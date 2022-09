A través de un comunicado, Disney confirmó el fin del contrato de Alejandro Fantino con ESPN

escuchar

“The Walt Disney Company resolvió junto a Alejandro Fantino la terminación de la relación según la cual el señor Alejandro Fantino dejará las pantallas de ESPN”. Con este breve comunicado difundido en la tarde del jueves, la filial local de la empresa Disney confirmó lo que el propio conductor había insinuado más temprano: su salida repentina de la señal deportiva después de una serie de comentarios muy duros contra sus colegas Sebastián Vignolo y Mariano Closs, figuras destacadas del mismo canal.

El anuncio del fin del vínculo que unía a Fantino con ESPN se hizo oficial poco después de un encuentro entre las partes que el propio conductor explicó en su nuevo espacio de difusión llamado Neura Media, que se emite por la señal radiofónica de FM 89.7 y es transmitido al mismo tiempo por Twitch y YouTube. Allí, en un programa denominado Multiverso Fantino, adelantó la decisión.

“ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dijeron que ellos no me notaban cómodo. No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo. No tengo más que buenas palabras con el trato que he recibido con ESPN como empresa, que siempre me ha respetado y tratado bien “, señaló.

Fantino en su nuevo espacio, que se emite por FM y redes sociales

El último proyecto que unió a Fantino con la señal deportiva de Disney fue un programa llamado ESPN Show, que se había comenzado a emitirse el 22 de agosto pasado por la señal deportiva y la plataforma Star+ después de la medianoche. Allí, el conductor compartía con distintos invitados encuentros y entrevistas con la idea de explorar “el lado B de las figuras”. La última emisión con Fantino fue la del martes 27 con la presencia del futbolista Claudio Spinelli, que narró su vida como jugador y la experiencia de haber formado parte de un equipo profesional en Ucrania hasta el momento de la invasión rusa. El ciclo había tenido algunas etapas previas en la misma señal.

Junto con el descargo, anunció la continuidad de un enfrentamiento que parece cada vez más frontal con Closs y Vignolo. “En lo que viene, les diría al Pollo y a Closs que vayan comprando canilleras. No va a haber árbitro en el partido, como en el potrero. Ahora sí empezamos, empezamos de verdad”, anticipó.

El conflicto aparentemente se inició cuando le preguntaron a Fantino si aceptaría cubrir el próximo Mundial de Qatar junto a Vignolo y a Closs. “Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”, había señalado en ese flamante espacio de Neura Media que lleva su nombre.

“Empezamos a discutir esto de verdad, como se discutió en su momento el ‘grondonismo’ cuando todos me trataban de loco, de tipo errado, que estaba equivocado. Me gastaban, me boludeaban, a mí y a Daniel Vila, nos mataban a los que hacíamos el Show del Fútbol. No soy el único que piensa que hay que cambiar el periodismo deportivo y el análisis del fútbol”, agregó Fantino en sus comentarios de la víspera, mientras se refería a su alejamiento de ESPN.

Y de inmediato volvió a cargar sobre los dos colegas a los que cuestiona con dureza. “Esto se va a poner muy picante, Closs, se va a poner hermoso. Pollo: hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando las manos de bolsillo a bolsillo. Me parece que no tienen las agallas para debatir intelectualmente conmigo”, agregó.