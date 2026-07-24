Murió la madre de Ben Affleck y su familia dio a conocer su último deseo

La madre de los actores Ben y Casey Affleck, Chris Anne Affleck, murió a los 83 años el pasado 2 de junio, según anunció su familia en un obituario publicado en The Boston Globe.

En diciembre de 2025 había sido diagnosticada con una enfermedad —cáncer de páncreas, de acuerdo a The Hollywood Reporter— que le daba una expectativa de vida de tan solo seis meses. Desde ese momento, su último y mayor deseo era vivir para ver a su nieto graduarse de la escuela secundaria, algo que logró cumplir el 31 de mayo cuando asistió al acto de colación junto a su familia. “Falleció plácidamente mientras dormía dos días después”, indicaron sus allegados.

Nacida como Christopher Anne Boldt en Nueva York, en diciembre de 1942, la madre de los actores fue una ferviente defensora de los derechos civiles, se graduó de la Universidad de Harvard y ejerció como maestra de escuela pública durante más de tres décadas.

Madre e hijo durante un paseo por Los Ángeles en junio de 2019 BG004/Bauer-Griffin - GC Images

“Impartió clases de alfabetización en Mississippi durante [la campaña conocida como] el Verano de la libertad, participó en marchas contra la guerra de Vietnam y disfrutó de la contracultura de los años 60. Fue una de las primeras mujeres de Radcliffe en recibir un diploma de Harvard y renunció a una carrera mejor remunerada para dedicar 35 años a la enseñanza pública. Cada estudiante, ya fuera recién llegado de Haití o perteneciente a la élite de Cambridge, era un miembro querido de su comunidad escolar, donde todos se sentían iguales”, detalla el obituario de Chris, como la llamaban afectuosamente sus seres queridos.

“Sin embargo, sus jóvenes favoritos eran sus hijos, Benjamin Géza (nacido en 1972) y Caleb Casey (nacido en 1975). Sus cinco nietos, Indiana (2004), Violet (2005), Atticus (2008), Fin (2009) y Sam (2012) fueron la fuerza que la animó durante sus últimas dos décadas. Chris se sentía orgullosa de los logros de sus descendientes, pero se alegraba cuando estos cuestionaban, desafiaban o se enfrentaban con ingenio a la autoridad”, añadieron.

Junto a su hijo Casey en la avant premiére de Committed, en abril de 2000 Ron Galella - Ron Galella Collection

Se jubiló en 2008 “para recorrer el mundo y, a la vez, transformarlo”, y nunca dejó de lado su activismo y su “intensa vida social”. Fue voluntaria en la campaña de Barack Obama, organizó la Alianza por la Justicia del Agua en Palestina, integró el consejo directivo del proyecto Sustainable Cape en Truro, su ciudad natal, y colaboró con el grupo de activistas estudiantiles de su nieta.

Un apoyo fundamental

Según contó Ben Affleck, tiempo atrás su madre tuvo un rol fundamental en sus primeros pasos profesionales. “Empecé a actuar de niño, casi por casualidad. Una amiga de mi madre era directora de casting, así que, en realidad, fue casi como una broma”, dijo a la revista Parade en 2007. La mujer en cuestión era Patty Collins, con quien Chris Affleck había compartido habitación en Harvard.

En los Premios Oscar de 1998 fue la acompañante de su hijo Ben, que estaba nominado junto a Matt Damon en la categoría mejor guion original por la película En busca del destino. “Estábamos sentados al lado de nuestras madres; ganamos y las abrazamos. Recuerdo cómo todos le dieron tanta importancia, como si fuera algo totalmente novedoso”, recordó el actor en una entrevista con Vanity Fair en 2023. “No había nadie más que fuera a ir. Por supuesto, nuestras madres iban a ir. Fue algo totalmente inocente y sincero”, explicó entonces.