Marina Calabró, sobre la condena a su excuñado Fabián Rossi: “Celebro que la Justicia funcione”

Fabián Rossi, exmarido de Iliana Calabró y padre de sus hijos Stéfano y Nicolás, fue condenado este miércoles a cinco años de prisión por la causa de lavado de dinero, conocida como “ruta del dinero K”. La actriz, que está haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz, no quiere hablar, pero su hermana Marina Calabró dio su opinión al respecto.

“Hablar de esto es remover un montón de cosas que vivimos en el 2013 y fue durísimo. Y por esta razón nos distanciamos con Iliana, porque siempre estuve parada en el mismo lugar y sostuve lo mismo desde el minuto cero. Y no fue fácil, porque algunos decían que yo había traicionado a mi sangre, pero celebro que la Justicia funcione: somos un país mejor”, dejó en claro la periodista en Hay que ver, en elnueve.

Conmovida, Marina reconoció que es difícil “pensar en el impacto” que la sentencia tendrá sobre sus sobrinos. “No puedo defender algo que no sé, en lo que no creo y por eso esperé que hablara la Justicia; ahora veo que todo lo que mostró Jorge Lanata era contundente. Y si bien Iliana al principio salió defenderlo porque es el padre de sus hijos y era su marido, después revisó su posición, se divorció, tomó distancia. Iliana hizo un trabajo interno personal de revisar posiciones y corrimiento de velos. Después nosotras recompusimos la relación, y nos adoramos”, señaló.

La periodista dijo que no tiene relación con Rossi desde el 2013: “Corté vínculos. Mi viejo era muy fan de Lanata y también le creyó. Y encontrarse con esa verdad también fue fuerte para él. (...) Lanata me decía ayer que recordemos con amor a mi viejo, que siempre supo la verdad. Me quiero quedar con que se hizo justicia, pero es una mezcla de emociones”.

LA NACION