Premios Globo de Oro: dónde ver las películas nominadas antes de la ceremonia

Este domingo, cuando se conozcan los ganadores de los Premios Globo de Oro, que celebra desde 1944 la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood –actualmente en el ojo de la tormenta por una investigación periodística que señala dádivas de los estudios y ´posibles casos de corrupción–, también tendrá lugar una de las ceremonias de entrega de premios más convocantes de la denominada “temporada de premios” rumbo al Oscar, aunque este año la secuencia haya sido accidentada por las cancelaciones y postergaciones que obligó la pandemia de coronavirus (los lauros de la Academia se entregarán a fines de abril). Curiosidades del destino, el público asocia a estos premios como la antesala al símbolo máximo de Hollywood aunque muy pocas veces el casi centenar de miembros de esta Asociación haya coincidido con los alrededor de diez mil votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Con todo, el Globo de Oro es el galardón más famoso de los que se entregan antes del Oscar y aunque su veredicto muchas veces, como en este año, se vea envuelto en polémicas, sigue concitando el interés de la escena mundial con su hábil –y adelantada– división entre cine y TV que permite amalgamar diversas audiencias en derredor de su noche del domingo, a partir de las 22, con transmisión en vivo de la señal TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original). Además junto al escándalo interno a esta 78 ceremonia deben añadirse las críticas del público al olvido de nombres como Meryl Streep, Spike Lee, Tom Hanks y Sophia Loren, ausentes a la hora de las nominaciones.

Si bien en la Argentina varias de las candidatas se irán conociendo junto con la apertura de los cines, como El padre, Nomadland, Promising Young Woman o Tenet; y otras puedan conseguirse mediante alquiler, como La increíble historia de David Copperfield (en Movistar Play y Google Play), o en sala virtual, tal el caso de Music, dirigida por Sia y disponible en el cine online de Cinemark Hoyts; veinte películas nominadas para esta entrega están disponibles en diversas plataformas de streaming. Netflix lidera en nominaciones, acumulando 24 candidaturas sólo en los rubros específicos del cine.

Mank

Filmada en impecable blanco y negro, recreando incluso en su estética el cine de los grandes estudios de las décadas del 30 y 40, gira en derredor del guionista Herman Mankiewicz en momentos de la gestación de El ciudadano, de Orson Welles. Para algunos, una obra maestra de fascinación cinéfila; para otros, una impostada recreación con mucho brillo y sin encanto. Es obra la más nominada, como mejor película dramática; mejor director (David Fincher); mejor actor dramático (Gary Oldman); mejor actriz de reparto (Amanda Seyfried); mejor banda sonora y mejor guion. Disponible en Netflix.

El juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin con Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong , Eddie Redmayne, Michael Keaton, Mark Rylance, John Carroll Lynch, Joseph Gordon Levitt Niko Tavernise/NETFLIX

El juicio de los 7 de Chicago

Seguramente es la película más compacta de todas las nominadas conocidas hasta el momento con su relato sobre un polémico juicio iniciado en 1968 a un grupo de activistas en el marco de la explosiva Convención Nacional Demócrata. Con perlas en el reparto a cargo de Frank Langella y Michael Keaton dentro de un notable film coral que expone esos años turbulentos. Con cinco candidaturas como mejor película dramática; mejor director (Aaron Sorkin); mejor actor de reparto (Sacha Baron Cohen), mejor guion y mejor canción. Disponible en Netflix.

Una noche en Miami

Una noche en Miami

El activista Malcolm X, el boxeador Muhammad Ali, el deportista Jim Brown y el cantante Sam Cooke se reúnen en una habitación de hotel en los todavía segregacionistas días de 1964 en los Estados Unidos. Clásica pero efectiva, la película imagina que pudo haberse dicho en esa reunión. Sobre la obra de Kemp Powers y con la gran partitura de Terence Blanchard, fue estrenada en Venecia y es una de las 10 películas de 2020 del American Film Institute. Nominada como mejor director (ópera prima de la actriz ganadora del Oscar Regina King), mejor actor de reparto (Leslie Odom Jr.), y mejor canción. Disponible en Amazon Prime Video y Movistar Play.

Borat, siguiente película documental

Con el mismo tono de la primera película de Borat, rodada hace 14 años, el periodista de Kazajistán vuelve a los Estados Unidos acompañado por su hija a la que entregará como obsequio a un hombre poderoso. Igual de absurda y con grandes momentos como la original, esta Borat resulta por los contextos de su estreno mucho más aguda e intensa. Dirigida por Jason Woliner pero con la marca de Baron Cohen es nominada como Mejor pelicula musical o comedia; mejor actriz en musical o comedia (María Bakalova) y mejor actor en musical o comedia (Sacha Baron Cohen). Disponible en Amazon Prime Video.

"La vida ante sí", el regreso al cine de Sophia Loren - Fuente: Netflix

La vida ante sí

Nueva adaptación del libro de Romain Gary que, aunque convencional y previsible, termina siendo una notable experiencia en virtud de la gran presencia de Sophia Loren, aquí dirigida por su hijo Edoardo Ponti para la historia de una antigua prostituta que da resguardo a un chico senegalés que poco antes le robó en la calle. Tan olvidada como su protagonista en estos premios, es igual de cautivante la sintonía que establece Loren con el pequeño actor Ibrahima Gueye. Compite en los Globo de Oro representando a Italia como mejor película en lengua no inglesa y con su canción interpretada por Laura Pausini. Disponible en Netflix.

El baile

Es un entretenimiento que funciona, aunque como comedia no sea del todo ingeniosa y como musical tampoco tenga el brillo necesario, pero todo lo consigue –en buena medida– gracias a la vital y camaleónica presencia de Meryl Streep. La historia de una chica de Indiana que quiere ir a su graduación con su novia es sólo el disparador para ver a Nicole Kidman, James Corden y, por sobre todas las cosas, a Streep. Nominada como mejor película comedia o musical y mejor actor de comedia o musical (un acertado James Corden), no dejan de ser las solitarias y quizás más insólitas nominaciones para esta película ante el olvido de su fundamental actriz leyenda. Disponible en Netflix.

Helena Zengel, nominada como actriz de reparto, junto a Tom Hanks en Noticias del gran mundo, de Paul Greengrass, que puede verse en Netflix Photo Credit: Bruce W. Talamon/Universal Pictures/Netflix

Noticias del gran mundo

La fotografía de Dariusz Wolski hace anhelar la gran pantalla de cine para disfrutar de este notable film de Paul Greengrass (director de varias Bourne y que ya había trabajado con Hanks en Capitán Phillips); que aquí traslada la acción al escenario posterior a la Guerra Civil estadounidense en una historia con toda la épica del western y una travesía que es mucho más de lo que aparenta. Olvidado Hanks en las nominaciones, la cinta pelea por el Globo de Oro para Helena Zengel (mejor actriz de reparto) o para la partitura del clásico compositor James Newton Howard. Disponible en Netflix.

Trailer de Hamilton

Hamilton

Thomas Kail, experimentado en la dirección de musicales, consigue mixturar lo mejor de la propuesta teatral de este musical que evoca la figura fundacional de Alexander Hamilton para trazar vínculos con el Estados Unidos de hoy. Extraordinaria mixtura de géneros y estilos, el talento de Lin-Manuel Miranda es la sólida base sobre la que se construye la historia que mixtura música y épica estadounidense con indudable destino de clásico. Compite en los Globo de Oro como mejor película comedia o musical y mejor actor en comedia o musical (para el propio Miranda). Disponible en Disney+

