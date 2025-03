Marley sorprendió a todos con el look “a lo Susana Giménez” que lució su hija Milenka

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, terminó el 2024 de una manera muy especial: con una nueva integrante de su familia. El 28 de diciembre llegó Milenka, su segunda hija, que nació por vientre subrogado en el estado norteamericano de Oklahoma. El conductor compartió en sus redes sociales las fotos y videos de su bebé y cómo construye el vínculo con su hermano mayor, Mirko, de siete años. Con casi tres meses de vida, la pequeña ya es toda una fashionista y sigue los pasos de su tía, la mismísima Susana Giménez. El conductor mostró el look que lució su niña para pasar el domingo y las similitudes con el estilo característico de la diva de los teléfonos no pasó inadvertido.

Milenka lució una remera blanca estampada con unas calzas, babero, vincha y medias con estampa de leopardo (Foto: Captura de video)

El exconductor de La voz Argentina (Telefe) compartió con sus ocho millones de seguidores de Instagram un tierno video en el que se pudo ver a Milenka en su sillita del auto. Estaba vestida con un conjunto de remera manga larga blanca estampada, unas calzas con estampa de leopardo, con un babero haciendo juego y una vincha con orejitas. Incluso hasta usó un par de medias con el mismo estampado animal print. Marley musicalizó la historia con la icónica canción de los programas de la diva, “Hola Susana”.

“Milenka muy Susana Giménez”, comentó el conductor y etiquetó tanto a la cuenta de Instagram de su hija como a la de la conductora, quien es íntima amiga suya. La bebé se lució con un look animal print, uno de los estampados característicos de Susana, quien, por su parte, no dudó en replicar la publicación en su propia red social.

Marley compartió un tierno video de su hija con un look al mejor estilo Susana Giménez

Por otra parte, Marley subió a su feed otro video de Milenka. “¿Viste el look? Para mí Susana Giménez“, le dijo a su madre, quien estaba encantada con su nieta. El clip también incluyó momentos del almuerzo familiar que compartieron los tres con Mirko y el hermano del conductor. Comieron sushi e incluso el pequeño de siete años sostuvo a su hermanita en brazos y le dio la mamadera.

Milenka se lució con un conjunto con estampa de leopardo para su almuerzo de domingo (Foto: Instagram @marley_ok)

”¡Milenka muy susanesca en un domingo con la abuela, tío y hermanito!“, comentó el presentador en la publicación y rápidamente sus seguidores elogiaron el look de la bebé. ”¡Qué hermosa! Su look animal print me dejó muerta de amor!“; ”No puede más con ese outfit, está divina"; “Me encanta el look de Milenka” y “¿Se lo regaló Su Giménez al look? Todo le queda precioso”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Así como en esta oportunidad Marley mostró el look “susanesco” de su hija, durante las últimas semanas publicó diversas imágenes de sus hijos y cómo se adaptaron a la nueva dinámica familiar. El conductor estuvo más de un mes en los Estados Unidos y regresó a principios de febrero a la Argentina con la bebé. Uno de los videos más emotivos que publicó fue justamente el del primer encuentro entre Mirko y Milenka.

El encuentro de Mirko con Milenka

El pequeño corrió a recibir a su padre y tras el abrazo conoció a su hermanita. Con cuidado, Marley la puso en los brazos de su primogénito para que pudiera sostenerla. “Lo amo a Mirko entre su amor y el celo genuino de su inocencia”; “Todo un país esperando este reencuentro. Bienvenidos a este hermoso país, Bienvenida Milenka a casa, a disfrutar de esta hermosa familia, muchas bendiciones” y “Qué linda bebota, los hermanitos sean unidos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Instagram al ver el tierno momento que compartieron los hermanos.