Dolly Parton cancela de manera definitiva una serie de shows debido a sus persistentes problemas de salud

Dolly Parton es una de las figuras más populares de la música country. Su nombre alcanza para convocar a miles de espectadores, y a sus ochenta años sigue interesada en subirse a los escenarios. En septiembre del año pasado, ella había anunciado varios shows en vivo, que por cuestiones de salud debió reprogramar para diciembre de este año. Sin embargo, lamentablemente Parton tuvo que volver a cancelar, ahora de manera definitiva, la serie de seis recitales pautados para Las Vegas.

En su cuenta de Instagram, la artista compartió un video en el que lamenta no poder brindar los shows y detalla: “Voy a darles algunas noticias que andan pasando en mi vida. Ante todo sobre mi salud, tengo algunas buenas noticias, y unas pocas malas noticias. Las buenas noticias son que estoy respondiendo muy bien a los tratamientos, y mejoro día a día”.

Más adelante y en ese mismo video, Parton continúa: “Pero la mala noticia, es que me tomará algo más de tiempo estar a la altura de una performance en escenario, porque algunos de los medicamentos y tratamientos que recibo me marean un poco. Y desde luego que no puesto estar boleada llevando esos banjos y guitarras, en tacones de cinco pulgadas, porque saben que eso es lo que yo uso”.

ARCHIVO - Dolly Parton Wade Payne - Invision

Por último, y con sentido del humor pero sin dejar de informar, ella concluye: “Piensen en mí como si se tratara de un auto clásico, al que una vez que restauran, puede llegar a estar mejor que nunca. Yo sé que estoy loca, pero ningún doctor mencionó nada sobre mi salud mental. Yo ya les conté que siempre tuve problemas con mis piedras renales. Dios, todos los años me sacan más. Mi sistema inmune y digestivo enloquecieron durante los últimos tres años, y están trabajando muy fuerte en reforzarlos. Y con suerte, voy a estar lista muy pronto”.

En otros tramos del video, Dolly anunció que sigue adelante su trabajo en el musical de Broadway basado en su vida, y que también continúa en otros proyectos laborales que la mantienen muy activa. Como era de esperar, dicho posteo se llenó de mensajes de aliento de sus fans, que le desean una pronta recuperación y esperan poder reencontrarse con ella pronto en un nuevo recital.

“Recen por ella”

Dolly Parton Foto Facebook Duncan Hines

Cuando los recitales de Dolly Parton fueron cancelados en octubre del año pasado, su hermana Freida recurrió a su cuenta de Facebook para pedir que rezaran por la mítica artista estadounidense.

“Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente”, escribió la mujer en ese momento. Y explicó: “Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la inspiración para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo por ella”.

Dolly Parton JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Freida terminó su publicación con un emoji de corazón y agregó: “Ella es fuerte, la queremos y, con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly! ¡Todos te amamos!”.

El domingo 28 de septiembre, Parton, de 79 años, reveló que pospondría las fechas de sus recitales en Las Vegas, que se extenderían por casi un año, para centrarse en su salud. “Quiero que los fans y el público escuchen directamente de mí que, lamentablemente, tendré que posponer mis próximos conciertos en Las Vegas. Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con los mismos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo hacerme algunos procedimientos”, informó en aquel momento.

ARCHIVO - Dolly Parton

Y quitándole solemnidad a su anuncio, indicó: “Como bromeé con ellos, debe ser hora de un chequeo de 100 mil millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!“.

“En serio, dado esto, no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que merecen ver. Ustedes pagan mucho dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”, explicó la cantante. Y finalizó: “Si bien todavía podré trabajar en todos mis proyectos desde aquí en Nashville, solo necesito un poco de tiempo para preparar el espectáculo, como dicen. Y no se preocupen si dejo el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía. Pero creo que me está diciendo que baje el ritmo ahora mismo para estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes. Los amo y gracias por su comprensión”.