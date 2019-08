Murió el actor y folclorista Rodolfo Zapata, autor de "No vamo' a trabajar"

Rodolfo Zapata murió a los 87 años

El actor y folclorista Rodolfo Zapata murió ayer a los 87 años. Conocido por sus canciones en tono de humor como "No vamo' a trabajar" y "La gorda", el artista fue parte de películas y programas de televisión entre los 50 y los 70.

La periodista de Crónica TV, Amira Hidalgo, quien es la nieta de Zapata, habló con LA NACION y explicó que se encontraba con buena salud hasta hace poco, pero la internación de su esposa lo había golpeado anímicamente.

Rodolfo Zapata y su hit "No vamo´ a trabajar" - Fuente: YouTube 04:04

Video

"Estaba internada mi abuela hace una semana porque se había caído -explicó Hidalgo a LA NACION- , eran muy pegados y eso lo terminó de devastar. Mi abuela llegó 14.30 de la clínica que le había dado el alta y él 14.10 ya había fallecido".

Además, con congoja, Hidalgo recordó a su abuelo Rodolfo Zapata: "Mi relación con él es la mejor. Yo me crié con mis abuelos, viví desde el año de vida en su casa hasta hace un mes que me mudé sola. Yo le decía ´papá´ era mi figura paterna, mi cómplice, mi compañero, era todo... hasta hace dos o tres días hacía su recital y ensayaba siempre. Y fue así de la nada, no se despertó, se durmió. Falleció en su casa, en su escritorio, donde ensayaba y escribía. Se nos fue de gira".

El mensaje de la nieta de Rodolfo Zapata

Por su parte, su hijo Guillermo Zapata posteó un mensaje desde su cuenta de Instagram para despedirse del artista. "Adiós Papá -escribió quien es también actor y vive en Estados Unidos-. A los 87 años mi papá Rodolfo Zapata murió ayer en paz rodeado de sus seres queridos. Rodolfo Zapata vivió una vida bendita, siguiendo su pasión por cantar, escribir, actuar y tocar música hasta el final. Siempre lo voy a recordar como un modelo por su dedicación, su pasión por las artes y por la gente. Siempre estarás en mi corazón. Descansá en paz Papá".

Con la colaboración de Pablo Montagna.