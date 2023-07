Murió Paul Reubens, el actor que componía a Pee-wee Herman, a los 70 años

escuchar

Paul Reubens, el comediante y animador infantil que interpretó a Pee-wee Herman, murió el domingo después de luchar “valientemente y en privado” contra el cáncer. A través de su cuenta de Instagram, el actor de 70 años publicó este lunes un comunicado póstumo disculpándose ante sus seguidores por su secretismo.

“ Por favor, acepten mis disculpas por no hacer público a lo que me he enfrentado los últimos seis años ”, escribió en un mensaje que se publicó en su cuenta personal. “Siempre he sentido una enorme cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, decían las palabras escritas por él mismo.

Paul Reubens en 2016, durante un evento dedicado a los niños Jack Plunkett - Invision

Junto a una foto de la estrella, también figuraba el anuncio oficial de su fallecimiento. “Anoche despedimos a Paul Reubens, actor, cómico, guionista y productor estadounidense emblemático, cuyo entrañable personaje Pee-wee Herman hizo las delicias de generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad. Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con la tenacidad y el ingenio que lo caracterizaban. Talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo entrañable y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu ”, dice el mensaje publicado en su cuenta en la red social.