Tráiler de La madre del blues

La madre del blues

Producida por Denzel Washington y dirigida por un desconocido George C. Wolfe (Noches de tormenta), adaptación del libro de August Wilson; el film entrega una potente actuación de Viola Davis y la emotiva despedida de Chadwick Boseman en el retrato del enfrentamiento en derredor del nuevo disco que graba Ma Rainey pero que, en rigor, metaforiza la poderosa influencia de la música en la construcción de la cultura popular estadounidense. La banda de sonido de Branford Marsalis hace el resto. Con una nominación póstuma para Boseman como mejor actor dramático también fue nominada Viola Davis como mejor actriz dramática. Disponible en Netflix

Soul, la nueva película de Pixar que estará disponible en Disney+ Disney Plus

Soul

Compleja y reflexiva, cabe preguntarse si los niños se podrán integrar al mundo que plantea la historia de un frustrado músico de jazz que de repente vive la transmutación del alma pero no así de su conciencia y busca volver a tener una nueva oportunidad. Con buenos gags, mucha emotividad y una sorprendente animación en el plano etéreo, Pete Docter (Monsters Inc, UP, Intensa-mente), y Kemp Powers, entregan otro producto de animación con el sello Pixar para la factoría Disney. Nominada en los rubros mejor película de animación y mejor banda sonora. Disponible en Disney +

Trailer de Hillbilly, una elegía rural - Fuente: YouTube

Hillbilly, una elegía rural

Un melodrama recargado que no fue del gusto del público ni de la crítica pero que incluyó un más que meritorio retorno de Glenn Close y que consigue salir a flote gracias a los grandes méritos de la actriz y de sus contrapuntos con Amy Adams. Un exmarine debe retornar a la casa familiar donde revive el vínculo traumático con su madre y los recuerdos de su abuela. Una película menor de un gran hacedor de éxitos como Ron Howard consiguió 24 nominaciones en diversas entregas de premios, y todas incluyen el nombre de la gran Close, titular de la solitaria nominación a los Globo de Oro como mejor actriz de reparto. Disponible en Netflix

Rosamund Pike brilla en Descuida, yo te cuido Netflix

Descuida, yo te cuido

Mordaz y entretenida en su reflexión sobre la corrupción imbricada con la burocracia estatal cuenta la historia de una mujer que estafa ancianos gracias a la posibilidad que le brindan una cautelar sin resolverse y una médica cómplice. Todo irá bien hasta que se metan con la persona equivocada (a la sazón, una breve pero siempre efectiva aparición de Dianne Wiest). En línea con Parasite en la búsqueda de la supervivencia a cualquier costo, Rosamund Pike deslumbra al público y a los votantes de los Globo de Oro, que la nominaron como Mejor actriz de comedia o musical, en una película con mucho de thriller y de comedia negra por igual. Disponible en Netflix

El sonido del metal

Quizás no sea una ópera prima perfecta, pero nadie puede discutirle su enorme potencia y como el film de Darius Mander se recuesta en la impactante interpretación de Riz Ahmed (a la sazón además de actor y activista, también músico), y que por este papel de un baterista que comienza a perder la audición puede finalmente obtener no sólo un premio sino el merecido reconocimiento a una carrera que incluyó desde Camino a Guantánamo hasta Rogue One, una historia de Star Wars. Nominada al Globo de Oro como mejor actor dramático. Disponible en Amazon Prime Video

Anya Taylor-Joy es la protagonista de la nueva versión del clásico de Jane Austen

Emma

Jane Austen vuelve cíclicamente para alimentar la sofisticación inglesa en la pantalla y esta película, con suntuosos exteriores y brillante vestuario, no es la excepción. Pero Emma no se queda en los matices de la flema inglesa para entregar una historia que resume comedia, drama y romance –siempre presentes en los libros de Austen– en el perfil de Emma Woodhouse, una reina impar y sin competencia en su pequeño pueblo. Con la adaptación de la también novelista Eleanor Catton (Las luminarias), ganadora de la premio Brooker, ofrece a una inimitable Anya Taylor-Joy, nominada por duplicado en esta ceremonia, como mejor actriz de comedia o musical por este film y también por la miniserie Gambito de dama. Disponible en HBO GO, Movistar Play y DirectTV GO.

