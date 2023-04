Murió el actor Michael Lerner, a los 81 años

escuchar

El actor Michael Lerner, quien participó en películas como Elf, Godzilla y X-Men: Días del futuro pasado, falleció el sábado por la noche. El nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia psicológica de Joel y Ethan Coen Barton Fink (1991), tenía 81 años al momento de su muerte.

La muerte de Lerner fue confirmada por su sobrino, el actor de la serie The Goldbergs Sam Lerner, quien rindió homenaje a su tío a través de un posteo en Instagram el domingo por la tarde. Por el momento no hay más detalles sobre la muerte de la estrella.

“ Anoche perdimos a una leyenda. Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mi. Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorarme de la actuación. Era el tío más genial, seguro de sí mismo y con más talento. El hecho de que fuera mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que lo conocieron saben lo loco que estaba, en el mejor de los sentidos ”, escribió Sam Lerner.

“Soy tan afortunado de haber podido pasar tanto tiempo con él, y todos somos afortunados de poder seguir viendo su trabajo por el resto de los tiempos. Descansa en paz, Michael, disfruta de tus ilimitados puros cubanos, de tus cómodos sillones y de tu interminable maratón de películas”, finalizó el actor.

Tras participar de numerosas películas y series televisivas en los años 70 y 80, Lerner alcanzó mayor notoriedad tras conseguir una nominación al Oscar en 1992 por su papel en el premiado film de los hermanos Coen Barton Fink. En la película, el actor interpretaba al magnate del cine Jack Lipnick, el prepotente jefe del guionista personificado por John Turturro y precursor del tono a veces despiadado de la película. La interpretación de Lerner, un imponente ejecutivo de oficina, se considera a menudo una piedra angular entre los entusiastas de los Coen.

Michael Lerner y John Turturro en Barton Fink

Nacido el 22 de junio de 1941 en Brooklyn, Lerner comenzó a dedicarse a la interpretación trabajando en el American Conservatory Theater de San Francisco a finales de los años sesenta. El actor rumano-judío-estadounidense encontró papeles secundarios en títulos como M*A*S*H, Kojak, La mujer maravilla, La mujer policía, Starsky & Hutch y El precio del deber, entre docenas de series más. Otros créditos cinematográficos notables incluyen El candidato, El cartero llama dos veces, Fuera de línea y Harlem Nights.

Con una nominación al Oscar en su haber, el actor se convirtió en una cara familiar para los cinéfilos durante los años 90, con créditos notables como el musical Mil voces, la comedia Cheque en blanco, el drama de acción Fuga de Absolom y Celebrity, el recordado film de Woody Allen. En Godzilla (1998), de Roland Emmerich, interpretó al abrumado y pomposo alcalde neoyorkino Ebert, una flagrante parodia del crítico de cine Roger Ebert, a quien se parecía mucho físicamente.

Lerner siguió trabajando con regularidad tras el cambio de siglo. Interpretó al severo jefe del gruñón ejecutivo de una editorial interpretado por James Caan en la comedia navideña de 2003 Elf, así como a un senador estadounidense cansado de los mutantes en la superproducción de 2014 X-Men: Días del futuro pasado.

