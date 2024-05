Murió Luis María Serra, compositor de la cortina de Almorzando con Mirtha Legrand y de la banda sonora de emblemáticas películas argentinas

Escuchar

Luis María Serra, conocido por componer la música original de películas como La Mary, Camila, Yo, la peor de todas y Juan Moreira, entre otras, murió a los 82 años. La triste noticia fue confirmada a LA NACIÓN por Santiago Serra, hijo de quien también fuera autor de “Emperatriz”, la popular cortina del ciclo televisivo Almorzando con Mirtha Legrand.

“ Luego de hacer la música de la película La Mary, Daniel Tinayre, su director, que había quedado muy contento con ese trabajo, me pidió que compusiera la nueva cortina musical del programa de Mirtha Legrand ”, le había contado el compositor al periodista Pablo Mascareño, hace algunos años. “Como me había enamorado de la música del trompetista Jean-Claude Borelly, compuse algo que tuviera un gran protagonismo de ese instrumento y para grabar llamé al mejor trompetista del Teatro Colón”, recordaba en esa entrevista, además de subrayar el pedido concreto que había recibido por parte del realizador: “Haceme algo imperial, como para una reina”.

El tema se convirtió en un verdadero sello del longevo programa, y la diva se mostró muy agradecida con Serra por el trabajo realizado. De hecho, tiempo después lo convocó para componer otro tema para su programa, y así nació “Brillando Mirtha”, aquel que comienza afirmando que “Mirtha ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó, la Legrand”.

Sin embargo, la obra de Serra trasciende por mucho lo realizado con las cortinas de “La Chiqui”: además de musicalizar La Mary, es autor de las bandas de sonidos de Juan Moreira, de Leonardo Favio; Camila, Miss Mary y Yo, la peor de todas, de María Luisa Bemberg; y La nave de los locos, de Ricardo Wullicher, por citar solo algunos títulos. En teatro, en tanto, colaboró con Pepito Cibrián en el musical Aquí no podemos hacerlo. Según confirmó Sadaic, el autor había ingresado a la entidad en 1973 y, en total, tenía registradas 260 obras.

“Mi abuela tocaba muy bien el piano y era amiga de Montbrun Ocampo, un gran folklorista, de ahí viene la influencia por la música que me llevó a estudiar, siendo casi un niño, con distintos maestros y, más formalmente, en un conservatorio de Pueyrredón y Córdoba”, explicaba. También, Serra detallaba cómo era su trabajo junto a los directores: “El primer paso es leer el libro, pero las charlas con los directores son fundamentales, dado que ellos tienen la trama en imágenes. (...) Si [la inspiración] no aparece, me la provoco. Hay que trabajar mucho”.

Esas composiciones lo llevaron a obtener premios ACE, Sadaic, Florencio Sánchez, Argentores, Municipal, Trinidad Guevara y Estrella de Mar, entre muchos otros, que Serra atesoraba en su departamento de Barrio Norte, junto a cientos de partituras. También su trabajo lo llevó a ganarse el respeto de muchos de sus pares, quienes en las redes sociales lo recordaron con especial admiración y cariño.

“Lejos está de mí hacer un obituario cibernético, pero mucha gente allegada, conocida y querida está partiendo de este plano terrenal y más allá de creer que los reconocimientos se deben realizar en vida, recordar a las personas que uno ha conocido, respetado y admirado, cuando se van, es una forma de gratitud que hoy tenemos a través de internet. Falleció Luis María Serra, gran compositor, músico y persona que conocí cuando compuso, junto a Pocho Leyes, la banda de sonido de la película de Leonardo Favio, Juan Moreira”, escribió en su cuenta de la red social X el cantante Orlando Netti. “Tenía un enorme talento y lo ha demostrado a lo largo de su extensa trayectoria como creador de distintas obras cinematográficas, diferentes programas de televisión y diversas orquestas que ha dirigido. Su bonhomía y serenidad, también lo identificaban como características notorias de su forma de ser. Mi sincera admiración y sentida evocación a su figura ”.

Lejos está de mí hacer un obituario cibernético, pero mucha gente allegada, conocida y querida está partiendo de este plano terrenal y más allá de creer que los reconocimientos se deben realizar en vida, recordar a las personas que uno ha conocido, respetado y admirado, pic.twitter.com/gEFzMqcim0 — ORLANDO NETTI (@ORLANDONETTI) May 13, 2024

“Con gran dolor despedimos a Luis María Serra, gran músico y maravillosa persona. ¡Hasta siempre, Luis!”, publicó en la misma red social el secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli.

Con gran dolor despedimos a Luis Maria Serra , gran músico y maravillosa persona ! Hasta siempre Luis ! pic.twitter.com/kh163zEKUm — Leonardo Cifelli (@leocifelli) May 13, 2024

Serra venía batallado desde hace algún tiempo contra un cáncer y con complicaciones derivadas del Alzheimer. Sus restos serán despedidos este martes, desde las 14.30, en el Jardín de Paz de Pilar.

