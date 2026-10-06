Mirtha Legrand recibió el alta: “Continuará con la recuperación en su domicilio”

Este martes por la tarde, Mirtha Legrand recibió el alta médica. La diva, de 99 años, había ingresado al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre, debido a complicaciones en un cuadro respiratorio.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, señala el comunicado difundido este martes, que lleva la firma de Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.

El sanatorio Mater Dei confirmó el alta de Mirtha Legrand este martes por la tarde

Según pudo saber LA NACION, la conductora se retiró a las 17, de muy buen ánimo y con las indicaciones que debe seguir en los próximos días. “Está muy bien, ya en su casa”, confió una fuente cercana a la diva, que esperaba ansiosamente este momento desde hace días.

El último parte médico, difundido este lunes, había dado pistas de que el alta era inminente: “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común, y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica.

Durante el fin de semana, Juana Viale, quien continúa reemplazando a su abuela al frente de La noche de Mirtha, también llevó tranquilidad sobre su estado de salud. Consultada por Barbie Simons durante la emisión del sábado, contó que la diva seguía evolucionando favorablemente. “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, aseguró.

Viale también se refirió al ánimo de su abuela durante la internación. “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”, comentó con humor.

Además, reveló que, aun desde el sanatorio, Legrand continúa pendiente de lo que sucede en su programa. “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, contó su nieta. Cuando le preguntaron qué tipo de comentarios recibía, respondió: “Todas cosas lindas”.

Un mes difícil

El 7 de septiembre, Mirtha Legrand fue internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta para continuar “la recuperación en su casa”. Pero apenas cinco días después, tuvo que volver al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.

Tras una breve internación a comienzos de septiembre, Mirtha Legrand volvió a ser ingresada al Mater Dei y pasó casi tres semanas en el sanatorio Pilar Camacho

Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Sus últimos antecedentes médicos

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”, escribió en ese momento en su cuenta de X.

Si bien Mirtha demostró a lo largo de su vida gozar de muy buena salud, en los últimos años tuvo que ser hospitalizada por distintos motivos. En julio de 2014 sufrió uno de los incidentes físicos más duros. Durante un lluvioso sábado, se resbaló en la cochera del edificio donde vive y cayó sobre el piso de cemento mojado. Si bien pidió realizar en vivo La noche de Mirtha, la gravedad de la situación llevó a su asistente, Elvira, a llamar rápidamente a la familia y a su médico de cabecera. En cuestión de minutos, la diva fue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se constató que la caída le había provocado una fractura de tibia y peroné. Esa misma noche fue operada y permaneció internada durante algunos días. Luego utilizó una bota walker y se trasladó en silla de ruedas durante un mes.

En mayo de 2019, su salud volvió a requerir atención hospitalaria. En esa oportunidad, una brida abdominal la llevó nuevamente al Mater Dei. La conductora fue operada, permaneció 48 horas en la sala de cuidados intensivos y luego regresó a su hogar, donde continuó con su vida cotidiana. Dos años después, sufrió una obstrucción coronaria, según informaron en ese momento. Aún en plena pandemia de Covid-19, fue internada y sometida a una intervención en la que le colocaron dos stents.

En mayo de 2023, Mirtha debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada, durante la cual le colocaron un marcapasos “de última generación”. Fue la propia Legrand quien, en un contacto con la prensa previo a la operación, se ocupó de transmitir tranquilidad a sus seguidores. “Me preparo con buen humor, no me duele nada, estoy perfecta”, dijo unos días antes, cuando fue abordada por un grupo de cronistas televisivos en el ingreso al Multiteatro, donde había asistido para ver una función de Toc Toc. “Puedo no hacerlo, pero por seguridad lo hago”, sostuvo sobre el procedimiento sugerido por su equipo médico.