para mí no está mal hecha la terna. Mariel ocupa un lugar en un panel de televisión, yo ocupo un lugar en un panel y Sol Pérez también. No importa que el programa sea de cocina, de actualidad, de política, de espectáculos”, continuó en su ciclo radial.

El descargo de Yanina Latorre en El Observador

Luego, Yanina Latorre se refirió a la respuesta de Mariel. “Ella incurre en esto que tienen los periodistas ‘ella hace espectáculo y yo hago política’. Ahí es ya donde me molesta. Están todo el tiempo haciendo ver que el espectáculo es un género menor. Y yo me considero tan importante, o más que ella, o cualquiera que se me ponga adelante. Acá estamos hablando de quién hace su laburo mejor... Esa respuesta no me gustó, también la entiendo porque la vinieron a apurar recién ganada”, señaló.

Además, Latorre contó que invitó a Di Lenarda a hablar del tema en su programa de radio en El Observador y que, si bien aceptó, a última hora decidió no ir. “Conclusión del tema. Mariel sos un amor. Me parece fantástico que hayas ganado. Con esto me demostraste que no estás preparada para el juego, ni para la tele, ni para ser panelista”, concluyó.

