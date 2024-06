Entre risas nerviosas, Pablo Rago recordó su matrimonio con Sandra Pettovello: “Éramos muy chiquitos”

Escuchar

La noche perfecta, el programa que conduce Sebastián Wainraich en Eltrece tuvo como invitado a Pablo Rago. Entre anécdotas divertidas y recuerdos emotivos, surgió un tema con el que el actor no se sintió muy cómodo: su antiguo matrimonio con Sandra Pettovello, la actual ministra de Capital Humano que por estos días se encuentra en el centro de la tormenta por las cinco toneladas de alimentos retenidas por el Gobierno en un depósito y la contratación de empleados y consultores a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En un momento de la charla, el conductor sorprendió a su invitado trayendo, de la nada, aquel viejo vínculo a la conversación. “Pablo estuvo casado con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano”, disparó, ante la mirada algo incómoda del actor de La historia oficial y El secreto de sus ojos. “Hace mucho, otra vida casi. Hace 30 años”, lo tranquilizó Wainraich. De esta manera, dejó en claro que la historia de amor entre el protagonista de Amigos son los amigos y la licenciada en Ciencias de la Familia se había desarrollado mucho tiempo antes de que Pettovello apareciera ante la opinión pública como una de las laderas del líder libertario Javier Milei.

“ Éramos muy chiquitos. Fue la única vez que me casé ”, recordó el actor, aunque aclaró que no pasaron por el altar. “Solo Registro Civil”, indicó. Cuando Wainraich le preguntó cuánto tiempo habían estado casados, Rago señaló que un año y medio, pero cuando el humorista intentó ahondar más en aquel vínculo, preguntándole si la ruptura había tenido que ver con que el amor entre ellos se había acabado, el actor lo frenó con simpatía: “¡No vamos a hablar de eso! No tengo contacto con ella desde hace 30 años ”.

Wainraich, entonces, comentó que para el público debe haber sido un gran impacto enterarse de que la exmilitante de la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que durante finales del siglo pasado comandaron Álvaro Alsogaray y su hija María Julia, había estado casada con el actor, y que seguramente leían cada nota que hablaba sobre el tema. Pero Rago malinterpretó sus dichos y, creyendo que se refería a él, aclaró: “¡No! ¡Yo no leo nada!”. Una vez que entendió la humorada, indicó, divertido, que seguramente el público pensó al enterarse por los medios del antiguo matrimonio: “Otra vez le pasa algo... ¿No fue suficiente todo lo que pasó?”.

Para finalizar con el tema, Wainraich le preguntó, picante: “ ¿Y qué hacían cuando estaban casados? ¿Pedían comida y la dejaban en la heladera durante un mes y medio? ”. El actor, entre risas, negó con la cabeza y la charla derivó por otros temas.

Esa no fue la única vez que Rago se refierió a su matrimonio con Pettovello en una entrevista. En diálogo con LA NACION, el actor recordó aquel tramo de su vida a finales de abril. Refiriéndose en general a su vida amorosa, indicó: “En Mar del Plata, en plena temporada de Clave de sol, pude hacer estragos, pero me puse de novio y nos fuimos a vivir juntos. Después me casé joven (sonríe), luego me divorcié y conocí a María (Carámbula), la madre de mi hijo . No hubo mucho desborde. Tal vez al principio de Clave de sol, que íbamos con los chicos a un karaoke en Olivos llamado Giuseppe, pero nada más”.

En esa misma entrevista, indicó: “Que mi exmujer hoy sea política y se haya convertido en una de las personas más importantes del país, me supera. Pasó mucho tiempo igual, más de 30 años. Mi entorno me gastó por todos lados, me mandaban notas, fotos. Son cosas que pueden pasar. Más que tomarlo con humor no puedo hacer ”.

Rago y Petovello pasaron por el Registro Civil para oficializar su amor en septiembre de 1993. En ese momento, él tenía apenas 21 años y atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, protagonizando junto a Carlos Calvo el programa más visto de la televisión, Amigos son los amigos.

Según las crónicas de la época, se habían conocido cinco años atrás en un boliche, mientras él despertaba suspiros entre las adolescentes con su papel de Lucho en Clave de Sol. Si bien en un primer momento la ahora ministra consideró que el actor era un poco chico para ella, terminó enamorándose de él y comenzaron una relación que no duró mucho tiempo. Tres años más tarde, Rago volvió a llamarla, retomaron el romance y terminaron formalizando.

