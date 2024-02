escuchar

Mirtha Legrand cumplió 97 años y decidió compartir su emoción con el público: el sábado por la noche, durante la emisión de La noche de Mirtha, compartió un vídeo con un breve repaso de su carrera; se ilusionó al hablar de su futuro; recibió saludos de los personajes más destacados del espectáculo, el deporte y la política nacional y se permitió hacer un pícaro comentario sobre la actualidad económica luego de recibir un ramo de flores de parte del Presidente.

Mirtha y su look de cumpleaños: un vestido en color aguamarina de Iara StoryLab

Apenas apareció en la pantalla de eltrece, Mirtha fue ovacionada por todos los que estaban en el estudio, quienes le cantaron, además, el feliz cumpleaños. De inmediato, dio inicio a su show con la descripción de su look: un vestido de crepe y encaje laminado color aguamarina de Iara que acompañó con aros y anillos de brillantes y plata y un make up natural. Luego de tomar asiento, llegó la primera sorpresa: un tape con imágenes destacadas de su trayectoria en cine y televisión con el tema en español “A mi manera” de fondo.

“Es un sueño esto”, alcanzó a decir, de vuelta al piso, emocionada. “Me van a hacer llorar. Qué barbaridad, qué vida, qué vida maravillosa. Hoy cumplo 97 años y, si Dios me da salud, dentro de tres años seré centenaria, y estaré todavía con los programas de televisión”, aseguró entre risas.

En el día de su cumpleaños, compartieron la mesa de Mirtha Legrand con la gran diva Arturo Puig, Lucía Galán, Carolina Pampita Ardohain y Laurita Fernández StoryLab

“¿Se acuerdan que yo nunca decía mi edad? ¿Que lo ocultaba? Pero ahora me liberé de eso y lo digo abiertamente. Porque son años muy bien vividos, trabajosos. Nunca dejé de trabajar. Estuve prohibida en tres oportunidades, pero después la Chiqui volvió. Toda mi vida la dediqué al trabajo, al cine y a la televisión. Toda mi vida trabajando, y eso me daba mucha felicidad y me convirtió en lo que soy”, agregó, orgullosa de haber llegado a los 97 años.

“Tengo que agradecerle tanto a mi familia”, continuó la diva. “A Daniel Tinayre, que fue mi marido; a Nacho Viale, mi nieto; a Marcela Tinayre, mi hija; a Juanita, mi nieta; a Rocco, Ámbar, Alí, Silvestre... todos ellos son divinos. Es una familia encantadora, me adoran y los adoro, así que muchas gracias”, expresó, y le dedicó un especial saludo al público. “La gente me saluda como si fuera de su familia, cosa que me encanta. Me siento muy querida por todos”, confesó, aunque aseguró que tiene detractores y que si bien no quiere pensar en ellos sabe quienes son.

“A esta profesión yo, Mirtha Legrand, he dado mi vida. Anoche no dormí pasando revista de toda mi vida. Trabajo desde que era jovencita, desde los 14 y nunca paré. Estoy muy emocionada”, confesó, y aprovechó para recordar a Goldie, su hermana gemela, y a José, su hermano.

Un pícaro reto a Javier Milei

Luego de agradecer las flores que le mandó Nacho Viale y los bombones de Adrian Suar, Pablo Codevilla y Eduardo Coco Fernandez, autoridades de eltrece, Legrand se sorprendió con un presente especial. “Estimada Mirtha, es nuestro deseo que tenga un hermoso día. Muy feliz cumpleaños, Karina y Javier Milei”, leyó la conductora. “Muchas gracias al Presidente. Qué lindas”, reaccionó, y de inmediato disparó un reto para el mandatario. “Usted dice que hay que ahorrar y mire las flores que mandó”, aseguró, en relación a una de las frases más repetidas del hombre fuerte de La Libertad Avanza. Además, pidió un aplauso para el país y repitió las mismas palabras que le dijo a Milei la última vez que lo visitó. “Yo no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente, maravilloso”.

Susana, Messi y Milei, presentes

Si bien el envío mantuvo su dinámica habitual, la producción del programa compartió, a lo largo del show, varios saludos de cumpleaños muy especiales. Así, las figuras más importantes del espectáculo, la política y el deporte nacional dijeron presente.

El primer saludo que Mirtha recibió fue el de Susana. “Hola Chiqui de mi corazón. Feliz cumpleaños, mi vida. Te quiero y te extraño. Estoy pensando desde anoche en vos. Extraño juntarnos al menos una vez por semana o cada dos, al menos eso era algo”, confesó. “Muero por verte. Te deseo un día lleno de amor, de familia y amigos que te aman. Estoy acá con Messi, mi perro. Feliz cumpleaños, Chiqui. Te amo. Felicidades y todo mi amor forever”, cerró la otra gran diva nacional.

Un rato después, la producción sorprendió a la conductora con un vídeo grabado en Miami dónde el capitán de la selección argentina campeona del mundo se encontró con Marcela Tinayre. “Acá estamos con la banda y queremos mandarte un feliz cumpleaños. Espero que disfrutes mucho con toda tu familia y tus amigos, como hacés siempre”, destacó el jugador. “Sé que hace años te prometí que íbamos a estar juntos y te juro que lo vamos a hacer”, cerró la Pulga.

El último saludo llegó desde Presidencia de la Nación: Javier Milei no quiso quedar afuera y le grabó un mensaje a una de las pocas conductoras que pudo entrevistarlo en dos oportunidades. “Hola Mirtha, quiero desearle un feliz cumpleaños y felicitarla”, arrancó, y no dejó pasar la oportunidad para hablar de economía y del futuro del país.

“Sabe que el mercado puede equivocarse una, dos veces, pero tener un éxito por más de 50 años es solo para los grandes. Usted me dijo que quería ver a la Argentina salir, la estamos sacando adelante. Hemos evitado la hiperinflación y para la segunda mitad del año esperamos liberar el cepo. Ahí Argentina va a terminar de recuperarse y comenzará a despegar. Le mando un gran saludo y, como dice la arenga libertaria, viva la libertad, carajo”, se despidió.

Al final del envío, Jimena Monteverde, la cocinera del programa, se acercó hasta la mesa con una gran torta cubierta con crema y decorada con mariposas y macarons blancos. Luego de que los invitados le cantaran a la Chiqui el feliz cumpleaños, ella, muy feliz y sonriente, pidió sus tres deseos y se despidió soplando las velitas.

Juana Viale no se quiso perder el momento de la torta y saludó fuera del aire a su abuela StoryLab

