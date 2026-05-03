Zaira Nara y Cande Vetrano disfrutaron del show de Shakira en Río de Janeiro

Así como en otras oportunidades tanto Madonna como Lady Gaga coparon las maravillosas playas de Río de Janeiro, esta vez le tocó a una artista latinoamericana. El sábado por la noche, fue Shakira quien se subió al imponente escenario de Copacabana como parte de su tour Las mujeres ya no lloran, en el que repasa las canciones de su último álbum, sus grandes éxitos y que suele convocar a artistas invitados. Durante más de dos horas, unos 2 millones de personas disfrutaron de un show único en una noche que pasará a la historia.

Si al gran escenario la cantante mexicana convocó a cantar junto a ella a Anitta, a María Bethania, a Ivete Sangalo y a Caetano Veloso, entre las miles de personas que acudieron a la cita estuvieron la modelo Zaira Nara y la actriz, cantante, modelo y directora Candela Vetrano, quienes se mostraron paseando por Río de Janeiro y disfrutando del show de Shakira.

Zaira Nara en Copacabana en la previa del recital de Shakira Pedro Serra

En su cuenta de Instagram, Zaira subió fotos e imágenes en las cuales se la ve disfrutando del mega show que paralizó a Copacabana en un recital que acaparó los portales de noticias de varios lugares del mundo.

A la “Garota de Ipanema”, como apuntó ella misma en otro posteo, se la ve en la previa al recital paseándose por la avenida costanera de la emblemática ciudad de Río. Claro que de la micro bikini que usó de día, para la noche del show optó por otro tipo de indumentaria.

La modelo fue una de las tantas miles de fanáticas que estuvo en el recital histórico que tuvo lugar en Copacabana Pedro Serra

Por su parte, Cande Vetrano, la ex Casi ángeles que presentó en el Bafici su ópera prima, Mavita, llena eres de gracia, en homenaje a su abuela, que enviudó a los 28 con cuatro hijos, también se paseó por las calles y las playas de la Ciudad Maravillosa antes y después de presenciar el mega recital en la playa.

Cande Vetrano disfrutó de Río de Janeiro en la previa del multitudinario show de Shakira Instagram @candelivetran

Quien se encuentra en pareja con el actor Andrés Gil y es madre de su pequeño hijo Pino, se sacó unas fotos que subió a su cuenta de Instagram en las mismas playas de Río.

Zaira Nara, bellísima con el outfit que eligió para disfrutar del show de Shakira Pedro Serra

La actriz y “culo inquieta”, como se presenta en su cuenta de X, fue una de las intérpretes del unipersonal Las cosas maravillosas, del cual alternativamente fueron protagonistas Lali González, Andy Kusnetzoff y Florencia Otero, entre otros y cuya primera entrega estuvo a cargo de Peter Lanzani.

Ahora, tanto Zaira como Cande retornarán a Buenos Aires tras un fin de semana soñado en Río de Janeiro y con las pilas recargadas para continuar con sus actividades.