El reconocido hombre de los medios tenía 84 años

A los 84 años, murió el actor y locutor Guillermo Cervantes Luro. Según pudo saber LA NACION, el deceso se produjo en el el Hospital de Clínicas de la Capital Federal en las primeras horas de la tarde del viernes. Se desconoce el motivo de su fallecimiento

Había nacido en octubre del 1934. Su verdadero nombre era Guillermo Woffchuk. El mismo un día pensaba que su complicado apellido podía ser un inconveniente en su carrera así que decidió usar un seudónimo. Vivía en Villa Luro, cerca de la calle Magariños Cervantes; así que tomo esos dos nombres y se convirtió en Guillermo Cervantes Luro.

Dentro de su trayectoria se destaca su labor como actor, actor de voz, locutor, productor, financista de películas y presentador televisivo.

En radio, comenzó su carrera transmitiendo avisos comerciales para una propaladora de San Fernando, el clásico auto con parlantes conectados a un transmisor a través del cual un locutor difundía la información.

Luego un familiar le propuso ser locutor profesional y lo conectó con por el entonces jefe de prensa de la vieja Radio El Mundo AM 1070. Allí hizo algunas suplencias y en en 1952 ingresó al ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) creado en 1951, siendo así uno de los primeros egresados de la entidad.

Otras de las radios donde trabajo fue en la AM 990 ex Radio Splendid, con Ivan Casado, y luego en la AM 950 Radio Libertad, que luego pasa a ser Radio Belgrano y hoy es CNN Radio.

En 1955 le tocó el servicio militar y al concluir inició una dilatada carrera profesional, tomando contacto con agencias de publicidad de primer nivel, lo que lo llevaron a transformarse en un locutor destacado de frases comerciales.

En 1957 fue convocado para trabajar en radioteatros, como relator, llegando a trabajar durante más de dos décadas con Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Susy Kent, Luisa Vehil, Violeta Antier, Alberto Migré, entre muchos otros.

En cine, se desempeñó como narrador y como actor. Participó de varios films, entre ellos Asesinato en el Senado de la Nación, Bicho raro, Tire Pié, Vivir es formidable, Cuando los hombres hablan de mujeres. Además, fue productor de La Mary, de Daniel Tinayre y de Una mujer, dirigido por Juan José Stagnaro.

Como conductor de televisión, estuvo al frente de Quién es quién, El show de Libertad Lamarque y Sábados Circulares, el ciclo que popularizó Pipo Mancera. Trabajó también en los programas Dos gotas de agua y Señorita Medianoche.