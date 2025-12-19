Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

Christian Petersen, de 56 años, sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi, en un grupo de diez personas. En pleno ascenso, comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por los guías, quienes lo trasladaron hacia la base.

Personal de Gendarmería colaboró en la asistencia, momentos previos a que lo trasladaran al hospital Junín de los Andes. Luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

En este momento, Petersen se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva y, según el último parte médico, sufre una falla multiorgánica, que requiere atención médica especializada continua.

Christian Petersen es uno de los chefs más reconocidos del país Santiago Cichero/AFV

Comunicado del Ministerio de Salud de Neuquén

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén indicó que Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y “su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acerca del estado de salud de Christian Peterson instagram.com/minsaludnqn

Si bien habían circulado diversas versiones, desde el ministerio aclararon que no emitieron ningún parte médico oficial previo al comunicado difundido por la tarde. De hecho, no confirmaron que el chef haya presentado una fibrilación auricular -el tipo más común de arritmia-, tal como se afirmó en algunos medios de comunicación.

La palabra de la socia de Petersen

En diálogo con LA NACION, la socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef está en el sur acompañado por su esposa, con quien se casó en abril pasado, y expresó que en estos momentos la familia “necesita tranquilidad”.

Además de la incondicionalidad de su mujer, Christian cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Hans (26), Lars (21) y Francis (17) -nacidos de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani- y de sus hermanos, Roberto y Lucas.

La bitácora del viaje de Petersen en Neuquén

Petersen había llegado a San Martín de los Andes de paseo junto a su esposa Zelaschi, con quien se casó en abril pasado. Decidido a subir al volcán Lanín, de 3747 metros sobre el nivel del mar, contrató a unos guías especializados con amplia experiencia en montaña. El chef integraba un grupo de diez personas.

Según pudo saber LA NACION, Petersen emprendió la excursión sin tener el estado adecuado y, ya en pleno ascenso, necesitó ser contenido por los guías.

El chef fue descendido por los guías de la excursión hasta la base del Lanín. Luego, personal de Gendarmería colaboró para asistir a Petersen, que después fue trasladado al hospital de Junín de los Andes.

La explicación de un cardiólogo

Mario Boskis, cardiólogo especialista en longevidad saludable, visitó los estudios de LN+, donde explicó: “Una falla multiorgánica no es una enfermedad en sí, sino la respuesta del organismo ante una falla catastrófica en un órgano”.

Y completó: “Una falla multiorgánica es un cuadro grave. El paciente con estas características entra en un cuadro, en el que necesita asistencia respiratoria mecánica, drogas que mantengan la presión arterial, drogas que estimulen al corazón para que bombee y diálisis para filtrar el riñón. Es decir, necesita apoyo de terapia intensiva permanente. Son cuadros muy serios”.

preocupacion por la salud de Christian Petersen

La historia de amor con su esposa

Christian y Sofía se conocieron en 2018 durante el programa El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella participante. Si bien al principio empezaron siendo amigos, el flechazo los sorprendió al final del concurso.

La pareja se lleva casi 30 años de diferencia (Fuente: Archivo LN)

“Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más. Para ella, era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante. Yo, que siempre viví bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, me encontré con algo diferente y más relajado. Nos veíamos cada tanto y eso nos vino bien a los dos. Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos. ‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’, me dijo ella. Yo, que quería lo mismo, decidí apostar a nuestra relación”, confesó en una entrevista a ¡HOLA! Argentina.

En el último tiempo, el chef había decidido abrir un parador en San Antonio de Areco, para vivir más en contacto con la naturaleza y alejarse de la vorágine de la ciudad.