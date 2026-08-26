Moria y Luis Vadalá: un amor de diez años que terminó en denuncias, un juicio y un escándalo que comentó todo un país

Luis Vadalá fue un hombre importante en la vida de Moria Casán, y esos diez años que compartieron están reflejados en la serie de Netflix sobre la vida de la actriz y conductora. Fueron una pareja mediática, compartieron la casa de ella en Parque Leloir, una familia ensamblada con Sofía Gala Castiglione e Ingrid, hija del primer matrimonio de él, y también fueron socios en algunos negocios, entre ellos el más famoso fue Playa Franka, una playa nudista en Mar Chiquita que fue furor en las temporadas de los años ’90, aunque fue un fracaso comercial.

Moria Casán y Luis Vadalá, la pareja que estaba en boca de todos en los 90 Redes

La relación terminó con un escándalo cuando Moria lo acusó de haberle sido infiel en el programa de Susana Giménez. Por primera vez se habló de bozal legal cuando Casán recurrió a la Justicia para prohibir que él hablara de ella. Nunca recompusieron la relación y cuando Vadalá murió, en julio de 2023, ella no hizo declaraciones sobre el fallecimiento, pero señaló: “Yo estoy viva”. Hacía muchos años que no se hablaban y alguna vez Moria se había referido a esos años compartidos: “La pasé bien en un momento y después nada. No me morí de amor, y tampoco me castigo por haber estado con él”.

Luis Vadalá, una de las parejas de Moria más conocida

Sorpresa y boda

Se conocieron en 1990 cuando ella ya era una de las grandes figuras del espectáculo y él trabajaba como mecánico en un taller de barrio. Moria acababa de separarse de Mario Castiglione y este amor que empezó como un flirteo, creció y la sorprendió. Aunque el mundo del espectáculo le era ajeno, Vadalá se movía con soltura. Pero siempre estaba a la sombra de Moria. Ella no solamente fue su pareja, sino que también se convirtió en la entrada al mundo de la fama, los negocios y la televisión. Su vida cambió radicalmente, porque era la pareja de Moria, aunque llegó a ser parte de la producción de alguna obra y a participar de algún programa, mayormente como invitado. Y, claro, dejó su trabajo habitual.

A los pocos meses de conocerse se casaron en Miami y durante diez años se mostraron unidos, ensamblando familia con Sofía Gala y con Ingrid Vadalá, hija mayore de Luis, de su primer matrimonio y quien dijo que iba a iniciar acciones legales contra la producción de la serie y contra Netflix, porque considera que la representación que se hace de él en la ficción lo deja muy mal parado. En recientes declaraciones Ingrid sostuvo que su padre fue presentado de una manera que no correspondía con el hombre que ella conoció, y aseguró que siempre fue una persona educada y respetuosa.

En la ficción de Netflix, el actor Joaquín Ferreira,encarna a Vadalá, y Griselda Siciliani, a Moria

Amor y negocios

La pareja también se convirtió en una sociedad comercial y el proyecto más conocido fue Playa Franka. En 1993 comenzaron a trabajar para conseguir la concesión de un balneario ubicado en Playa Dorada, en el partido de Mar Chiquita, muy cerca de Mar del Plata. La idea surgió de Moria porque decía que no existía en la Argentina un lugar donde las mujeres pudieran tomar sol en topless y ella quería dar ese paso. La inauguraron el 10 de enero de 1994 y pronto se convirtió en un fenómeno nacional. Moria era la cara pública y la gran promotora, y Vadalá se ocupaba de los papeles y de la parte ejecutiva del emprendimiento. El ritual más famoso fue el corte de corpiños que le hacía Moria a vedettes, modelos y a las mujeres que se animaran a tal osadía. La diva quería instalar un concepto de libertad corporal y ruptura de prejuicios. Todos hablaban de Playa Franka, pero no rendía comercialmente. En 1997 un temporal destruyó buena parte de la infraestructura, y hubo mucha inversión para su reconstrucción. Finalmente, tuvieron problemas económicos y legales, el furor se diluyó y cerraron definitivamente.

Moria, trailer de Netflix

Infidelidad y acusaciones cruzadas

Hacia finales de los ’90 la pareja se había desgastado y empezaron las discusiones. Moria lo acusaba de infiel, y la crisis privada se transformó en un escándalo nacional cuando, en 2001, ambos fueron invitados al programa de Susana Giménez y sacaron todos los trapitos al sol. Se habló de infidelidades y también de consumo de drogas. La entrevista significó el último encuentro entre ellos. Para ese entonces ya no estaban juntos y ambos tenían un pacto de no agresión, pero asistieron con sus abogados y firmaron que podían hablar el uno del otro. Sin vueltas, Casán relató uno de los episodios que más sufrió en la relación: “Él hizo cosas que yo jamás haría. Llevó a mi casa a su mujer actual, a la casa que yo había alquilado en Punta del Este”. Y Vadalá retrucó que se sentía solo. Moria lo interrumpió y le cuestionó: “¿Pero por qué a casa la llevabas? ¿Por qué no la llevaste a otro lado?”. Y luego profundizó su reproche: “A una casa alquilada por mí lleva a una mina que anda con él, a dormir en la cama que era mía. Es muy fuerte”.

Él intentó restarle gravedad al asunto: “Era para que te des cuenta de que los demás existimos”. Moria arremetió: “Yo te elevé la autoestima. El día que te conocí te di una cosa que le levanta la autoestima a cualquier hombre: las llaves de la caja de seguridad”. Y él siguió en su postura: “Lo que hice fue cuidarte, que no te faltara nada y que no te sacaran nada”. Pero ella no lo dejó terminar: “Fui a la caja de seguridad y no había nada. Me hiciste perder millones de dólares con tu ineptitud… Si cuando tenías que cuidar mis negocios, dormías. Yo te di ocho años de mi vida, mi caja de seguridad y toda mi vida. Cuando te conocí no tenías plata ni para un taxi… Eras un mecánico que quería irse del país y yo te ayudé a crecer”, concluyó ante la mirada sorprendida y curiosa de Susana Giménez.

Moria Casán y Luis Vadalá emprendieron varios negocios durante su matrimonio Redes

Se separaron definitivamente en 2001, y él dejó la casa de Casán. Con el paso del tiempo, Vadalá contó que ser identificado públicamente como “la pareja de Moria” había condicionado su privacidad y sus propios proyectos. Después de la separación, formó una familia con Noelia, maquilladora del programa de La noche de Moria, y tuvieron un hijo, Ramiro.

En 2014, Vadalá le dijo a LA NACION: “Trato de preservar a mi familia y no quiero entrar en choque con nadie. Mientras tanto, estuve trabajando y buscando un nuevo horizonte, como cualquier persona, tan solo para mejorar económicamente”. Con respecto a la demanda que interpuso la actriz contra él, señaló: “Ella inició un juicio, que ya lleva 11 años, y continuamos en un proceso por una especie de bozal legal que busca ponerme. En realidad, en la Argentina no existe esa ley o instancia… Después de tantos años, entiendo que ya estaremos en la parte final del pleito. La verdad, el tema no tiene ni ton ni son”.

Una matrimonio que terminó en acusaciones cruzadas Redes

Luego de separarse, Vadalá se ganó la vida con varios emprendimientos: uno de ellos fue una panadería y otro, un lavadero de autos. En 2007 participó de Gran Hermano Famosos, pero tuvo que abandonar el reality por un problema de salud. En 2014 intentó producir la obra Fiestísima, en Mar del Plata, pero el proyecto no funcionó y quedó en una situación económica muy complicada.

Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, después de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico.