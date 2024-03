Escuchar

Cada vez con más frecuencia, Mirtha Legrand se roba el protagonismo de su propio programa con historias y anécdotas divertidas. En esta oportunidad, la diva de la televisión argentina acaparó la atención de sus invitados al revelar que usa el WhatsApp a altas horas de la noche y que recibe muchos mensajes de personas absolutamente desconocidas para ella. Además, contó cómo se comunica con María Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, y explicó por qué el astro mundial nunca se sentó en su mesa.

El look de Mirtha de la noche: un vestido en blanco y negro bordado con cristales de Claudio Cosano StoryLab

Como de costumbre, antes de pasar a la mesa y dar comienzo a las entrevistas de la noche, Mirtha Legrand abrió su programa del sábado mostrando su look. Para la ocasión, la conductora lució un vestido en blanco y negro bordado con cristales de Claudio Cosano. Acompañó con zapatos negros con detalles en plata y joyas a tono.

El miedo de Messi

A partir de una observación de Costa, una de las invitadas a la mesaza de Mirtha Legrand, la diva explicó reveló el detrás de escena del video que le grabó Lionel Messi para su cumpleaños y explicó por qué el campeón del mundo todavía no fue a su programa.

“Messi para tu cumpleaños te saludó”, destacó la panelista de Cortá Por Lozano, el programa de Telefé que conduce todas las tardes Verónica Lozano, y columnista de El club del Moro, el envío de radio de Santiago del Moro. “Sí, porque mi familia estuvo en Miami. Marcela estuvo con él y se tomó fotos”, reconoció la Chiqui. “Dice Marcela que estaban en el club de Miami y entonces mira así y por una galería lo ve avanzar a Messi. Se le aflojaron las piernas de la emoción”, reveló de inmediato.

Luego, Mirtha contó que fue su hija quien intentó mediar para que el ídolo nacional se siente finalmente a cenar con ella en la televisión. “Es un tipo agradable. Marcela le dijo ´¿vas a ir al programa de mamá?´”, detalló. Acto seguido, entre risas, reveló la reacción del jugador. “Sí, pero me da un poco de miedo”, le dijo a Marcela. Pero el tema no quedó ahí. Fue Rocío Oliva, la exnovia de Diego Maradona, quien intervino para asegurar que Celia, la mamá del delantero, es fanática de Mirtha. “Celia te ama, se ve todos tus programas. Ella es divina”. “Sí”, respondió Legrand, y reconoció que con ella mantienen una relación a través de las redes sociales: “Nos twiteamos con Celia”, reconoció.

Largas noches de WhatsApp

La vida de Mirtha Legrand genera, en muchas personas, intriga y fascinación. Muchas veces, sus invitados intentan despejar y poner fin a las intrigas sobre el día a día de una de las mujeres más importantes del espectáculo local. En esta oportunidad, fue Coco Sily quien le preguntó si, como alguna vez contó, sigue usando el WhatsApp con asiduidad. “Sí”, contó la actriz y conductora, y fue un poco más allá. “También meto la pata. Vos sabés que yo me duermo muy tarde, soy noctámbula, y empiezo con el teléfono. A veces me equivoco y llamo erróneamente. Y me llaman y les digo ´ay, no. Disculpame. Estabas durmiendo´”, reconoció, aunque no le puso ni nombre ni apellido al destinatario de las llamadas.

“¿Mandás emojis, caritas, stickers?”, se sumó a las preguntas el actor Diego Ramos. “No. Eso no. Ni sé hacerlo, ni me gusta. A mi me gustan los mensajes, me gustan las palabras. Hablar, dialogar”, aclaró. “¿Mandás audios?”, intervino, a su turno, Costa. “No”, respondió, categórica, pero aseguró que lee todos los mensajes que le llegan. “Hay mucha gente que me escribe. Gente que no conozco. Muchísima”. “¿Tienen tu teléfono? ¿Cómo se consigue?”, preguntó de nuevo, maravillada, Costa. “No sé cómo lo consiguen. A algunos les digo ´pero ¿quién sos vos? ¿yo te conozco?’”, confesó la diva.

Para terminar con el tema, Mirtha reconoció que su hija la reta por esas llamadas a cualquier hora de la noche. “Marcela me dice ´Mamá, tenés que aprender’. Y yo le digo ´pero no, dejame, estoy bien así´. ´Pero hay amigos míos que me dicen ´tu mamá me llamó a las cuatro de la mañana, a las cinco´´”, repasó Mirtha. “¿Y qué más quieren? Los llamó Mirtha Legrand”, concluyó, orgullosa y confiada, aunque de inmediato aclaró: “esto es en chiste” ,y cerró el tema.

Mirtha junto a los invitados de la noche: el doctor Roberto Debbag, Coco Sily, Rocío Oliva, Costa y Diego Ramos

