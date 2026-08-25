Murió Dolly Parton, icónica actriz y cantante, a los 80 años

La actriz y cantante estadounidense Dolly Parton murió a los 80 años, según anunció su sobrino a través de un video que fue publicado en la cuenta de Instagram de la artista.

“Hola a todos, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy estoy representando a las familias Parton y Owens para anunciar la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean”, dice el hombre en las imágenes.

Murió Dolly Parton

“Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una posibilidad. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había experimentado realmente hasta ahora”, explicó.

“Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”, añadió Seaver.

“Dolly abrió puertas no solo para mí, sino para toda su familia, permitiéndonos alcanzar un potencial que ni siquiera creíamos posible. Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes. Gracias a su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”, destacó sobre la vida y obra de la artista, un ícono de la música country que vendió más de 100 millones de discos.

"Nuestra familia y el equipo al que Dolly confió su legado trabajaremos con diligencia para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre", aseguró su sobrino al anunciar la muerte de la artista

“Mi familia y yo compartimos toda una vida de hermosos recuerdos con Dolly, al igual que ustedes. Siempre estuvo presente en sus televisores, tocadiscos, CD y listas de reproducción en sus teléfonos, convirtiéndose en parte de su familia, les gustara o no. Nuestra familia y el equipo al que confió su legado trabajaremos con diligencia para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre”, afirmó sobre la autora de éxitos como “I Will Always Love You”, “Jolene” y “9 to 5”, entre más de 3.000 canciones que compuso a lo largo de su trayectoria.

“Dolly era una granjera, igual que su padre; él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad. Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una hermosa cama de suave algodón porque, después de una vida llena de brillos, finalmente se merece estar cómoda y descansar. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará”, concluyó el sobrino de la cantante.

La salud de Dolly Parton

Según informó People, Parton -que además era la madrina de Miley Cyrus- había sido hospitalizada el viernes pasado, el mismo día en que se había referido a su estado de salud a través de un comunicado emitido a dicho medio. Cabe recordar que en mayo, había cancelado de manera definitiva la serie de seis recitales que tenía pautados para Las Vegas en diciembre, que inicialmente iba a realizar el año pasado.

“Como compartí en mensajes de video durante el último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención mientras cuidaba de Carl [su marido, Carl Dean, que murió en marzo de 2025]. Esta no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. A principios de los 80, estuve deprimida durante varios meses por problemas ginecológicos, y también tenía problemas de peso en ese entonces, así que no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud”, había dicho a People.

Dolly Parton y Carl Dean

“Pero creo que, como vivimos en un mundo que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias a las redes sociales, todo se magnifica de maneras que no ocurrían hace años. Solía ​​bromear diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como dije muchas veces, me obsesioné con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”.

Su vínculo con Miley Cyrus

En una entrevista con The New York Times del año pasado, Miley Cyrus había hablado de lo unida que era con Parton y de cómo la actriz y cantante se había convertido en su madrina.

“En realidad, fue gracias a Hannah Montana. Ella interpretaba a mi tía en la serie, pero la conozco desde que era chica porque mi papá hacía música con ella cuando yo era solo una bebé. No la había visto desde entonces y nos hicimos muy amigas durante la época de Hannah Montana. Creo que miró a una nena con una peluca rubia y dijo: ‘Te veo’. Fue divino y fue el destino”, explicó entonces Cyrus.

“No somos de sangre, pero somos familia, de verdad. Nos elegimos la una a la otra. Recuerdo que entró [al set], llevaba una bata rosa y olía a talco de bebé, el pelo, la peluca, todo, y todo el mundo estaba asombrado con ella, pero yo no me sentía así. Porque cuando la ves al principio, es tan increíble que te quedás un poco desconcertada por el poder que tiene. Pero, en lugar de verme retraída ante ese asombro, me sentí realmente segura. Y también sentí: ‘Puedo hacer esto el resto de mi vida y ser feliz, porque ella es tan feliz y tiene tanta alegría’”, detalló Miley.

"Más que su aspecto o su forma de actuar, admiraba que se mantuviera fiel a sí misma", había destacado Miley Cyrus sobre su madrina, Dolly Parton Instagram/mileycirus

“Ella es alguien que obviamente tuvo una relación y una vida superprivadas, y eso es algo que siempre he admirado. Más que su aspecto o su forma de actuar, admiraba que se mantuviera fiel a sí misma y que estuviera en casa con su marido, Carl, y que tuviera una vida real y mucho amor en ella”, había señalado la actriz y cantante sobre Parton.