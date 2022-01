Natalie Pérez: “A Chano lo quiero mucho, es un gran amigo”

Con más de 20 años en escena, Natalie Pérez deja poco sin decir. De a poco, y desde muy temprana edad, construyó una sólida y consistente carrera como actriz y fue recién después de cumplir 30 años que se animó a mostrar su costado musical. Así nació Un Té de Tilo Por Favor, su disco debut lanzado en 2019, que sorprendió a más de uno por su estilo espontáneo y natural.

Su trabajo junto a Sebastián Wainraich en la serie de Netflix Casi Feliz, la consagró en 2020 como una de las actrices más populares durante la cuarentena más estricta. Hoy, dedicada exclusivamente a la música, es mucho más que una revelación.

Con dos discos en su haber y después de haber colaborado con reconocidas figuras de la escena local como Coti, Fabiana Cantilo, Diego Torres, Bambi, Árbol o Los Caligaris, el año pasado llegó a más del millón de escuchas mensuales en Spotify, con su primer single de colaboración internacional: Tus besos, grabada con Guaynaa, el cantante de música urbana puertorriqueño. Ahora acaba de grabar su primer tema con Santiago “Chano” Moreno Charpentier, con quien la vincularon sentimentalmente.

Desde Mar del Plata, en donde acaba de realizar su primera presentación del año, habla de ello, de sus planes para el año que acaba de empezar y de por qué es necesario desintoxicarse de tanto en tanto.

-Acabás de presentarte en Playa Grande, en tu primer recital de 2022. ¿Cómo te trata Mar del Plata?

-Mar del Plata me trata muy bien, vengo de estar en Miramar, donde pasé mis vacaciones en familia. Ahora me quedo acá con una amiga disfrutando de “La feliz”, siempre es una alegría estar acá. Hoy cantamos en un día espectacular, no corre una gota de viento y la verdad es que se acercó un montón de gente. Estuvo muy bueno.

Natalie Pérez desde Mar del Plata

-Con una situación sanitaria tan complicada en la Costa, ¿estás tomando algún tipo de recaudo especial?

-Yo no tuve Covid, me re cuido. No me contagié en estos dos años de pandemia. Hoy es la primera vez que me presento en público, era un evento muy chiquito, pero igual mantuvimos la distancia. A mí siempre me gusta estar cerca de mi público, conversar, dar abrazos y besos. Pero con esta situación, tanto por cuidarlos a ellos como a mi y a mi familia, tomo la precaución de tomar “selfies” a distancia y al aire libre o con barbijo. Recién estuvimos muy cerquita, no había casi separación del escenario. Pero, hago lo que nos enseñan en todos lados: me higienizo, estoy al aire libre, uso barbijo y trato de no compartir mate ni besos. Yo siempre digo: los quiero igual, no hace falta darnos besos.

-El año pasado te reencontraste con el público después de casi dos años de no subir a un escenario, ¿cómo lo viviste?

-Fue una alegría inmensa. La verdad es que somos seres muy sociables los humanos, o la mayoría de nosotros. Y siempre es una alegría volver a hacer lo que me gusta y a su vez generar trabajo para mi equipo. Obviamente siempre con cuidados; toqué siempre al aire libre, menos en Rosario dónde no se pudo. La única forma es hacerlo así, tomando buenas decisiones y cuidándonos.

-Después de un año muy intenso, presentaste dos singles: Espaguetis y Tus besos. El último superó el millón de escuchas mensuales en Spotify. ¿Cómo te llevás con eso?

-No lo sabía. Como artista independiente estoy muy feliz de todo lo que fui logrando trabajando paso a paso. Trabajo hace una vida, desde que tengo 10 años, soy una persona a la cual le gusta trabajar duro para conseguir las cosas. Siempre es una alegría escuchar algo así. Hoy todo se maneja con números y como estamos tan acostumbrados no tomamos dimensión. Pero superar el millón de personas es un montón. Son muchos los que están eligiendo escuchar. Para mi, que una canción que nació en mi casa, escribiendo con mi corazón, tantas personas la hagan propia es una alegría inmensa. Pura satisfacción.

-En tema de colaboraciones, hace poco grabaste Nosotros con Chano Moreno Charpentier, con quien se te vinculó sentimentalmente. ¿Cómo es tu relación con él?

-La canción Nosotros, va a salir dentro de poco, no sé cuándo, pero ya grabamos el video. Realmente es una canción hermosa de la cual estoy muy enamorada. Él es un gran compositor, estoy muy feliz de que me haya invitado a colaborar con él. La canción no es precisamente de amor, puede ser para una familia, amigos, no sé. De Chano, ¿qué te puedo decir? Es un amigo, lo quiero mucho y está en un momento muy particular de su vida. Él es muchas cosas.

-¿A qué te referís con que es muchas cosas?

-Es un amigo. Un gran amigo. A veces los periodistas necesitan poner un título como “romance fogoso”, la verdad es que no pasó nada de eso. Compartimos algunos momentos y la música, que es lo que nos une y encanta a los dos.

