Luis Brandoni: el gran amor de su vida y el noviazgo de sus últimos años que rompió las barreras generacionales

Luis Brandoni hablaba poquísimo de su intimidad y mucho menos de sus amores, pero de vez en cuando se atrevía y brindaba detalles de su estado sentimental.

Sus últimos años los vivió en pareja con Saula Benavente, productora, guionista y directora audiovisual e hija del pintor Saulo Benavente. Durante la pandemia, el actor contó: “Pasé la cuarentena en mi casa, con algunas visitas a mi novia, que vive en su casa”. Y luego aclaró: “Tengo novia, sí. No convivimos porque ella tiene su hijo y cada uno tiene sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo, sobre todo porque evitamos el desgaste de la convivencia. Entonces queda el amor y el afecto, uno se extraña, se habla por teléfono varias veces al día. Sé cómo es su vida y ella cómo es la mía. Estamos muy felices”.

Brandoni y su novia estuvieron juntos los últimos trece años y desde el inicio la relación estuvo planteada como noviazgo sin convivencia. Él vivía en Retiro y ella en Palermo y la dinámica que tuvieron fue la de visitarse una vez en la semana y más los fines de semana. “Estamos de novios, cada uno en su casa. Estoy muy feliz con Saula. Yo vivo en un departamento y ella en una casa con su hijo y tiene perros y ocho tortugas que no se oyen, salvo cuando copulan. Confieso que no tengo deudas en el amor”, contó en un programa de radio, hace unos años.

Luis y Saula se conocieron por amigos en común y la diferencia de edad no fue un impedimento: él le llevaba 40 años. Sin embargo, para ninguno de los dos eso fue un problema y disfrutaron de la relación sin escuchar opiniones ni censurarse los sentimientos. Ella estuvo firme a su lado en sus últimos días, cuando el final de una larga y apasionada vida estaba cerca.

Marta Bianchi, un gran amor

Luis Brandoni y Marta Bianchi llegan a los premios Martín Fierro, en abril de 1996 GABINO GOMEZ

Durante 38 años, Brandoni estuvo en pareja con la actriz Marta Bianchi. En un programa de Alejandro Fantino, el actor contó: “Me casé muy joven, a los 23 años, y mi hija nació cuando yo todavía tenía 23 años. Estuve 33 años casado con Marta, más cinco de novio y son un total de 38 años de mi vida. Fue un gran amor y la consecuencia que son mis hijas, Florencia y Micaela; mis nietos, Olivia, Catalina, Macarena y Tomás, y ellos me hacen sentir que he pasado por esta vida. Yo soy de la idea que se puede seguir amando a una persona con la que ya no estás, amando desde otro lugar, no tiene que ver con la sexualidad”. Y cuando Fantino le preguntó si se ama solamente una vez en la vida o varias, el actor respondió: “No puedo dar una formulación muy precisa sobre eso”.

En esos años compartidos, Brandoni y Bianchi vivieron momentos felices y también muy difíciles porque debieron exiliarse en México en 1974 por las amenazas de la Triple A. Sin embargo, volvieron a los diez meses y decidieron hacer teatro: la obra se llamaba Segundo tiempo y él la protagonizaba junto a Marta Bianchi y Chela Ruiz, pero una noche esperaron a la pareja a la salida del teatro, los detuvieron y estuvieron secuestrados un par de días. Fueron liberados gracias a la intervención de un amigo, aunque de todos modos decidieron quedarse en el país.

Brandoni y Bianchi trabajaron juntos en muchas ficciones y todavía hoy se recuerdan éxitos como la película Made in Argentina y la obra de teatro Made in Lanús. En más de una oportunidad contaron que disfrutaron de trabajar juntos y que mantuvieron una buena relación como padres, ya separados. Con sus hijas y nietos compartieron tanto cumpleaños como fiestas de fin de año.

Mónica López y su segundo matrimonio

A principios de 2000, Luis Brandoni conoció a Mónica López, 28 años menor que él. Ellos tampoco repararon en la diferencia de edad y se enamoraron. El primer encuentro fue en una temporada en Mar del Plata, en donde él estaba protagonizando una obra de teatro y ella acompañaba a sus amigos Carlos Rottemberg y Linda Peretz, celestinos de la pareja. Se casaron en 2007, luego de siete años de noviazgo. Hubo ceremonia en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires, y una gran fiesta en el San Juan Tenis Club con muchos invitados, entre ellos Guillermo Francella, Emilio Disi, Hugo Arana, Pepe Eliaschev, Jorge Luz, Walter Santana, Daniel Miglioranza, Raúl Alfonsín, Osvaldo Miranda, Daniel Rabinovich y Rottemberg que fue uno de los testigos de la boda.

Con su última pareja, Saula Benavente, en el festejo de cumpleaños de Solita Silveyra, en febrero de 2025 MOVILPRESS

Mónica era productora en ese entonces y además del amor, los unieron los negocios, porque eran socios de una empresa dedicada a organizar, producir, coordinar, realizar, poner en escena, explotar directa o indirectamente obras en el ámbito teatral, radial, televisivo y cinematográfico. La relación duró 9 años en total. Se divorciaron en 2010.

Brandoni tuvo más amores, algunos blanqueados y otros no. En 2011, por ejemplo, fue al estreno del unitario El hombre de tu vida junto a una hermosa mujer de nombre Paula, más joven que él y de profesión psicóloga, pero no volvieron a mostrarse juntos. Sería Saula Benavente su último gran amor, con quien decidiría vivir en “modo noviazgo” hasta sus últimos días.