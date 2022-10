Martín Fierro a la Radio: ausencias, imitaciones y varios sobres perdidos, entre las perlitas de la noche

escuchar

Como cada entrega de premios, los Martín Fierro a la Radio 2019, 2020 y 2021 dejaron ganadores, perdedores, discursos destacados, los looks de la alfombra roja y las clásicas “perlitas” de la noche.

Sobres escurridizos

Apenas empezaba la noche y era Teté Coustarot , quien estaba al frente de la ceremonia . “Ahora el premio a mejor labor en locución 2019″, presentó y de inmediato leyó el nombre de los nominados: Belén Badía, Luis Albornoz y Marcela Pacheco. Luego de los aplausos y con la música de suspenso de fondo, los segundos sin el anuncio comenzaron a correr . Mientras los protagonistas miraban para los costados, la conductora blanqueó el inconveniente: “El sobre”, expresó. “Un poco de suspenso porque yo ya desordené todo y al sobre acá no lo tengo”, agregó. Un rato después llevó tranquilidad a los presentes. “¡Apareció, apareció! Cara de pánico todo el mundo”, expresó antes de dar el nombre del ganador: Luis Albornoz.

Luis Albornoz ganó en mejor labor en locución

Los sobres también le jugaron una mala pasada a Nara Ferragut y Juani Velcoff , los conductores del segundo tramo del evento, quienes entregaron las estatuillas de 2020. Fue cuando presentaron la estatuilla a la mejor labor periodística. Tras leer los nombres de los nominados -Alejandro Bercovich, Marcelo Longobardi y Nelson Castro-, Ferragut se dispuso a dar el nombre del ganador, pero algo salió mal. “Pará que perdimos el sobre”, se sinceró Velcoff. “Banquen un segundo que se nos traspapeló el sobre”, repitió mientras con Ferragut movían todos los papeles que tenían sobre el estrado y Bercovich, el único de los nominados presente, levantaba las cejas incrédulo. “Mientras buscamos el sobre vamos a hacer un pequeño corte”, adelantó la conductora.

Varias publicidades y siete minutos después de la desaparición del sobre, Ferragut explicó el incidente, aunque sembró más dudas que certezas por lo inexplicable de su comentario: “El sobre apareció. Llegamos a la conclusión de que lo tenía Jorge Lanata. Así que bueno, lo envió. Acá está”.

Autoanuncio: “Gané, gané”

Teté Coustarot ganadora del Martín Fierro de Radio a mejor Programa Semanal de interes

Como suele suceder en muchas premiaciones, quien conduce el evento también participa de la gala como nominado. Y Teté Coustarot no fue la excepción. Además de presentar su terna, la de mejor programa de interés general semanal 2019, fue la encargada de anunciarse como ganadora. “No voy a hacer suspenso porque me caigo. Ahí está. ¡Gané! Qué noche, Teté” , gritó, pasó a recibir el premio y dio su discurso de agradecimiento.

Fantino, lejos del centro de atención

Por sus fuertes declaraciones en contra de Mariano Closs y el Pollo Vignolo y su posterior desvinculación de la señal ESPN, Alejandro Fantino era una de las figuras más esperadas de la noche. Verborrágico y locuaz, se esperaba, si le tocaba subir al escenario, un discurso para el recuerdo. Sin embargo, nada de eso pasó: primero, porque el ahora conductor de Neura Media y de Animales sueltos (América) no fue al evento y después, porque perdió en mejor labor en conducción por 2019 frente a Guido Kaczka.

Un imitador de lujo

El galardón a mejor labor periodística 2020 quedó en manos de Nelson Castro , quien se impuso a Alejandro Bercovich y a Marcelo Longobardi. El periodista -en vivo en TN en ese momento- no pudo ir a retirar su estatuilla . En su lugar, al escenario subió el equipo de su programa, Crónica de una tarde anunciada, por Radio Rivadavia, y fue Ariel Tarico, con su personaje Nelson K, quien dio el discurso de agradecimiento con una impecable imitación del conductor. “Muy bella noche. Gracias Aptra. Un gran abrazo para todos y todas”, expresó el humorista e imitador copiando también el clásico gesto facial de Castro.