Trailer de Fragmentos de una mujer - Fuente: Netflix

Fragmentos de una mujer

La película dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó, es una coproducción húngaro-canadiense que contó con Martin Scorsese como productor y así llegó al streaming con esta tragedia íntima de una pareja que pierde un hijo y decide ir a los tribunales para denunciar la asistencia recibida en ese parto doméstico. Una de las tramas, a las que añadirá otros conflictos familiares, en una película que expone abundantes golpes bajos pero que no esconde el gran trabajo de Vanessa Kirby, nominada como mejor actriz dramática para los Globo de Oro, ya con el respaldo de la Copa Volpi ganada en Venecia. Disponible en Netflix

Más allá de la luna

Aunque convencional en su historia, su despliegue visual es efectivo a la hora de entregar una fábula, quizás demasiada veces vista, que puede seguir interesando a los más pequeños, que se verán identificados con Fei Fei, la pequeña que construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar que allí vive una legendaria reina. Coproducción de China con los Estados Unidos, está nominada como mejor película de animación busca destronar la hegemonía de Disney. Y si bien su ternura consigue disimular lo endeble de su historia, falta el toque perfecto que sabe imprimir el sello Disney como marca registrada. Disponible en Netflix

Unidos

Dos hermanos adolescentes, que además son elfos, se proponen realizar un hechizo que les permita reencontrarse con su padre, al menos por un día. Simple pero efectiva Unidos es además una oda a un mundo menos tecnológico y que narrativamente busca su objetivo mediante la emoción. Aunque no sea una obra cumbre del sello Pixar es por demás amena. Dan Scalon dirigió junto a John Lasseter Mate y la luz fantasma, corto que acompañó el lanzamiento de Cars y Monsters University. Busca su suerte en los Globo de Oro, nominada como mejor película de animación. Disponible en Disney+

Cielo de medianoche, protagonizada y dirigida por George Clooney Prensa Netflix

Cielo de medianoche

Un solitario científico se encuentra en el Ártico en el año 2049 y, ante la catástrofe en ciernes, decide quedarse mientras todos huyen. Está solo hasta que un día encuentra a la hija de una compañera de la base y además una nave que fue en busca de un sitio habitable intenta volver a la tierra sin saber lo que sucedió aquí. Dirige y protagoniza George Clooney, quien ya había participado en Gravedad y en la remake de Solaris, en la búsqueda del cine de ciencia ficción existencialista. El gran compositor Alexandre Desplat tiene su partitura nominada para esta entrega de los Globo de Oro a la mejor banda sonora. Disponible en Netflix

Rashida Jones y Bill Murray en En las rocas, dirigida por Sofia Coppola

En las rocas

Laura (Rashida Jones), escritora y madre de dos hijas, está casada hace años con un exitoso empresario de quien sospecha una infidelidad. Ella decide contarle sus dudas a su padre, un exitoso, millonario y aventurero marchand, que resuelve inmiscuirse en el asunto aunque en la relación entre el padre y la hija también tenga vínculos familiares por resolver. La unión Sofia Coppola-Bill Murray concretó una película dentro de los “clásicos recientes” del cine como Perdidos en Tokio y ahora vuelve a reunirse para una película a medida de su lucimiento: Murray consiguió una nominación como Mejor actor de reparto. Disponible en AppleTV+

Wolfwalkers, espíritu de lobo

Robyn es una joven aprendiz de cazadora que viaja con su padre a Irlanda en busca de erradicar a unos lobos, considerados una fuerza maligna. Una noche, en el bosque, se encuentra con una niña que se dice pertenecer a la tribu que tiene la posibilidad de transformarse en lobo por las noches. Así Robyn se involucra con aquello que había ido a erradicar. Con su historia y artesanal trabajo de animación, Wolfwalkers consiguió despertar la aceptación del público y de la crítica en el Festival de Toronto y ahora la película irlandesa consigue la nominación como mejor película de animación. Disponible en Apple TV+.