Martín Fierro de cine: de los looks de Mariana Fabbiani para esta gran noche a cómo se preparan las famosas

Mariana Fabbiani tiene ya siete conducciones de Martín Fierro en su haber. La primera fue en 2006 con Marley, siguió con Guillermo Andino, Roberto Pettinato y Guido Kazca, pero la de este lunes será especial: por primera vez se harán los Martín Fiero de Cine. Ella junto con Benjamín Vicuña serán los anfitriones de la ceremonia que celebra a lo mejor de la ficción nacional. En diálogo con LA NACIÓN, la conductora resaltó la importancia de esta nueva premiación y contó cómo se prepara para la gran noche en la Usina del Arte, que será transmitida por América, desde las 21.15.

Como ya lo hizo en otras ocasiones, el elegido de la conductora para esta cita especial es Gabriel Lage: “Apenas me enteré lo llamé y le dije que necesitaba dos vestidos, porque voy a usar uno en la alfombra y otro para la ceremonia . Él tiene un taller y puede hacerlo en veinte días, además hace todo a mano, un arte total”.

“Son dos piezas de nuestra colección que saldrán a la luz con ella y se terminaron exclusivamente para ella y tienen un trabajo hecho a mano realmente fabuloso”, explicó el diseñador en diálogo con este medio. Sobre los colores, no quiso adelantar nada, salvo que son dos tonos “completamente contrarios”, ya que ambos espacios donde lo usará también son diferentes. “Una de las piezas va a tener algo que es una de las características de nuestra última colección, es un trabajo de apliques que hace una artesana de nuestro atelier siempre innovando con accesorios”, agregó Lage y destacó la importancia de que los vestidos estén a la altura del evento. “Mariana además es divertida, elegante y sabe cómo llevar bien las piezas, qué más puedo pedir”, cerró entusiasmado.

“Es impresionante, hermoso”

Mariana Fabbiani: "Cuando me propusieron conducir me entusiasmó porque en los Martín Fierro de tele dolió la ausencia de actores"

En diálogo con LA NACIÓN, Fabbiani habló no solo de su look de esta noche, sino también de cómo se prepara para conducir esta gala especial, la “buena onda” que tiene con Vicuña y de la cábala especial que tiene que la hace sentirse “protegida”.

—¿Cómo se elige el look para una conducción tan importante?

—Es muy distinto a cuando vengo como nominada. Es un evento único que tenemos para usar a nuestros diseñadores de alta costura y dan ganas de ponerse todo y en la conducción más porque está la cosa escénica, por ejemplo hay que tener en cuenta que el plano corto medio es el importante, la parte de arriba. Ya me equivoqué y aprendí, me pasó que una vez tenía un vestido divino, pero en plano corto no se lucía tanto.

—Elegiste dos modelos...

—Sí, elegí uno para la alfombra y para meter suspenso, otro para la conducción. Se puso de moda usar tres o cuatro vestidos, pero le quiero dar valor al que llevo puesto, el laburo que tiene es para mirarlo de cerca y descubrir cosas, es impresionante, hermoso y bordado a mano. Son bien distintos, elegí el de la alfombra en función de la esterilidad del lugar y de lo que se iba a lucir ahí y lo mismo con el de la conducción.

—¿Cómo va a ser tu lunes?

—Voy a correr un poco porque voy a hacer el programa (El diario de Mariana y de ahí me voy a la Usina a armarme y producir primero para la alfombra y después cambiarme para la ceremonia. Me va a acompañar mi equipo con el que trabajo hace mucho (Natalia Pelizzari en maquillaje, Conrado Pereyra su peinador, Paola Blanco y Victoria Viescas, además usará zapatos de Ricky Sarkany y joyas de Ignacio Bárcena). Yo también sé lo que me gusta y lo que no, pero está buena la mirada objetiva y profesional y que se rompan estructuras. A mí me gusta la moda y está bueno mostrar la industria.

—Todos los Martín Fierro son importantes, pero este tal vez más porque es la primera vez que se premiará al cine...