¿Nadie para entregar?

Juani Velcoff y Nara Ferragut, conductores del segundo segmento, en donde se entregaron los Martín Fierro a la radio 2020 Rezk

Cuando fue el turno de entregar el premio al mejor programa deportivo de 2019, 2020 y 2021, sucedió algo muy curioso: el ausente no fue el ganador sino la que entregaba el premio, algo llamativo ya que quienes dan las estatuillas son parte de Aptra, institución que organiza la fiesta. “Entrega por Aptra Karina González”, anunció Velcoff y Ferragut dio el nombre del ganador: Acá hay buen fútbol. “Si Karina González no sube al escenario lo entrego yo”, bromeó la conductora y efectivamente así lo hizo. “¿Vos podés creer que estamos llamando a la gente de Aptra para que te dé el premio, Fernando? ¡Y no están! Si alguien nos acerca un premito para entregar”, pidió Ferragut con un poco de humor, pero también con bastante desconcierto.

Los grandes ausentes

El equipo de Santiago del Moro se mostró muy eufórico con el premio... pero el conductor no fue de la partida Rezk

Si bien el objetivo de otorgar tantos premios fue convocar a la mayor cantidad de figuras posibles del mundo del éter, la gran fiesta de la radio tuvo importantes ausencias, varias ya confirmadas y otras más que llamaron la atención. Santiago del Moro y Maju Lozano no fueron de la partida: él tenía un compromiso impostergable y ella un viaje pautado. Tampoco estuvieron Marcelo Longobardi, quien renunció incluso a participar de sus ternas; Nelson Castro, con programa propio en el mismo horario por la señal TN, y Chiche Gelblung, de quien contaron cuando ganó su premio que atraviesa un pequeño problema de salud.

Chiche Gelblung ganó el premio, pero no pudo asistir por problemas de salud

Además no fueron parte de la gala Sergio Lapegüe, Gustavo Sylvestre, Walter Nelson, Víctor Hugo Morales, Bobby Flores, Luis Novaresio, María Isabel Sánchez, Alejandro Apo y Ricardo Ragendorfer, todos nominados.

Enfrentamiento desactivado

Por la polémica que envolvió a sus protagonistas en estas últimas semanas, las miradas estaban puestas en qué iba a pasar cuando se entregara el Martín Fierro al mejor programa periodístico matutino diario de la segunda mañana de 2021. Es que en la terna se enfrentaban Andy Kuznetsoff, por Perros de la calle, y Eduardo Feinmann, por Alguien tiene que decirlo. El ganador de la estatuilla fue el conductor de PH, podemos hablar y mientras las cámaras enfocaban el gesto del exCQC, su competidor dejó el conflicto de lado y se limitó a aplaudir.

Dos potencias se saludan. Guido Kaczka junto a Andy Kusnetzoff Gerardo Viercovich

Fernando Bravo y un saludo cómplice

Fernando Bravo: “La radio dejó de ser el vagón de cola de la televisión”

Cuando Fernando Bravo subió al escenario a recibir el premio al mejor programa periodístico vespertino diario de 2020 por Bravo Continental, sacó a relucir su trayectoria y no pudo evitar comenzar a saludar a todo el mundo. “Buenas noches a todos. Guille, ¿cómo va? Qué lindo verte. Hola Guido. Vi la otra parte del salón, esta parte todavía no la había visto”, explicó. Y siguió: “Hola Jorgito, imposible no verte. Bueno. ¡Hola María! Qué gusto”. En ese momento, si bien atinó a comenzar con su discurso, divisó la figura de Coustarot. “Teté es una relación que no podemos blanquear. Ella me extraña mucho”, dijo cómplice y con un guiño a su excompañera del programa Siglo XX Cambalache.

