Martín Fierro: El Chino de Gran Hermano se quedó afuera de la ceremonia... y se fue a la costanera

La 52a. edición de los premios Martín Fierro 2024 arrancó con todo. La fiesta más importante de la televisión argentina -que premia a los mejores de la industria durante 2023- reunió a las figuras más importantes del mundo del espectáculo. Sin embargo, como cada año no faltaron los escándalos, los bloopers y las grandes ausencias. Mientras que algunos decidieron no asistir por motus propio o porque tenían otro compromiso que se los impedía (como Guido Kaczka y Marcelo Tinelli, que están de viaje), otros se quedaron afuera de la tan ansiada ceremonia por falta de lugar. Tal fue el caso de Martín Ku, El Chino de Gran Hermano, que tuvo una gran participación dentro de la casa. De hecho, fue uno de los jugadores más importantes del certamen por sacar a Furia, una de las grandes líderes del juego.

Si bien se sabía que Juliana Scaglione no participaría del evento debido a cómo terminó su relación con Telefe, sí sorprendió que Ku no tenga una silla en la mesa del padre de los realities. De hecho, fue apenas unos minutos antes de que comenzara la gala que el propio Martín se enteró de la noticia. “Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la ceremonia. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, explicó el exhermanito lookeado con un smoking azul y moño.

Martín Ku, con smoking, en la alfombra azul

Tras asegurar que estaba muy ilusionado, Ku expresó: “Entiendo que las cosas se dan porque se dan, y bueno, ya está, no pasa nada. Estoy un poquito al pedo con el smoking, lo veré desde casa. Realmente tenía ganas, pero bueno”. A pesar de la insistencia de las angelitas para que se quede e intente entrar a la fiesta, el Chino se negó: “Me tengo que ir, si no estoy invitado a la ceremonia no puedo estar acá. No voy a armar quilombo. No tuve ninguna explicación clara de por qué no estoy. Pero no voy a ir a un lugar donde no estoy invitado”.

“No da, no soy de armar quilombo. Creo que me conocieron bastante, soy un pibe bastante tranquilo, no voy a hacer ningún escándalo. Ya sé que ustedes quieren armar quilombo, pero no. De todas formas, agradezco aunque sea haber estado en la previa, que es algo que muchos compañeros no tuvieron la suerte. Me pude sacar unas fotos, aunque sea”, agregó Martín antes de retirarse del Hilton.

Minutos después, el exparticipante de GH realizó un posteo comiendo un choripán desde la costanera. “Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa. Lo que toca, toca y hoy me tocó cenar un chori en la costanera”, escribió junto a imágenes en la blue carpet y una de su cena.

Si bien Martín se tomó la situación con calma, la que explotó en redes fue su novia Marisol. “#GranVergüenza”, escribió en una serie de historias que subió a su cuenta de Instagram. “Igual, qué nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada (en referencia a Juliana “Furia” Scaglione) y no ponen en la mesa al jugador que la sacó y que se llevó a Artu (en referencia al perro). Organización by Nerea”, se quejó furiosa. En una última story, la joven agregó: “Fuimos timados” sobre la figura de Don Cangrejo, uno de los personajes de la serie animada Bob Esponja.

