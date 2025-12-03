Nicolás Cabré y Rocío Pardo: flechazo, compromiso en Punta Cana y boda en Córdoba

La historia de amor de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, actriz, bailarina e hija del productor teatral cordobés Miguel Pardo, fue meteórica. Se conocieron en el verano de 2024 en Carlos Paz, donde él estaba haciendo temporada con la obra Los mosqueteros del rey, y ella protagonizaba y producía el espectáculo Pabellón Tornú. Se cruzaron por primera vez en un evento y el flechazo fue mutuo. Pasaron la noche conversando y riendo, y fueron casi los últimos en irse; tan entretenidos estaban.

Ese verano fue habitual verlos en un bar o cenando después de la función de cada uno y aunque no hablaban de la relación, tampoco se escondían de los paparazzi. Al poco tiempo de volver a Buenos Aires, decidieron convivir.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, un amor que nació un verano en Carlos Paz hace dos años

“En nuestra relación vamos muy rápido. Somos muy compañeros y nos cuesta despegarnos, aunque cada uno tenga sus compromisos. Creo que hoy priorizamos la compañía del otro y estamos construyendo algo supersano, que es lo más lindo. Sabemos lo que queremos y lo que no, entonces la construcción de la pareja se basa en priorizar el bienestar de los dos, de la familia que estamos construyendo, y no damos lugar a cositas que quizás nos puedan afectar. Por ahí sí me pasa mucho que los demás digan: ‘mirá lo que él hizo antes’, y yo creo que cada relación es un mundo. Yo tampoco soy la misma que fui hace unos años con otra pareja”, reflexionó Pardo en una entrevista con la revista ¡Hola!

Son muy caseros y es raro verlos en eventos; prefieren pedir delivery y quedarse en casa mirando una película. “También amamos ir al cine. Somos sencillos, nos gusta estar en casa y no tomamos alcohol. Hace poco, Nico logró lo que nadie pudo: no soy de ir al gimnasio ni hacer ejercicio, y con la excusa de querer compartir cosas empecé a correr con él y participé por primera vez de una carrera. ¡Me llevó a comer un lomito como recompensa! Tenemos una linda convivencia, nos adaptamos al estilo de vida de cada uno y tratamos de estar juntos todos los días, es la prioridad. Nico es un amor, es extremadamente atento y no deja de sorprenderme todos los días. Nos hace mantener un juego de conquista diario, está en todos los detalles y hace que yo también sea así porque quiero estar a la altura. Es una persona incondicional que me potencia a ser mejor todos los días”, dijo ella.

Quince años no es nada

Nicolás Cabré junto a Rufina y Rocío Pardo, ambas se llevan muy bien

Los quince años de diferencia no fueron un problema para la pareja. “Creo que la edad pasó a un segundo plano el día que nos conocimos y vimos la manera de pensar del otro. Somos muy parecidos, tenemos proyectos de vida y planes muy parecidos, entonces creo que la edad no deja de ser un número. No lo siento como algo que me pese... Mi estilo de vida, como el de Nico, siempre fue muy tranquilo, no me gusta salir, me gusta estar en casa y a él también”, remarcó ella.

La relación fue tan explosiva desde el inicio que enseguida proyectaron un futuro juntos. Se comprometieron en un viaje soñado a Punta Cana y hablaron de casamiento. “Con Nico fue algo desde el día uno, no es que hubo un proceso en el medio de conocernos o ver qué onda la otra persona. Nos conocimos y fuimos a mil por hora. Fue demasiada la compatibilidad en todos aspectos. No nos conocíamos del medio tampoco, nos vimos y hasta hoy no nos despegamos… Es muy buena persona y cómo es conmigo también, cómo es con Rufi, es lindo en todos aspectos. Aparte es una relación sana, estamos muy tranquilos y creo que los dos nos priorizamos”.

Una boda esperada

Durante todo este año mostraron la remodelación de su nidito de amor y el sábado 6 de diciembre se casan muy cerquita de Carlos Paz, la ciudad en la que se enamoraron, en la Estancia Bosque Alegre de Córdoba, con una fiesta para más de 100 invitados.

Este verano, además, comparten trabajo en Carlos Paz porque codirigen Ni media palabra, que Cabré protagonizará junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez: “Tenemos una mirada parecida de la vida y el trabajo. Somos muy compañeros. Empezamos a armar nuestro camino juntos, pensando de qué manera podíamos compartir lo que nos gusta. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos hacer y siempre tratamos de elegir cosas que no nos saquen de nuestra vida”, contó ella en una charla con LA NACION.

Además reveló por qué eligieron Córdoba para casarse: “Con Nico tenemos ganas de vivir en Córdoba, de ir y venir, con nuestra base en Buenos Aires. Yo tengo todo allá... Nos sentimos como en casa y Nico también lo considera como un lugar de desconexión, de mucha tranquilidad y nunca hubo otra opción”.

Y algo que animó al actor a apostar en la relación con Pardo fue lo bien que se lleva con su hija Rufina. “A Rufi la amo. Es una niña hermosa”, responde Pardo en las entrevistas. Y dejan en claro que el vínculo es muy bueno compartiendo bailes en TikTok, y ahora los preparativos de la boda. La nena de 12 años (fruto de la relación de Cabré con la China Suárez), es quien llevará los anillos el tan ansiado día en que la pareja pronuncie el “sí quiero”.