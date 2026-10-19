Mirtha Legrand publicó su primera foto en redes sociales tras ser dada de alta: “¡Muy feliz con mi familia!"

Mirtha Legrand volvió a hacer uso de las redes sociales el domingo para publicar su primera foto a casi dos semanas de haber recibido el alta en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó el 18 de septiembre por una cuadro repositorio -padecía una neumopatía-.

“Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia!”, escribió la conductora de 99 años en una publicación de Instagram. En la imagen, Legrand aparece acompañada de Juana Viale y sus hijos -Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale-, Nacho Viale, Marcela Tinayre y su hijo Rocco Gastaldi, y Amalia Idoyaga Molina.

La presentadora de televisión volvió a su casa el 6 de octubre luego de una internación en el sanatorio Mater Dei, donde permaneció tres semanas por complicaciones en un cuadro respiratorio. Desde entonces, Legrand permaneció en su domicilio, continuando con su recuperación -tal como le indicaron los médicos- y no tuvo apariciones públicas, hasta este domingo, cuando publicó la imagen.

“Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia!”, escribió la conductora de 99 años en una publicación de Instagram Instagram

Incluso, la actriz todavía no retornó a su programa y todavía la está reemplazando su nieta, Juana Viale, quien este sábado dio detalles sobre su evolución y expresó: “Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”.

Legrand ingresó el 7 de septiembre al Sanatorio Mater Dei por cuadro respiratorio bronquial y permaneció allí hasta el domingo 13, pero apenas cinco días después, tuvo que volver al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.

Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral.

Mirtha Legrand estuvo tres semanas internada Mauro V. Rizzi - LA NACION

La propuesta de Martín Llaryora a Mirtha Legrand

El gobernador de Córdoba fue uno de los invitados al programa que conduce Viale de este sábado y tuvo una propuesta llamativa: realizar en el estadio Mario Alberto Kempes una celebración por los 100 años de Mirtha Legrand, que se cumplen el próximo 23 de febrero.

La idea surgió en el marco de una conversación sobre Córdoba y su capacidad para atraer inversiones. En ese contexto, Llaryora resaltó las condiciones de la provincia y reivindicó el potencial del interior del país. “La provincia ha hecho cosas muy importantes, no todos tienen su capacidad y potencia. En el interior se vive mejor que en la capital”, aseguró.

Más tarde, en otro tramo del programa, Viale se refirió a la salud de su abuela y explicó que se encuentra en su casa y está “cada día mejor”. En ese sentido, el gobernador volvió a tomar la palabra y bromeó: “Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes. Uno busca inversiones; está todo el día”.

Tras escuchar a Llaryora, Juana Viale respondió: “‘Córdoba, allá vamos’, como decía la abuela”, avalando así el eventual homenaje por el centenario de la diva de la televisión argentina en el emblemático espacio cultural y deportivo del país.