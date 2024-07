Cómo reaccionó Mirko luego de que Marley le contara que tendrá una hermanita: “Lo venía tanteando a ver si quería”

Escuchar

“Nació Mirko”, escribía Marley, feliz, desde Estados Unidos, el 27 de octubre del 2017. A casi siete años de aquel día inolvidable, el conductor de Survivor, Expedición Robinson confirmó que será papá por segunda vez. “ Nace en enero, estamos muy contentos ”, dijo feliz en diálogo con LA NACIÓN.

La noticia la había dado inicialmente Ángel de Brito, quien también había contado que se trata de una nena que se llamará Milenka, un nombre de origen eslavo al igual que Mirko, muy popular en Rusia y Polonia, que significa “mi pequeña”. En diálogo con este medio, Marley relató cómo fue la reacción de Mirko, de seis años y medio, al enterarse de que muy pronto tendrá una hermanita menor: “ Me abrazó, feliz. Yo solamente lo venía tanteando a ver si quería ”.

Al igual que su hermano, Milenka nacerá gracias a un método de subrogación en los Estados Unidos, por lo que a fin de año el futuro papá ya se instalará en el país del norte a acompañar a la gestante y disfrutar de las últimas semanas de embarazo, según él mismo confirmó. Es que hace siete años, cuando nació su hijo mayor, el conductor había viajado antes de lo previsto solo “por las dudas” y el pequeño se adelantó y nació en la semana 37.

Según contaron en LAM, la gestante de origen ruso está de 17 semanas: “Ya conoció a la mujer que lleva a la beba en la panza, no es la misma [en referencia la subrogante que gestó a su primer hijo]. Va a nacer en Oklahoma. Marley está viendo casas ahí, porque se va a instalar”. Es que una vez que la pequeña nazca y con el alta médica, la familia deberá permanecer algunas semanas allí hasta terminar de tramitar toda la documentación, para luego poder viajar de regreso a la Argentina.

En junio del año pasado, en diálogo con Flor Peña en Telefe, el animador ya había expresado su deseo de tener otro hijo. “Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay varios embriones y voy a elegir que sea una nena. Están haciendo los tests genéticos y me van a decir cuáles son varones y cuáles son mujeres. Generalmente ponen dos embriones, porque puede que prenda uno solo, pero yo no sé qué hacer… ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”, decía entusiasmado en ese momento.

En aquella charla también explicó por qué la gestante no es Brittany, la misma mujer que llevó en su vientre a Mirko y con la cual mantiene una buena relación, al punto de que participó de un episodio de Por el Mundo: “Ella tuvo primero dos hijos y después llegó Mirko, que nació de manera prematura y de emergencia tres semanas antes. Estaba en riesgo la vida de ella, porque tenía un problema de presión alta”.

Marley junto a Mirko Instagram - Archivo

Actualmente, Marley es el anfitrión de Survivor, Expedición Robinson, el ciclo de supervivencia de Telefe que se grabó el año pasado en Colombia. La realización del programa llevó tres meses, durante los cuales estuvo separado de su hijo. “¡Falta solo un día y ya nos encontramos!”, escribía ansioso previo a la visita del pequeño al lugar de grabación que le llevó un regalo muy particular, el osito Teddy de cuando era niño.

En una entrevista con LA NACIÓN, explicaba al respecto: “Cuando era más chico yo me iba de viaje y él desaparecía de la escuela por dos o tres meses. Esta última vez fue diferente. El año pasado [2022] viajé a Sudáfrica, a España, a Qatar y a Suiza y todo sin mi hijo, pero armamos una especie de calendario para que entendiera los días que yo no estaba, y los tachaba en un almanaque: yo le dejaba un pequeño regalito para que abriera todos los días y tachaba el día”.

Temas Marley