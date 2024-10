Más unidas que nunca: los tiernos mensajes de Bárbara y Lola Lanata a sus madres y cuándo van a romper el silencio

Escuchar

Mientras ven cómo sus vidas se convirtieron en noticia por la larga internación de Jorge Lanata, su papá, y por el duro enfrentamiento que mantienen con la esposa del periodista, Elba Marcovecchio, Lola y Bárbara usaron sus redes sociales para saludar a sus respectivas madres en su día. Con tiernas postales y mensajes cruzados, las mujeres de la vida del conductor de Lanata sin filtro destacaron la contención y el amor de Sara Stewart Brown y Andrea Rodríguez, y se mostraron más unidas que nunca.

Bárbara Lanata y la postal que eligió para homenajear a su mamá, Andrea Rodríguez

Bárbara Lanata eligió dos fotos y un video para celebrar a Andrea Rodríguez en su día . Primero posteó una imagen en donde se ve cómo la productora radial le sostiene un helado de palito a una Bárbara niña en la playa. “Feliz día a la que siempre me cuida” , fueron las palabras que eligió. Luego, continuó con una foto de ellas durante un viaje. “Y la mejor compañera de trabajo y aventuras”, explicó sobre la postal. Por último, publicó un video donde se ve a Andrea en medio de un ataque de risa. “Aunque a veces seas muy despistada y me despiertas 2 horas antes. Te amo”, cerró la joven.

Los sentidos posteos de Bárbara Lanata a su madre y a Kiwita Brown

Bárbara no quiso dejar pasar la oportunidad para destacar también el rol que tuvo Kiwita Stewart Brown en su vida. La artista fue pareja de Lanata durante gran parte de su infancia, y la fotógrafa no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas sentidas palabras también. “Y a Kiwita, que me cuida desde que éramos así de chiquitas”, escribió sobre una foto en las que se las ve sonreír con las caras manchadas de témpera y una gran obra de arte sobre la mesa.

Lola Lanata optó primero por una foto de Sara Stewart Brown sola

Luego compartió una foto retro, de ella bebé en los brazos de su mamá

El mensaje de Lola Lanata para Kiwita fue más acotado, pero igual de contundente. La joven de 20 años eligió una foto de su mamá de perfil, relajada, pero atenta, sobre la que escribió “Feliz día a ella”. Luego sumó otra imagen, esta vez de cuando ella era apenas una bebé, en los brazos de Kiwita, quien la sostiene con los ojos cerrados, como los de la pequeña. “Siempre”, agregó, y acompañó el texto con un corazón vendado. Sara Stewart Brown fue pareja del periodista desde 1998 hasta el 2016 y además le donó un riñón cuando debió ser trasplantado en 2015.

¿Cuándo hablarán las hijas de Lanata?

Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio

Si bien Bárbara hizo algunas breves declaraciones a la prensa, ni ella ni Lola hablaron de forma extendida sobre el enfrentamiento que mantienen con la esposa de su padre. El conflicto se hizo público cuando trascendieron los desacuerdos en relación con el manejo de la salud del periodista. Luego se sumaron diferencias en cuanto a su patrimonio. La guerra incluye una denuncia judicial de Bárbara y Lola -acusan a la abogada de utilizar la enfermedad de su papá para realizar gastos excesivos con su tarjeta de crédito, de la desaparición de algunos objetos de valor de su casa y de no cuidarlo de forma adecuada- y la respuesta legal de Marcovecchio.

Según pudo averiguar LA NACIÓN, Bárbara y Lola tienen pensado romper el silencio dentro de poco . Las hermanas escribieron una carta abierta, en donde comparten por primera vez su versión de la historia y que será compartida muy pronto por radio Mitre, TN y los noticieros de eltrece, empresa que tiene a Jorge Lanata como su principal figura periodística.

El estado de salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata y su hija Lola

El estado de salud del conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) mantiene en alerta al mundo del espectáculo, al periodista y a sus seguidores. El periodista lleva internado cuatro meses , desde el 14 de junio, cuando llegó al Italiano para someterse a un estudio de rutina. Sin embargo, en medio del procedimiento sufrió una complicación y debió quedar internado en terapia intensiva, en donde estuvo tres meses.

La salud de Lanata se volvió a complicar cuando sufrió una neumonía y un cuadro febril. Durante los últimos diez días, ingresó cuatro veces al quirófano como consecuencia de una isquemia intestinal: le sacaron 70 centímetros del órgano y recién el miércoles 16 de octubre los profesionales del centro médico pudieron volver a unir su intestino.

La última información sobre la salud del periodista indica que pasó bien el fin de semana, que continúa estable y que el intestino está funcionando. Además, le bajaron la sedación, por momentos respira por sus propios medios y está despierto, aunque no focaliza todavía ni puede hablar porque no tiene colocada la válvula fonatoria.

Con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION