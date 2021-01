Murió Cicely Tyson, recordada actriz de Tomates verdes fritos y Vidas cruzadas

Este jueves, a los 96 años, murió la actriz estadounidense Cicely Tyson, recordada por sus actuaciones en Tomates verde fritos, House of Cards e Historias cruzadas.

Había nacido en Harlem, Nueva York, el 19 de diciembre de 1924, y fue allí donde pasó su infancia, bajo el estricto cuidado de sus padres, que eran muy religiosos. Su mamá, Theodosia, era empleada doméstica, y su padre, William, pintor y carpintero. Su vida cambió cuando un productor de la revista Ebony la descubrió en la calle y quedó impactado por su belleza.

No le costó mucho tiempo llegar a ser una de las modelos más requeridas. El siguiente paso fue recalar en el teatro. En 1957 comenzó a trabajar en producciones independientes de Broadway y de allí pasó al cine, sin escalas.

Su primer rol importante fue Portia, en El corazón es un cazador solitario, dirigida por Robert Ellis Miller en 1968. Cuatro años más tarde actuaría en Sounder, y por su labor en aquel film recibiría la primera nominación a los premios Oscar como actriz principal.

Cicely Tyson y Mary-Louise Parker en una escena de Tomates verdes fritos Imdb.com

A partir de ese momento, Tyson tomó las riendas de su carrera y se enfocó en aquellos papeles que le permitían visibilizar y generar conciencia sobre las injusticias raciales y de género. “No podía permitirme el lujo de ser simplemente actriz”, explicó a la revista People. Y continuó: “De repente me di cuenta de lo inconscientes que eran los blancos sobre los negros en los Estados Unidos, y supe que tenía trabajo que hacer”.

Pero su idea no era solo generar conciencia, sino visibilizar a las mujeres negras, con todas sus características naturales. Por eso, fue la primera actriz en aparecer con un peinado afro; lo hizo en la serie dramática East Side / West Side, y generó tanto revuelo como identificación entra las jóvenes negras.

En 1974, gracias a su interpretación de una esclava de 110 años en el film televisivo The Autobiography of Miss Jane Pittman, recibió dos premios Emmy: uno a mejor actriz protagónica en drama y otro a actriz del año. Los televidentes también pudieron disfrutar de sus actuaciones en Raíces (1977), King (1978) y A Woman Called Moses (1978), entre otros programas.

Entre sus últimos trabajos para la pantalla chica, se destaca su participación en House of Cards y How to Get Away with Murder, serie que le valió sus últimas cinco nominaciones al Emmy entre 2015 y 2020.

Robin Wright y Cicely Tyson en House of Cards

Dentro de su cuidada carrera cinematográfica, en tanto, resaltan algunos títulos que consiguieron tanto el favor del público como el de la crítica: Tomates verdes fritos (1991), donde interpretó a la inquietante Sipsey, e Historias cruzadas (2011). En 2018 recibió un Oscar honorario, y al momento de agradecerlo recordó con mucha emoción su primera y única nominación a los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en 1973.

Su vida amorosa fue una extraña mezcla de calma y vértigo. Conoció al trompetista y compositor Miles Davis en 1966 y el flechazo fue instantáneo. A pesar de que era muy celosa de su privacidad, se sabe que estuvieron casados durante siete años en la década del 80. Pero la relación entre ambos, turbulenta por momentos, apacible por otros, duró más de 20 años. “Lo amaba y él me amaba... De ese hecho, estoy segura”, dijo en una entrevista.