—Cuando me propusieron me entusiasmó porque en los de tele dolió la ausencia de actores y esto es una forma de mostrar el talento y darle valor a las producciones. Va cambiando todo y es una manera de adaptarnos y poder estimular la industria y que la gente conozca ficciones y se acerque. Me puse a ver cosas y es muchísimo lo que hay y la cantidad de actores y directores muy buenos. A mí me encanta ir al cine y ver las películas en pantalla grande, pero las ficciones de plataformas tienen el mismo laburo. Hay que apoyar para que salgan más espacios. Es un premio que va a tener prestigio porque los convocados son talento puro y va a dar satisfacción a la ficción.

—¿Cómo te llevás con Benjamín Vicuña?

—Con él tengo la mejor, estuvimos reunidos, grabamos cosas y la verdad que pegamos buena onda . Lo conocía, pero no trabajamos juntos y vamos a hacer una linda dupla, es muy profesional y creo que le va a encantar conducir. Ya es un actor consagrado y ahora esto lo va a hacer bárbaro. Vamos a hacer buen equipo, eso tiene que ver con la afinidad y cubrirse entre compañeros. Hubo sintonía, está preparado, se expresa muy bien y va a fluir. Además, este es su ámbito, él más que nadie sabe lo que hay que comunicar respecto a la industria. Cuando nos juntamos me quedé tranquila porque siempre hay nervios de ver cómo será todo.

—¿Entonces nada de nervios?

—Y... un poco de nervios hay si no no tiene gracia, pero me apoyo en la experiencia, ya sé de qué se trata, pero está el nervio porque no deja de estar la mirada de todos encima y hay que hacerlo con cuidado y responsabilidad.

—Pero tenés siete conducciones, ¿la Mariana conductora habrá alcanzado otra madurez diferente desde tu primer Martín Fierro?

—Una no es la misma, lo vivís de otra manera, te encontrás más grande, y sabés cuáles son tus fuertes y te podés apoyar en eso, yo fui creciendo en la tele y me vieron. También gané algunos Martín Fierro y otras veces no, así que sé lo que se siente estar del otro lado, esa empatía.

—¿Alguna cábala?

—Una cadenita que no me la saco y que si me la tengo que sacar por el vestido me la guardo en algún lugar, es algo muy personal que desde que la tengo puesta me siento protegida, y siempre la cintita roja.

Los looks de las famosas

Mirtha Legrand dirá esta noche presente y lucirá una pieza creada por Mario Vidal para Iara LA NACIÓN

Además de Fabbiani, la ceremonia -que empezará a las 20 con la alfombra roja y tiene pautado arrancar la gala a las 21.15- estará llena de figuras y sin dudas, una de las más importantes es Mirtha Legrand. Estrella indiscutida del cine de oro nacional, incluso el miércoles fue homenajeada con el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Buenos Aires, ya confirmó su participación. Para la ocasión, la Chiqui eligió a uno de sus diseñadores predilectos, Mario Vidal, por Iara: “Es un color claro, puedo adelantar que no es una tela bordada, sino lisa y el vestido está basado en el diseño”. Si bien Mirtha no está nominada, recibirá una distinción durante la gala.

Nancy Dupláa nominada a mejor actriz protagónica en drama por Goyo lucirá un modelo de Cynthia Martos, pero cómo es el look es un secreto guardado bajo siete llaves. “No lo decimos hasta el día del evento”, se disculpó la diseñadora, quien ya ha vestido a la actriz en otras ocasiones como la avant premiere de la mencionada película o en el estreno de la serie El reino.

Adrián Brown será el encargado de vestir a Leonor Balcarce. El diseñador tiene dos opciones opuestas entre sí y elegirá a último momento, aunque tampoco quiere develar muchos detalles. Maite Aguilar, nominada a Revelación por su labor en el film Alemania se vestirá de la mano de Rocío Rivero. “Ella es un amor y muy talentosa y creamos una pieza única, sexy e importante, pero a la vez juvenil, con un estilo nocturno”, dijo la diseñadora, que resaltó que, como suele ser en todas sus colecciones, se trata de una pieza sustentable y realizada a mano.