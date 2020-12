El británico de 75 años sufría de Parkinson y murió por complicaciones de su salud

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 10:41

Murió Jeremy Bulloch, el actor que se puso en la piel de Boba Fett en la trilogía original de Star Wars. El británico de 75 años sufría mal de Parkinson y, según medios extranjeros, perdió la vida ayer por complicaciones en su salud en un hospital en Londres, donde se encontraba internado desde hace algunas semanas.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado que se difundió en el sitio oficial del actor: "Pasó sus últimas semanas bajo el increíble cuidado del staff del hospital St. George en Tooting, cerca de la casa donde tanto él como su esposa Maureen vivieron juntos más de 50 años. Maureen y dos de sus hijos, Jamie y Robbie, lo acompañaron en sus últimos días".

Bulloch se unió a la franquicia de George Lucas en 1980 en Star Wars V: el imperio contraataca como el cazador de recompensas Boba Fett. Luego repitió papel en Star Wars Episodio VI: el regreso del jedi y reapareció como el capitán Colton en Star Wars Episodio III: la venganza de los Sith.

"Tenía devoción por su esposa, sus tres hijos, y sus diez nietos, quienes lo amaban profundamente y lo extrañarán muchísimo. Jeremy tuvo una larga y feliz vida como actor y fue conocido por sus papeles en películas como Summer Holiday, Star Wars y James Bond; también, en series como Doctor Who, Agony y Robin of Sherwood", suma el comunicado.

En 2018 y con gran pesar "colgó" el casco de Boba Fett

El actor era jugador de cricket y tenía una gran vocación solidaria, sus donaciones incluyen una al hospital Great Ormond Street, donde le salvaron la vida a una de sus nietas.

Después de casi cuarenta años de representar a Boba Fett en cada convención, en 2018, Bulloch decidió dejar de hacerlo. "Queridos amigos, es con gran pesar que he decidido dejar de asistir a convenciones y colgar el casco Fett. No ha sido una decisión fácil de tomar", escribía por ese entonces. Además sumaba que ese rol cambió completamente la dirección de su vida de una manera maravillosa: "Ha sido un privilegio para mí tener la oportunidad de inspirar tantas generaciones de fans de Star Wars. He pasado 20 años viajando con mi mujer a increíbles países y he conocido tan increíbles fans. Muchas gracias, los vamos a extrañar a todos".

Conforme a los criterios de Más información