Natalie Pérez y un presente plenamente volcado a la música. Instagram

-¿Qué te pasa cuando te vinculan con algún famoso? ¿Te molesta o ya lo vivís con naturalidad?

-No me molesta, entiendo que soy una persona pública. Eso lo sé. Lo que no quita que a veces uno haga cosas espectaculares y los periodistas no levantan ninguna nota sobre eso y sí sobre cosas que son inventadas. A veces es muy difícil para nosotros, los artistas, llegar a cierto lugar y que de pronto a través de una red social, una información que queda para toda la vida, alguien quiera buscar mi nombre y aparezca ahí algo que es mentira. Eso me molesta y no lo puedo cambiar. El mismo día que me vincularon con Chano yo había cantado en el Estadio Único de la Plata con No Te Va A Gustar, y abrí una nota pensando que hablaban de eso y me encontré con algo totalmente inventado. “¿Quién pagó esta nota?”, me pregunté . No tiene nada que ver conmigo, yo trabajé siempre para hacer las cosas bien, toda la vida. Que vengan a ensuciar mi terreno, me embola. Pero también sé que son cosas que pasan en la vida.

-¿Te arrepentís de alguna sobreexposición en redes?

-No, generalmente no me arrepiento de las cosas que hago, siempre son cosas que quiero hacer. A veces, pienso “¿para qué respondo?”, “¿por qué no respiro dos veces antes de hacerlo?”... En las redes sociales somos todos vivos, pero cuando uno está de frente no dice las cosas que, de otra manera, se animaría a decir. Una vez, Natalia Oreiro me dio un consejo muy bueno: un ser humano tarda dos años en aprender a hablar y sesenta en aprender a callarse. A veces siento que los impulsos no son muy buenos, pero en general, si lo dije es porque lo quería decir.

-Tu disco de 2020, Detox, a través del cual has dicho que te pudiste liberar de años tóxicos, ¿refiere una intoxicación laboral, sentimental, amorosa, mediática o de qué índole?

-Es un poco de todo. Sobre todo, liberarnos de las etiquetas. Vamos evolucionando como raza y entendiendo que cada uno es como quiere ser y, sobre todo, como puede. Siempre era la actriz que canta o la cantante que actúa o “no tiene un estilo musical”. Entonces pensé: yo soy una laburante, trabajo haciendo las cosas con amor y convicción y no quiero ninguna etiqueta, mi primer detox era un poco de eso. También de algunos vínculos que no me hacían tan bien, no solo del plano amoroso, sino también amistades y personas que uno tiene cerca y finalmente cumplen un ciclo. Ni hablar de la alimentación, de las redes sociales, ¡de todo! Está bueno desintoxicarse. Por ejemplo, del celular. Hoy en día, estás en la playa con el celular, comiendo con el celular, en el baño con el celular. Por momentos, siento que nos domina. Antes tus viejos te decían “¡dejá el teléfono!”, ahora son ellos quienes lo tienen.

-¿Sentís que te perdiste de algo por haber empezado a trabajar desde tan chica?

-Seguramente me perdí de algunas cosas, pero también gané otras. No me arrepiento de lo que hice, en el momento en que lo hice, fue con ganas y nunca me obligué a nada. Cuando tenía 11 o 12 años, seguro me perdí cumpleaños, encuentros con amigos, clases del colegio, cosas importantes. Pero aprendí mucho en el camino. No siento que haya perdido mucho, siempre hubo espacio para vivir lo que me era significativo.

-Te espera un año movido arriba de los escenarios con el Lollapalooza en marzo, ¿a qué aspirás después de eso?

-Tengo ganas de hacer música nueva, estoy armando cosas que tengo ganas de mostrar. Amo componer, sentarme en mi casa mil horas con la guitarra y hacer canciones. Espero que este camino que se abrió a partir de todo lo que hice antes, tenga buen puerto. Lo disfruto mucho verdaderamente. Me llena de alegría y satisfacción. Mi sueño es seguir haciendo música, tocar en muchos escenarios, viajar, cantar y trabajar con mi equipo. Ahora soy una emprendedora. Haber armado un equipo de trabajo, me llena el alma como persona. Antes era empleada y ahora estoy generando trabajo, lo cual me parece espectacular. Seguir mis ideas e ideales es muy importante.

-Por último, ¿tenés alguna colaboración en mente para este año?

-Tuve dos invitaciones de artistas muy geniales, uno es Chano. El otro voy a esperar a que lo cuente la otra persona. No quiero tirar la primicia porque no sé cuándo tiene que salir. Estoy muy feliz con esa invitación. En cuanto a mi nuevo disco, no sé si voy a invitar a alguien, ya está como muy de moda el hecho de compartir temas. Creo que está bueno hacer mi camino, no digo sola porque me acompaña un gran equipo. Volviendo a la pregunta, todavía no puedo confirmarte nada. Solo puedo decirte que estoy muy feliz y agradecida de haber sido convocada por dos grandes artistas argentinos.