Mickey Rourke contó cómo los abusos que sufrió en su infancia marcaron su vida: “El miedo me impide dormir”

Entró hace unos pocos días a la casa de Gran Hermano Famosos en Gran Bretaña; sin embargo, Mickey Rourke no deja de dar titulares a los medios desde antes de poner un pie en el lugar. Luego de la polémica que causaron sus comentarios homofóbicos, el protagonista de El luchador sorprendió al revelar los abusos que sufrió en su infancia .

Este jueves, Rourke sorprendió a sus compañeros de casa cuando se sinceró sobre el trauma infantil que le ha causado insomnio toda su vida. Cuando sus compañeros de casa señalaron que podía pasar mucho tiempo durmiendo, Rourke acotó que puede “permanecer despierto entre uno y cuatro días”.

“Pagaría millones de dólares por dormir más”, expresó el actor, a lo que su compañera de casa, JoJo Siwa, le consultó. “¿Qué es lo que te impide dormir?“. Fue allí que Rourke abrió su corazón. ”El miedo. Es como si mi infancia se tratase solo del miedo que me daba no poder arreglar las cosas antes de partir... “, comenzó diciendo.

“ Cuando tenía 14 años, todo el abuso por el que pasé... Elegí ponerme en modo duro, porque no quería vivir en la vergüenza, no quería ser una víctima más ”, se explayó. “Les pido perdón, estoy empezando a mostrarme, porque no he estado rodeado de gente en los últimos seis años. Me autoaíslo, me aíslo”, remarcó.

Además, contó que los abusos que sufrió le traen consecuencias en su vida amorosa. “Desde que tengo 30 he tenido una novia cada cuatro años, elegí todo mal”, dijo con tristeza.

Mickey ya había hablado de los abusos que sufrió de niño a manos de su padrastro en el libro de Ingrid E. Newkirk, presidenta de PETA, One Can Make a Difference. “ Mi padrastro me partía la cabeza porque le daba la gana. Era grande, muy grande, y malo. Y maltrataba físicamente a mi madre ”, confesó en esa ocasión.

“Odiaba a ese tipo por hacerle daño, por asustarla. Durante años, lo único que quería era acabar con él”, continuó contando en el libro. “En nuestro barrio había un centro de servicios comunitarios para que los niños tuvieran un lugar a donde ir y no nos metiéramos en líos. Allí fue donde encontré por primera vez un saco de boxeo. Para mí, representaba un billete a la hombría”, reveló el exboxeador.

“ No podía vencer a mi padrastro, así que supongo que con el tiempo empecé a desquitarme con los demás . De adulto, me peleaba en todas partes, en cualquier sitio, por cualquier cosa”, relató. “‘Mírame de reojo y te vas’, así era. No me importaban las consecuencias. Bebía y me drogaba. Pero más que eso, estaba enfadado, loco y avergonzado por cómo me habían tratado. Me habían dado muchas patadas, así que pensé que la forma de arreglarlo era arremeter”, culminó.

En los últimos días, el protagonista de Nueve semanas y media atacó a su compañera de programa, JoJo Siwa, con una serie de desafortunados comentarios que fueron considerados como “homofóbicos” tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano Famosos.

Según se vio en un clip que fue presentado en el programa del miércoles, el exboxeador cuestionó a la cantante sobre su sexualidad. “¿Te gustan las chicas o los chicos?”, preguntó.“¿A mí? Las chicas. Mi pareja es no binaria”, respondió, Siwa, refiriéndose a su novia, Kath Ebbs.

Rourke luego insinuó que podría hacer cambiar la orientación sexual de su compañera, de 21 años, durante el tiempo que estén compartan la estadía en la temporada número 24 del programa. “ Si me quedo más de cuatro días, estoy seguro de que ya no serás gay ”, le dijo a la estrella del pop. “Te puedo garantizar que seguiré siendo gay y seguiré en una relación muy feliz”, respondió ella.

LA NACION

Temas Mickey Rourke