Emily Blunt reveló que la pasó muy mal, después de besar a un compañero en el set

Las escenas románticas son un gran tema para los actores dentro de la industria del cine: muchos las encaran sin pensar demasiado y otros despliegan algunas técnicas específicas para lograr la escena perfecta. En este último grupo se encuentra Emily Blunt. En una charla con el periodista Howard Stern, la protagonista de Profesión peligro no solo habló de los desafíos que enfrenta cuando tiene que besar a un compañero, sino que, además, confesó que en una oportunidad el beso le resultó asqueroso. “No lo disfruté en lo absoluto”, sentenció.

En medio de la gira promocional del film, en donde comparte cartel con Ryan Gosling, Blunt pasó por The Howard Stern Show. Luego de destacar que disfruta mucho trabajar con el protagonista de Barbie y que tienen una excelente relación -”Amo a su esposa, Eva. Amo a sus hijos y me siento muy afortunada de ser amiga de una joya de persona como él”, contó-, se sinceró sobre cómo encara las escenas románticas según el compañero que le toque.

Con Ryan Gosling en Profesión peligro. Blunt aseguró que con el protagonista de Barbie mantiene una excelente relación Universal Pictures

“He tenido química con personas que no me agradan” , sorprendió la estrella de Hollywood. Cuando el presentador quiso saber a quién se refería, la respuesta de la actriz fue tajante. “No te lo voy a decir”, aseguró y continuó con su explicación: “He tenido química con personas con las que no la pasé bien trabajando”. Y de inmediato, dio el ejemplo contrario: “A veces es algo extraño. A veces podés tener una relación fácil, pero eso no se traduce en la pantalla”. “La química es algo extraño. Es algo etéreo que realmente no se puede reprimir, comprar o vender. Está ahí o no está”, analizó.

Luego de explicar que le resulta más fácil fingir un romance con alguien con quien mantiene una “relación natural”, Blunt enumeró algunas de las técnicas que utiliza para poder encarar mejor las escenas de amor con los actores que le toca trabajar. “ Tengo que encontrar algo que me guste de cada uno de ellos. Puede ser que se rían de manera agradable o que sean amables y educados con la gente. Quiero decir, es algo totalmente aleatorio”, continuó y aseguró que cuando encuentra ese “don”, se apoya en eso.

Una experiencia terrible

A raíz de las declaraciones de la actriz, las redes sociales empezaron a especular qué galán podría ser el que la hizo sentir mal Kerry Brown

Si bien Blunt continuó con su postura de no dar nombres, sí confesó que en una oportunidad se sintió muy mal luego de realizar una escena romántica. “¿Quisiste vomitar?”, le preguntó Stern, tras la confesión de la artista. “Absolutamente. Absolutamente”, reaccionó ella, sin vueltas. “No diría que me generó una especie de odio extremo, pero definitivamente no lo disfruté”, añadió.

Hathaway y una mala experiencia

Blunt no es la única actriz que se sinceró durante el último tiempo sobre este tema. Hace unos días, Anne Hathaway recordó que en el año 2000, en plena cúspide de su carrera, le tocó vivir un momento incómodo cuando en medio de un casting le pidieron que se bese con diez hombres. “Me dijeron: ‘tenemos 10 muchachos que vienen hoy y tú ya estás en el elenco, ¿no estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿me pasa algo?’ Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Yo era joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetado como ‘difícil’. Así que fingí que estaba emocionada y seguí adelante”, comentó.

Anne Hathaway reveló que tuvo una pésima experiencia en 2000 durante un casting

“No fue un juego de poder, nadie estaba tratando de ser horrible o lastimarme. Era una época muy diferente y ahora sabemos que no es así”, agregó la estrella de Hollywood. Si bien no quiso decir el nombre de la película, Hathaway se mostró aliviada porque la industria cambió mucho desde entonces.

La actriz reveló aquel mal momento en una entrevista que le ofreció a la revista V magazine, donde habló además de su nueva película, La idea de ti, donde se luce como actriz y productora. La película cuenta la historia de una madre divorciada de 40 años que lleva a su hija adolescente al Festival de Coachella y acaba entablando un romance secreto con un exitoso cantante de 24 años.

Anne Hathaway en La idea de ti

En el rol de productora y con la experiencia de su antiguo casting en la memoria, fue ella misma quien eligió a su coprotagonista: en las pruebas no hubo un solo beso. “Le pedimos a cada uno de los actores que eligieran una canción que sintieran que le encantaría a su personaje, para hacer bailar al mío y, luego, haríamos una pequeña improvisación”, recordó. Así fue como Nicholas Galitzine se ganó el papel.

