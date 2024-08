Iliana Calabró opinó sobre la reconciliación de su hermana Marina y Rolando Barbano: “No entremos en detalle”

Escuchar

Si hubo un romance que dio mucho de que hablar en los últimos meses, ese fue el de Marina Calabró y Rolando Barbano. A principios de este año, los periodistas blanquearon su relación; sin embargo, un tiempo después se separaron y protagonizaron un tenso momento en los premios Martín Fierro de Radio que se volvió viral. Pero, cuando parecía que la historia se terminó, se agregó un nuevo capítulo: el de la reconciliación.

Semanas atrás, en LAM (América) dieron cuenta de que, después de todo lo sucedido, Calabró y Barbano se reencontraron y decidieron darse una nueva oportunidad. En los últimos días, en tanto, quien opinó respecto a este amor fue Iliana Calabró. La actriz habló del vínculo con su hermana y contó cómo está hoy la relación de pareja.

Iliana Calabró habló de la relación de su hermana Marina y Rolando Barbano (Foto: Captura de TV / América)

Después de algunos cruces y diferencias, esta semana Iliana Calabró aseguró en Intrusos (América) que las cosas con su hermana están “muy bien”. “Estuvimos hablando hasta ayer. No tengo mucho tiempo porque ahora estamos de gira”, indicó, en referencia a las funciones de su obra de teatro Perdida Mente.

“¿Vos esperabas que sea así? confiabas...”, deslizó el cronista respecto a la relación de Iliana con Marina. “¿Con mi hermana? Sí. Donde hay amor, hay amor, así que sí”, indicó y reparó en que solo estuvieron “distanciadas” muy poco tiempo: “El otro día estaba viendo fotos y dije ‘una semana duró la distancia’”.

Iliana Calabró aseguró que su vínculo con Marina está "muy bien" (Fuente: Instagram/@iliana_calabro)

“Siempre voy a buscar reencontrarme con mi hermana”, sostuvo.“¿Ella era más reticente a la reconciliación o también colaboró?”, quiso saber el cronista. La actriz reparó en que la periodista “a veces se hace la difícil”, pero rápidamente lanzó: “No voy a seguir hablando porque me van a hacer pelear”.

Sin embargo, la conductora dejó en claro que la ve “muy bien” a su hermana. Fue entonces cuando el entrevistador hizo mención de la reconciliación de la periodista de LN+ y Rolando Barbano. “Un poco menos de trabajo... viste que me escucha, está trabajando menos”, comentó en referencia a la renuncia de su hermana a Lanata sin filtro (Mitre). No obstante, después sí respondió acerca de la vida amorosa de Marina.

Marina Calabró y Rolando Barbano se dieron una nueva oportunidad

“Están bien, así que bueno, me pone feliz verla bien”, aseguró respecto al noviazgo de los periodistas. “No entremos en detalle, no me hagas pisar palitos porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida”, sentenció.

El soñado destino elegido por Marina Calabró y Rolando Barbano para su reconciliación

A principios de agosto, Pepe Ochoa contó en LAM que por intermedio de una amiga se enteró del romántico destino que eligieron Calabró y Barbano para celebrar su reconciliación: Londres.

En LAM indicaron que Calabró y Barbano tienen reservadas unas vacaciones en Londres

“Vamos a ver si llegan a esa fecha porque es una pareja oscilante”, lanzó Ángel de Brito antes de que el panelista revelara que se trataba de los periodistas.

“Van a ir a un hotel de Londres. Es en un hotel de cinco estrellas que se llama The Londoner. Asumo que fue ella quien lo pagó. Vale 500 libras la noche. Se van del 29 de septiembre hasta el 7 de octubre. Van a tener alojamiento y desayuno. La habitación que van a tener es la King Room”, detalló Ochoa.

